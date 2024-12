Itt a magyar sztárséf elronthatatlan, filléres karácsonyi menü receptje: bárki elkészítheti, tuti siker

A karácsonyi időszakban, bár az emberek igyekeznek a legjobb ételeket kínálni szeretteiknek, sokaknál előfordulhat, hogy az ünnepi költekezést követően pénzügyi korlátokba ütköznek. Ebben az időszakban különösen fontos, hogy olyan étkezési lehetőségeket találjunk, amelyek nemcsak pénztárcabarátok, hanem a megmaradt alapanyagokat is jól hasznosítják - mostani cikkünkben Farkas Richárdot, a Penny üzletlánc séfjét és Szabó Adriennt, a Lidl dietetikusát kérdeztük meg arról, hogy milyen "spórolós" ételeket javasolnak az ünnep végi, két fizetés közötti időszakra.

A húsok, zöldségek és egyéb alapanyagok utolsó darabjainak felhasználása nem mindig könnyű feladat, főleg, ha környezettudatosak vagyunk, és szeretnénk elkerülni, hogy bármi is a kukában végezze. Ráadásul az év vége felé közeledve rengeteget költünk ajándékokra, ételekre, italokra, adott esetben utazásra. A megnövekedett költségek pedig sokszor csak az ünnepek után érződnek igazán, amikr rájövünk, hogy nem jövünk ki a havi fizetésünkből. Ilyenkor praktikus lehet néhány olcsó, de finom, egészséges recepthez nyúlni.

Szerencsére az otthon található alapanyagokból és a maradék karácsonyi menüből is könnyedén készíthetünk ínycsiklandó, laktató és pénztárcabarát fogásokat. Azokra is gondoltunk, akik nem szeretnének túlköltekezni, de szeretnék, ha az étkezésük ugyanúgy ünnepi hangulatot sugározna. A legfontosabb felmerülő kérdéseket Farkas Richárd, a Penny séfje, valamit Szabó Adrienn dietetikus a Lidl-től válaszolta meg a Pénzcentrum kérdéseire.

Az első és legfontosabb kérdés tehát adott: vajon hogyan lehet a karácsonyi vacsoráról megmaradt ételeket, például sült húsokat, halételeket, köreteket vagy desszerteket kreatívan újrafelhasználni?

Mint Szabó Adrienn elmondta:

Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a sárgarépa zöldje ehető. Pedig az, így beletépkedhetjük salátába, csinálhatunk belőle pesztót, készülhet belőle díszítés a levesre, főzelékre, vagy színesítheti a rizottót is. Bátran vigyük magunkkal a karalábé levelét is, mert ehető! Salátába nyersen vagy blansírozva is rakható, krémlevesbe turmixolható, de úgy is felhasználhatjuk, ahogy a rakott káposztához a káposzta leveleit.

Farkas Richárd pedig a zöldségalaplé az egyik kedvence. A séf felhívta a figyelmet, arra, hogy alaplé készülhet a leeső húsrészekből (csont, hártya, ín) sütőben besütve majd kifőzve. Az alaplé aztán hús alapú levesbe (húsleves, gulyás), pörköltbe vagy mártásba kerül.

A lényeg, hogy mindenre alapanyagként tekintsünk, ne hulladékként. Persze egy-egy fogás tovább is fejleszthető, így például a mindenki által ismert mákos bejgli maradék akár gubában is végezheti. Továbbá a húsok és halak is kerülhetnek salátába, szendvicsbe vagy más elemként szintén főfogásba, mondjuk a megmaradt hús a rizses húsba. Kiemelten fontos megtervezni a menüt, egyrészt, hogy hatékony legyen a bevásárlás, másrészt, hogy elkerüljük a maradék képződését. Például, ha tudjuk melyik nap megyünk vendégségbe, akkor nem készülünk étellel, ha pedig vendégeket várunk, a létszámnak megfelelően főzzünk.

– mondta el.

A zöldségeknél maradva Szabó Adrienn kiemelte:

A brokkoli és a karfiol szára, valamint a levele is ehető. A szárát kissé pucoljuk meg, és a zsenge belső részt rágcsáljuk el nyersen, vagy mehet az is a levesbe, de ne dobjuk ki. A karfiol levele megsütve is nagyon finom. Ha megmaradtak a levesben főtt zöldségek, abból ízlés szerint alakítva kiválóan alkalmas kencék készítésére, például kis mustárral és tejföllel összenyomva, kikeverve vagy plusz fokhagymával ízesítve joghurttal/tejföllel turmixolva.

– hangzottak el a praktikus tanácsok.

Ha pedig már unalmas két nap után a paradicsomszószos tészta, nem kell új adag tésztát főzni a szószhoz, egy kis átalakítással melegszendvicset, pizzaszószt, vagy akár levest is lehet belőle készíteni – tette hozzá.

