A magyar szülők gatyája is rámegy erre: drága, de a gyerek egészsége a tét

A tanulási teljesítményt elősegítő különórák mellett mindenképpen fontos az is, hogy a családok az iskolán kívüli sporttevékenységekkel is számoljanak. Ezek persze nem feltétlenül olcsóak, ám hosszú távon mindenképp a gyerek érdekeit szolgálják, arról nem is beszélve, hogy a kötelező iskolai tesiórák közül kettőt ki lehet váltani egyesületi sportolással. Havi kiscsoportos fociedzéseket már találtunk 3 000 forintért is, de helytől függően 15 000 forintért is lehet rúgni a bőrt. De ezen felül persze teniszezni is lehet 15 500 forintért vagy judózni 6-12 ezer forintért. A lehetőségek száma nagyjából kimeríthetetlen, érdemes tehát minnél több sportban kipróbálnia magát a gyereknek, mielőtt egyet kiválasztanak neki a szülők/ő saját magának.

Az új tanév kezdetével sok szülőnek okoz fejtörést, hogy a szükséges tanszerek mellett bizony megannyi különórára is szüksége lehet a gyereknek ahhoz, hogy jobban teljesítsen, ne maradjon le vagy csupán azért, hogy sportolni tudjon. A Pénzcentrumon 3 részes cikksorozatban dolgozzuk fel, hogy milyen különórákra van lehetőségük a szülőknek beíratni a gyereküket. Cikksorozatunk első részében többek között annak néztünk utána, hogy mennyibe kerülnek a matek, magyar vagy éppen fizika különórák. Most, a második részben sportfoglalkozásokat gyűjtöttünk össze, valamint egy testnevelő tanárt és edzőt is bevontunk, mire érdemes figyelni akkor, ha sportolni küldi a gyereket az ember.

Minél több, annál jobb

A sporttevékenység kiválasztásánál elsődleges szempont a kor. Általánosságban elmondható, hogy általános iskola alsó tagozatába járó gyerekeknek a szülei még nem szokták specializálni gyermeküket egyetlen sport iránt, ha csak nem valamilyen családi hagyomány vagy más elhatározás miatt választanak számára kifejezetten versenyszerű sporttevékenységet

- mondta el a Pénzcentrumnak egy gimnáziumi testnevelő tanár és edző, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekeket érdemes fokozatosan minél több sporttevékenységgel megismertetni, és amiben jók, amit a leginkább élveznek, a későbbiekben abba az irányba terelni őket, akár versenyszerű értelemben is.

Ez több okból is előnyös a fiatalok számára, először is egészségesen tudnak élni, lesz egy rutinjuk, aminek része a sport, levezetheti a fölös energiákat, közösségben tevékenykedhetnek. Nem beszélve arról, hogy a kötelező testnevelés órákból kettő kiváltható azzal, ha a gyerek valahol sportol.

Ha valaki például egyesületben sportol, és ezt tudja is igazolni, az két kötelező testnevelésóra alól felmentést kaphat. Ezt hol szigorúbban, hol kevésbé szigorúbban veszik. Én azonban szeretném hangsúlyozni, hogy a cél és a gyerek érdeke is az, hogy mozogjon. Sajnos gyakran találkozom azzal, hogy a gyerek mellett a szülők, sőt sokszor a pedagógusok is abban érdekeltek, hogy mindegy milyen sporttevékenységet végez a gyerek, ha egyáltalán végez, csak igazolása legyen, hogy ellóghasson a kötelező órákról. Szerintem ez nem egy jó irány, és hosszú távon a gyerekek érdekét sem szolgálja

- hívta fel a figyelmet lapunknak a testnevelő pedagógust. Az tehát, hogy valaki milyen sportot választ az ő saját döntése kell, hogy legyen, és a legfontosabb az, hogy a gyerek élvezze azt, amit csinál. Nem jó ráerőltetni szülői akaratot, de az sem megoldás, hogy szülőként valaki partner abban, hogy a gyerek ne sportoljon.

A lapunknak nyilatkozó szakember szerint ilyen értelemben mindegy, hogy ki milyen sportot választ, de azért vannak segítő támpontok ezt illetően. A testnevelő tanár szerint atlétikázni például már viszonylag korán el lehet kezdeni, nagyon sokoldalú sportnak számít, van benne futás, ugrás, dobás, egyszóval egy nagyon jó alapot esetleg más sporttevékenységekhez. Továbbá az is elmondható, hogy más sporttevékenységekhez képest az edzések olcsóbbak.

A vízi sportok is abszolút megfelelőek a fiataloknak, ám némileg kilógnak a többi sport közül, olyan értelemben, hogy például úszni, illetve vízilabdázni már nagyon fiatal korban elszoktak kezdeni a gyerekek, és rengeteg edzésük is van azoknak, akik tényleg versenyszerűen foglalkoznak ezekkel a sportokkal. Az árak tekintetében azt érdemes kiemelni, hogy anyagilag egyáltalán nem tartozik az olcsó szabadidős tevékenységek közé.

A labdajátékok is rendkívül jó választás a fiatalok számára, fejlesztik a reflexet, sokféle mozgás keveredik bennük, és a gyerekek csapatban dolgozhatnak együtt, egymásért, ami nagyon jó közösségfejlesztő. Természetesen az egyik legnépszerűbb csapatjáték a foci, de sokan kosárlabdáznak, kézilabdáznak vagy éppen röplabdáznak. A lehetőségek tárháza tehát óriási, érdemes azt választani, amiben kellőképp ügyes a gyerek és élvezi is.

