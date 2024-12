Csúcsra fut az Aldi és a Lidl termékháborúja: igazi sztártermék érkezik akciósan a diszkontokba

A hazai üzletláncok közötti verseny újabb felvonásának lehetnek tanúi a vásárlók, hiszen hamarosan két népszerű áruházban is elérhetővé válik a sokak által kedvelt dubai csokoládé. Az Aldi és a Lidl is bejelentette a termék érkezését, ám a dátumokban eltérés mutatkozik.

Az elmúlt időszakban többször is írtunk a Pénzcentrumon arról a különleges édességről, amelyért mostanában megőrülnek a magyarok: a dubai csokiról. Az csokoládé különleges ízével és szokatlan kinézetével egyaránt felkeltette a vásárlók figyelmét, azonban sokaknak fejfájást okozott, hogy pontosan hogyan is kell otthon elkészíteni ezt az ételt.

Nemrégiben pedig arról számoltunk be, hogy az Aldi is hamarosan felveszi kínálatába a dubai csokit, amely már most számos magyar vásárló kedvencévé vált. Akkor azonban még nem lehetett tudni, pontosan mikor kerül a termék az áruházak polcaira. A helyzet mostanra tisztázódott: a csokoládé megjelenik az Aldi jövő heti akciós újságjában, így december 15-től már biztosan elérhető lesz a lánc üzleteiben.

Mindeközben a Lidl sem tétlenkedett, hiszen egy nemrégiben közzétett TikTok-videójukból kiderül, hogy náluk még ennyit sem kell várni, hiszen már jövő csütörtöktől, azaz december 12-től megvásárolható lesz ez az édesség.

Dubai csoki árak az Aldiban

Az Aldi-ban nemcsak az eddig elterjedté vált táblás csoki (90 g) lesz elérhető, hanem chocolate bar (30 g) formájában is megvásárolható dubai csoki szelet. Mivel a csokoládé kész verzióban kapható, ezért a vásárlóknak az elkészítéssel sem kell bajlódniuk.

A termékekhez a képeken látható, 499, illetve 1499 forintos árakon juthatnak hozzá a vásárlók:

Dubai csoki az Aldiban

Dubai csoki árak a Lidl-ben

A Lidl-ben az üzletlánc reklámújságja szerint egyelőre csak egyetlen, 100 grammos verzióban lesz elérhető a dubai csoki, amelynek az ára ehhez mérten azért nem kevés pénz, 2999 Ft. lesz.

Ugyanakkor az áruházlánc arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel mennyiségi korlátozás lesz érvényben erre a termékre: egyszerre maximum 2-t vásárolhat majd belőle mindenki

Dubai Csoki a Lidl-ben.

Ettől függetlenül a vásárlóknak mindenképpen jó hír, hogy a keresett terméket több üzletben is beszerezhetik, hiszen az előzetes várakozások szerint a kereslet rendkívül magas lesz.

Nemcsak a diszkontokban kapható

Mint az alábbi képen látható, vannak olyan webshopok is, ahol nem a tömeggyártott változat, hanem az "eredeti" dubai csoki kapható. A cukigumi.hu weboldalon (alább látható) például igencsak borsos, 9 999 Ft-os ára van a 200 g-os kiszerelésnek.