Ha pedig az év végi spórolát tűzzük ki célul, érdemes azért eleve olyan karácsonyi menüt összeálítani, amelyek egyrészt, bár ünnepiek, azért nem a luxus kategóriába tartoznak, másrészt lehet velük tervezni akár karácsony utánra is. Nyilván ezek közül a legnépszerűbbet kérdezni sem kell: a karácsony örök kedvence a töltött káposzta. Erről egyébként külön cikket is írtunk nemrég:

Farkas Richárd ugyanennek a szellemében a kreatív receptek között tudta még említeni a fehércsokoládés, tökmagos bejglit és az egészben sült karaj mellett használt téli zöldségeket.

Sokan szeretnék az elhízást is elkerülni az ünnepi időszakban.

De vajon lehetséges olcsó ételekből is egészséges ételeket elkészíteni?

"Természetesen igen." – mondta el kérdésünkre Farkas Richárd.

Az egyik ilyen kedvencem a „Girbe-gurba” zöldségek és gyümölcsök. Itt a kedvező ár mellett jó üzenet az is, hogy a kevésbé dekoratív megjelenés ellenére ezek a termékek igenis kifogástalan minőségű és jó ízű alapanyagok lehetnek, hiszen a másodosztályú besorolás csak a nem tökéletes formára vonatkozik. A kertészkedésben jártas emberek különösen tudhatják, hogy a természetben az egy teljesen normális dolog, ha két zöldség vagy gyümölcs nem egyforma külalakra.

A francia karácsonyi étkezések jellemzően több fogásból állnak, de kisebb adagokkal. Az ételek friss, helyi alapanyagokból készülnek, és nagy hangsúlyt fektetnek a minőségre.

Hogyan találjuk meg az arany középutat a spórolás és a minőségi étkezés között?

Szabó Adrienn is arra hívta fel a figyelmet, hogy bár nehéz egyensúlyozni a spórolás és a körültekintő étkezés között, azért nem lehetetlen:

Szeretünk jókat enni, minőségi alapanyagokból főzni, és közben spórolni sem lenne rossz. Aztán amikor kimegyünk a konyhába, hogy összedobjunk valamit, gyakran elfog bennünket a „de nincs itthon semmi” érzése. Mi erre a megoldás? A jó bevásárlólista!

– hangzott el a hasznos tanács.

A Lidl dietetikusa két bevásárlólista elkészítését javasolja: az egyiken olyan áruk szerepeljenek, amelyek hosszan elállnak, így érdemes betárazni belőlük a kamrába. Ezeket elég ritkábban beszerezni, havonta, vagy akár csak kéthavonta, attól függően, hogy állnak az otthoni készleteink.

Érdemes arra is figyelni, hogy ha például a bulgur gyorsan fogy, de közben a kölest még ki sem bontottuk, akkor nem ettünk elég változatosan, vagyis eljött a köles ideje. A másik listánkon szerepeljenek azok az élelmiszerek, amelyeknek rövid a fogyaszthatósági ideje, és jellemzően hűtőben kell tárolni őket.

– tette hozzá Szabó Adrienn

Melyik az a három alapvető alapanyag, amit mindig érdemes otthon tartani, hogy gyors és olcsó ételeket készíthessünk?

Farkas Richárd szerint

jó, ha van néhány szárazáru otthon, mint rizs, lencse vagy tészta, de a fagyasztott alapanyagok is praktikusak. Ugyanakkor mindenkit inkább arra buzdítanék, hogy vásároljon frissen, mindig annyit, amennyire tényleg szüksége van, és tervezzen előre a főzéshez.

Hogyan kerüljük el az ételpazarlást?

Ha végül úgy alakul, hogy több étel marad ránk, fogyasszuk azokat sorban: először azt, ami romlandó és későbbre hagyjuk a tartósabbakat. Esetleg hívjuk át a családunkat és barátainkat, készítsünk a maradékokból új fogásokat, vagy nézzünk meg mi az, ami fagyasztható – hangsúlyozta a séf, majd hozzátette:

Legyünk kreatívak! Tájékozódjunk és keressük a maradékmentő ötleteket és tippeket. Találjuk meg az adott “maradék” helyét egy új fogásban. Azok az ételek, amiket gyakran eszünk az ünnepek alatt (legyen az zöldség vagy hús) és már unjuk őket, de nem maradt belőlük sok, könnyen új életre kelhetnek egy rakott ételben, tésztában, raguban, levesben, vagy akár főzelék feltétként is megállhatják a helyüket. Persze a desszerteknél is készülhet a megmaradt bejgliből guba, morzsa süti vagy pohárkrém is.

A változatosság gyönyörködtet

A karácsonyi ünnepek után azt hiszem sokaknak jól esik inkább több zöldséget enni. A szezonális zöldségekből rengeteg teljes értékű főétel készülhet, akár tradícionálisból is egy csipetnyi kreativitással, ilyen lehet mondjuk egy főzelék. De gondoljunk csak a hagyományos népi konyhára, ilyenkor van igazán szezonja a hüvelyeseknek is, mint a bab és a lencse – zárta gondolatait Penny séfje.