Mindezeken felül persze ott vannak a küzdősportok is, boksz, kickboksz, karate vagy bármi, ehhez hasonló. Ezeken a helyeken a fiatalok nagyon jól letudják vezetni a feszültséget, megtanulhatnak olyan fogásokat, amikkel megtudják védeni magukat. Az persze más kérdés, hogy kiben mennyire van meg az akarat, hogy felmenjen a szőnyegre és kiálljon másokkal.

Ahhoz persze, hogy egy gyerek sportoljon nem kell feltétlenül egyesületbe mennie, ki lehet menni a parkba is futni vagy eljárni konditerembe. A lényeg, hogy legyen valamilyen mozgás, amit szívesen csinál.

Sokszor találkozom sajnos azzal, hogy a szülők azért nem akarják, hogy sportoljon a gyerek, mert sok a tanulnivaló, abba kell inkább odatennie magát inkább a gyereknek. Ezek az emberek viszont nem számolnak azzal, hogyha gyermekük a nap végén 40-60 percet edzene egy héten akár már csak 2-3-szor, akkor utána sokkal jobban menne a tanulás, gyorsabban végeznek a teendőkkel és a testében is jobban érezné magát

- hívta fel a figyelmet a Pénzcentrumnak a pedagógus. A lehetőségek tárháza tehát kellőképp nagy, az egészen drága sporttevékenységektől az ingyenesekig. A következőkben annak járunk utána, mégis mennyi az annyi.

Senki sem marad ki

Budapesten a Margitszigeti Atlétikai Centrumba a belépés alkalmanként 1 000 forintba kerül, de éves vagy fél éves bérletet 40, illetve 20 ezer forintért lehet vásárolni. Ha egyesületi szintű edzésekre járatnánk a gyerekünket, akkor Budapest összes nagy sportegyesületében van erre lehetőségünk, ennek az ára havi szinten 5-8 ezer forint környékén mozog, de Székesfehérváron például az Alba Regia Atléikai Klubban korosztálytól függően 6 000 vagy 8 000 forintba kerül, de például Egerben van olyan edzés (heti 2), ami 2 600 forintba kerül havonta.

Ha az atlétikáról átevezünk a focira, akkor Budapesten egy kiscsoportos edzésre el lehet vinni a gyereket például a Neofutballhoz 9 000 forintért, de lehet venni havi bérletet 30 000 forint/hó áron, amibe 4 kiscsoportos edzés fér bele. Egy egyéni edzés ára azonban már 15 000 forint. Budapesten többek között például Óbudán is lehet focizni az Óbudasportnál, itt például négy alkalom csupán 3 000 forintba kerül, az edzések egy órásak és egy héten kétszer vannak - 6-10 éves fiúknak -. Ezen felül a lakóhelyhez közel biztosan van olyan egyesület, ahol utánpótlásban való részvételre is van lehetőség, országosan általában ezeknek az árai sem kúsznak havi 15 000 forint felé.

Kosárlabdázni Budapesten többek között a honvédnál is lehet, itt a havi tagság 10 000 forint, ez 9 hónapig elérhető az évben serdülőknek és kenguruknak. Kézilabdát Dunakeszin is találtunk, a Kántor Anikó Sport Egyesületben 7 000 forint a havi tagság, míg Budapesten a honvédnál 8 500 forintra jön ki a havi tagsági díj.

Néhány labdajáték után az úszásnak is utánanéztünk, Zuglóban a BVSC-nél egy 10 alkalmas bérlet ára 13 500 forint, míg egy 8 alkalmasé 12 500 forint. Megnéztük Hosszú Katinka suliját is, az IronSwimet, itt besorolási osztálytól 1600 - 2700 forint között mozog egy edzés díja, ám az oktatás ennél valamivel drágább, 3 000 vagy 4 700 forint per alkalom egy fő esetén.

Aki a tradicionálisabb ifi sportok mellett mást is kipróbálnának, azok például Budapesten a Pillangó teniszklubban 15 500 forintért vehetnek részt 8 edzésen 4 héten át. De például amerikai focizhatunk is a Budapest Wolvesnál, ahol az éves tagsági 135 000 forint, amit úgy kérnek, hogy 20 000 forint/hó 5 hónapon át, majd 7 hónapon át 5 000 forint. Néztünk Judo lehetőséget is Budán, itt a gyerekek 6000-12000 forintos havi tagdíjakért mehetnek a szőnyegre küzdeni. Bokszolni zsákos edzésekre már havi 10 000 forintért is el lehet menni, de találtunk gyereknek edzés 8 000-12 000 forintos havi díjért is a Gradboxingfamilynél.

Összegzés

Bármilyen sportról legyen is szó, amit általános iskolások és középiskolások is űzhetnek havi szinten a költségeket tekintve bárhol is legyünk az országban 15 000 forintnál havi szinten nem kell többet fizetni. De bőven akadnak 10, de még 5 ezer forint alatt is lehetőségek. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a parkokba és egyéb futópályákra ingyen is ki lehet menni, egyre több szabadtéri konditerem van, de egy labdával akár kosarazni akár focizni is simán ki lehet menni az utcára, terekre.

Az egyesületi sportolást azonban több okokból is ajánlják a szakemberek, egyfelől az utánpótlás biztosítása miatt, másfelől a meglévő keretek és napi rutin miatt. Továbbá ezeken a helyeken megfelelő kézben vannak a fiatalok, figyelnek rájuk, és nem utolsó sorban megfelelő egyesületi tevékenység esetén kiváltható a kötelező heti iskola tesiórák közül kettő.