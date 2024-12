Elképesztő akciót robbantott a Lidl, Aldi, Auchan, Penny: ilyen tényleg csak egyszer van egy évben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Múlt héten a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy az összes halfogyasztás mintegy 40%-ka realizálódik karácsony körül, de vannak olyan termelők, melyek saját éves halértékesítésük 70%-át is elérheti az ünnepek idején eladott mennyiség. Mindez meglátszik az áruházak akciós újságjaiban is – nézzük, milyen kedvezményes lehetőségekkel készülnek a láncok.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK