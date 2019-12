Brutál akciókat hozott a Télapó: gigadrága élelmiszereket árazott le a Lidl, Tesco

Elképesztő, mennyire megdrágultak a karácsonykor slágernek számító termékek a magyar boltokban. A ponty például 136 százalékkal kerül többe, mint 10 évvel ezelőtt, de nagyon felment a dió, a mák és az alkoholok ára is - a citrusokról meg ne is beszéljünk! Azonban, ha figyeljük az akciókat, akkor még ezeket a gigadrága termékeket is viszonylag olcsón beszerezhetjük A Pénzcentrum most átnézte a boltok kiadványait.

Nagyon megdrágultak a magyar karácsony alapvető kellékei: korábban már összeszedtük, hogy összességében 31 százalékkal lettek drágábbak ezek a termékek 2008 óta. A képet csak rontja, ha külön-külön megnézzük az egyes vizsgált termékek árváltozásait. A ponty ára például egészen sokkoló mértékben emelkedett:

a magyarok kedvenc halából egy kiló annak ellenére drágult meg 136 százalékkal 10 év alatt, hogy idő közben még csökkentették is a hal áfáját.

De a bejglibe például nélkülözhetetlen dió és mák is bődületesen megdrágult az utóbbi időben. Bár ezekről csak 3 évre visszamenőleg találtunk adatokat, már ezek a számok is eléggé aggasztóak: '16-ban például egy kiló dió ára 2099 forint volt, míg 2018-ban már 2907, ez majdnem 900 forintos drágulás 2 év, ami 38 százalékos növekedést jelent. A mák még ennél is durvább áremelkedést produkált: abból egy kilónyi 2016-ban még csak 670 volt, ez 2018-ra már 1197 forint lett, ami 79 százalékos áremelkedést jelent!

Hús-hús-hús, egyél húst!

Nincs karácsony húsleves nélkül, ez már-már alapvetés! Ezért azt is megnéztük, hogy miképpen alakult a különféle hústermékek ára 2008 óta. A sertés, pulyka, csirkehús még annyira nem is vészesen drágult meg: a rövidkaraj ára például "csak" 21 százalékot emelkedett 10 év alatt, a másik kettőé pedig még ennél is kevesebbet a KSH adatai szerint.

No, de most jön a feketeleves, sírhatnak a marhahús-mániások: ugyanis ebből egy kiló 2008-ban 1 280 forintba került, 2018-ra azonban már 1 960-ba, ami 10 év leforgása alatt 53 százalékos árnövekedést jelentett.

A zöldségektől leszel olyan mélabús :(

Ahogy látjuk, jóesetben nem a hús miatt kapnak sokkot a magyarok karácsonykor. Még a marhahúsosok sem. Hiszen mára ott tartunk, hogy a húsleves alapanyagai közül a zöldségek drágábbak mint maga a hús: a hét elején írta meg ugyanis a G7, hogy a hiperekben a friss csirke levesaprólék (80 deka) 433 forintba került, az előválogatott vegyes leveszöldség tálcájáért (75 deka) viszont 649 forintot kértek el.

Az ország legnagyobb elosztópiaca, a budapesti Nagybani nemrég pedig közölte, hogy a petrezselyemgyökér (közismertebb néven fehérrépa) éves összehasonlításban 300 százalékkal drágult, de talán ennél is fontosabb, hogy a burgonya, amely alap élelmiszernek számít Magyarországon, kétszer annyiba került, mint tavaly.

Emellett a citrusfélék közül egyértelműen a citrom átlagára lőtt ki a legnagyobb mértékben, hiszen még 2008-ban egy kiló citrom 574 forintba került, addig 2018-ban már 753 forintot kellett kifizetni a savanyú finomságért. Az áremelkedést tekintve azonban ez csak a második helyre volt elég a narancs mögött, hiszen míg a citrom ára 10 év alatt 31 százalékkal emelkedett, addig egy kiló narancs ára 40 százalékkal lett magasabb. Ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy 10 évvel ezelőtt a narancs kilóját 334 forintért lehetett megvenni, 2018-ban azonban már 467-et kellett kifizetni érte.

És akkor még az alkoholról nem is beszéltünk: összeállításunk szerint a sörtől a vodkáig mindennek emelkedett az ára, tehát az ünnepi koccintás is súlyos összegeket emészthet fel.

Látható tehát, hogy mélyen a zsebedbe kell nyúlnod, ha mindent meg akarsz venni karácsonyra. A gigadrágulásokon ellensúlyozhat valamit, ha figyeled az akciókat, és amit lehet, azt még a dömping előt/annak elején veszel meg. A Pénzcentrum Vásárlás Divíziója ezen a héten is áttúrta az akciós újságokat, hogy kiderüljön, mit érdemes most megvenni. Hálálkodásra semmi szükség, ezért vagyunk.

Vágjunk bele!

