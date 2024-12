Csúnya felismerés éri a magyar vásárlókat a boltok kasszáinál: erre kevesen számítottak 2024 végén

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Hiába az infláció elleni küzdelem, az árak átlagosan továbbra is emelkednek, éves és havi alapon is. Ez odáig vezetett, hogy idén novemberben a 2,8 százalékos UHT tej már 50, de a liszt is 40, míg a dobozos narancslé 33 százalékkal drágább, mint egy éve. Ráadásul egyetlen hónap alatt is voltak csúnya áremelkedések, amiket most bizony újra le kell nyelniük a magyar vásárlóknak.

A legfrissebb hivatalos adatok szerint 2024. novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 0,5%-kal pedig az előző havikat. Hiába tehát az elmúlt évek válságos inflációs évei, a drágulás mértéke még mindig nő. Ráadásul ha a számok mögé tekintünk, akkor sok esetben ennél még sokkal rosszabb a helyzet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Például miközben idén novemberre az éves infláció mértéke már „csak" 3,7 százalékos (persze ne feledjük a bázishatást), addig például az éves csúcsdráguló cím birtokos termék esetében az átlagos áremelkedés mértéke több mint 50 százalékos. De a második helyen is több mint 40, a harmadik helyen pedig több mint 30 százalékos az emelkedés. Ráadásul ezek mind élelmiszerek. Ahogy az már hagyomány, mutatjuk a Pénzcentrumon a legfrissebb adatokat, az évi és havi csúcsdrágulókat, és persze ránézzünk azért arra is, mi lett annyival olcsóbb, hogy azért az átlagok mégse rúgjanak ki annyira pluszban. Van azért árbaj az elmúlt 1 évben Ahogy azt a bevezetőben írtuk, 2023 novemberéhez képest a csúcsdráguló 2,8 százalékos UHT tej 50,3 százalékkal kerül átlagosan többe, de 42,5 százalékkal többet kell fizetni átlagosan a finomlisztért, és 33 százalékkal a 100 százalékos narancsléért. Ezeken felül 20-30 százalék közötti mértékben drágult a szombat esti mozijegy, a zöldpaprika, a csirkemellfilé, és a citrom ára is. De ahogy látjuk, a top10 dráguló közé befért még az alma, a fejes káposzta, és az őrölt kávé is. A százalékos változás mellett érdemes ránézni az árváltozásokra is, míg tavaly átlagosan egy szombat esti mozijegy kijött 2300 forintból, addig ez ma már inkább 2900 forint. De a csirkemell kilója is közelebb van már a 2300 forinthoz, mint anno az 1900-hoz. Na, de mi lett olcsóbb egy év alatt? Ha megnézzük a lista negatív oldalát, akkor a legjobb híreink a macskatulajdonosoknak vannak. Egy 400-415 grammos konzervkaja átlagos ára ugyanis 16,4 százalékkal mérséklődött. De 14 százaléknál vagy annál jobban csökkent az ára, a vöröshagymának, a téliszaláminak, de a férfi átmeneti kabátnak is. De több mint 10 százalékkal olcsóbb lett még a sertészsír, a háztartási keksz, a csemegekukorica-konzerv, az akácméz, a száraz kutyatáp és az asztali só is. Nagyító alatt a havi drágulások mértéke Nem jó hírek, hogy az infláció legyőzésének évében az utóbbi hónapokban hónapról-hónapra tovább emelkednek az árak. A hivatalos adatok szerint 2024 október-novembere között a fogyasztói árak átlagosan fél százalékkal nőttek. A csúcsdrágulók azonban ennél jóval nagyobb mértékben. Hovatovább, egy kiló zöldpaprika egyetlen hónap leforgása alatt 15,4 százalékkal drágult, de 15,1 százalékos dráguláson ment át a paradicsom is. Miközben 10 százalék felett drágult a tojás és a dobozos narancslé is. Ahogy látjuk ebben az egy hónapban szaladt meg igazán a szombat esti mozijegy ára is (8%), de öt százalék feletti átlagos mértékben emelkedett az ára a pulykamell sonkának, a Coca Cola vagy Pepsi colának, a Nemzeti Sportnak és 4 tojásos spagettinek is. A top10 10. helyére még az uborka kilója fért be 4,8 százalékos átlagos drágulással. És mi lett olcsóbb? Míg a csúcsdráguló 15,4 százalékkal nőtt, addig a leginkább olcsósodó élelmiszer, a citrom kilós átlagára 15,3 százalékkal, 1310 forintról 1110 forintra csökkent. Eközben 4,8 százalékkal mérséklődött az ára a 3-4 főzőhelyes gáztűzhelynek is, ezek átlagosan 124 ezer forint helyett 118 ezer forintba kerülnek. Négy százalék feletti mértékben mérséklődött még a narancs, a háztartási keksz, a gyorsfagyasztott zöldborsó, a kristálycukor és a macskaeledel is.

Címlapkép: Getty Images

