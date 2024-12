Rém hiteles csalás terjed az internetes oldalakon: észre sem veszed, és oda egy élet félretett pénze

Az utóbbi időben rosszhiszemű kereskedők használják ki a karácsony előtt vásárlási időszakot, hogy a nem körültekintő vásárlók kártyájáról újabb és újabb összegeket emeljenek le. Ezt úgy teszik meg, hogy az oldalon nem feltűnő és nem egyértelmű módon jelzik, az ismétlődő kártyás vásárlások lehetőségét.

Hogyan működik ez a visszaélés?

A csalók az ügyfél számára rendkívül kedvező árú terméket kínálnak eladásra. Ahhoz azonban, hogy a kedvező ajánlatot a vevő igénybe vehesse, el kell fogadnia egy akár nem is a témához kapcsolódó megújuló szolgáltatás megrendelését is. Ezért aztán a csalók újra és újra pénzt vonnak le a számlájáról, hiszen a kártyabirtokos beleegyezett a szolgáltatás megrendelésébe is - hívja fel a figyelmet az OTP szakértője.

Az újabb terhelés néhány nap vagy hét elteltével, többszörösen nagyobb összegben történik meg, amibe az ügyfél a termék vásárlásakor – az apróbetűs rész elfogadásával – beleegyezett.

A kártyabirtokosok nem kapcsolják össze a vásárlást és az újabb kártyás terheléseket, hiszen nem gondolják, hogy egy megújuló szolgáltatásba már beleegyeztek.

Egy példa rosszhiszemű kereskedők által alkalmazott ajánlatra:

Hogyan védekezhetsz?