A Lidl rendesen berúgta az akciómopedet: a héjas dió kilója csak 1699 forint most, ugyanennyi gesztenyéért pedig 1999-et kérnek. Aki pedig nem akar a bejglisütéssel bajlódni, egyben is megveheti: fél kiló diós vagy mákos most 799 forintba kerül, de van kakaós vagy fahéjas tekercs is, 300 gramm 399 forintért. Marhajó, hogy a marhanyakból fél kilóért 1499 forintot kérnek, ugyanennyi hátszín pedig csak 100 forinttal kerül többe. Van még birkapörköltcsomag is, egy kiló 2499 forint. Halakból is bőlére vannak eresztve: fél kiló afrikai harcsafilé 1219 forint, 440 grammnyi pisztrángért pedig 1599-et kell fizetni. Van lazacfilé is, egy kiló 3999 forintért kapható. Sőt, a keszegek, és a kárászok szerelmesei is örülhetnek: kedvenc halukból fagyasztva 999 forintért vehetnek egy kilót. Akad mék a Lidiben halászlé alap is, méghozzá pontyszelettel, egy kiló 1399 forintba kerül. 200 gramm pontybelsőségért pedig 999-et kérnek. Valóságos vodkadömpinget tartanak a boltban: rengeteg fajtára hirdettek akciót!

Az Auchan sem aprózza el: a friss csirkemellfilé kilója 1048 forintba kerül, a friss kistestű tyúkból pedig egy kiló 459-be kerül, egészben árulják. A pulyka felsőcomb filéből 1049 forintba kerül egy kiló. A sertéscombból ugyanennyi 1399 forintért kapható, a marha gulyáshúsból pedig egy kilós pakk 2299 forint az Auchanban. Halfronton sem érheti szó a ház elejét: van vegyes busa szelet 1199 forintos kilónként áron, a füstölt lazacszelet is akciós: 100 gramm 899 forintért kapható. 2,5 kiló krumpliért 698 forintot kérnek, a fokhagymából pedig 98 forint egy kiló. Az Auchanban is van bejgli: a mákos és a diós tekercs is 599 forintba kerül. Egy Unicum, amihez adnak egy kis szilvásat is pedig 3749 forintért kapható, a literes Jager oedig 5999-be kerül. A Royal vodka árát 16 százalékkal vitték le, 2289 forintba kerül fél liter.

Az Aldi kemény leárazásokkal fordul rá az ünnepekre: egy liternyi forralt bor például csak 499 forintba kerül, az aranypelyhes pezsgőből pedig 2499 forint egy üveg. 400 forinttal olcsóbb lett számos a villányi bor, egy üveg ezekből most csak 799 forintba kerül. De van Gere is 2999-ért. Egy kiló csirkemellért 1319-et kérnek, a marhagulyáshúsból pedig 400 gramm 1129-ért kapható az Aldiban. Akciós még a tarja is, egy kilót 1369 forintért adnak. Durbincsfilét is árulnak, 100 gramm 1499 forintba kerül. Akciós a tonhalsteak is, 250 grammnyi 1499 forint. 22 százalékkal csökkent a narancs ára is: 3 kilónyit most 779 forintért adnak az Aldiban, a citromra pedig 42 százalékos leárazást hirdettek, 399 forintért adnak egy kilót. És az édesburgonya kilója sem rossz vétel 499 forintért.

A Tesco is belecsapott a dolgok közepébe: a sertéscomb kilója például csak 1299 forint, a csirkemell kilója pedig 18 százalékkal olcsóbb, 899 forint. Sertéstarjából 1399-be kerül ugyanennyi, 200 grammnyi marhasteak pedig 899 forintért kapható. A citrom árát 40 százalékkal vitték le, 449 forintba kerül most kilója, ugyanennyi narancsot pedig 299-ért adnak. A sárga burgonya is keményen le van értékelve, 179 forint egy kilónyi. A 400 grammos bejgli darabja 749-be kerül, de van még számos pékáru, ami szintén olcsóbb lett. Az alkoholok közül említésre méltó mértékben a Krusovice sörök vannak leárazva, most csak 259 forint egy dobozzal, illetve a Torley pezsgőkból 2 darab vásárlása esetén egy üveg csak 849 forint.

A Sparban és az Intersparban is támadnak a leárazások: a sertéskarajból egy kiló 1399 forintba kerül, csirkemellből ugyanennyi 849-ért kapható, a marhalábszárból pedig egy kiló 1899 forintért kapható. Pontyszereletet is vehetsz, egy kilóért 1999 forintot kérnek. A petrezselyemgyökérből egy kiló pedig 799 forintba kerül. Van piros burgonya is, 189 forintos kilónkénti áron, a vöröshagyma kilója pedig 179-be kerül. Akas még paprika is az újságban, aminek kilójáért 649-et kell fizetni. Narancsból ugyanennyit 289-ért adnak. 250 grammnyi mák 499 forintba kerül, a Finlandia vodka árát pedig 22 százalékkal vitték le, így csak 4199 egy 0,7 literes üveg.