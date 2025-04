Ezért őrül meg most mindenki a ChatGPT új funkciójáért: mutatjuk, mit kell tudni róla

Az OpenAI ingyenessé tette a ChatGPT képgeneráló funkcióját, amely mostantól minden felhasználó számára elérhető, miután korábban csak előfizetéssel lehetett hozzáférni a szolgáltatáshoz - írja a cnet.com.

A ChatGPT 4o képgeneráló funkciója mostantól mindenki számára ingyenesen elérhető. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója március 31-én az X platformon jelentette be, hogy a mesterséges intelligencia alapú képgeneráló eszköz "immár minden ingyenes felhasználó számára elérhető!"

Az utóbbi időben jelentős érdeklődés övezte a képgenerátort, különösen miután a felhasználók Studio Ghibli animációs stílusban kezdtek képeket készíteni vele. A ChatGPT képgeneráló funkciójának használatára irányuló roham hatására Altman március 27-én azt nyilatkozta, hogy a szervereik "olvadoznak".

Altman akkor közölte, hogy a képgenerálás ingyenes lesz, de a felhasználók napi három képre lesznek korlátozva. Azokra, akik a ChatGPT-ért havi 20 dollárt fizetnek standard előfizetésért vagy 200 dollárt Pro előfizetésért, ez a korlátozás nem vonatkozik.

A cikk szerzője tesztelte az eszközt a vezető kép elkészítéséhez. A ChatGPT alkalmazás némi kapcsolódási problémával küzdött, de végül kevesebb mint öt perc alatt létrehozott egy képet, amelyen a ChatGPT New York felett repül.

Az MI-versenyfutás fokozódik

Az OpenAI lépése, hogy a képgenerátor segítségével tovább szélesíti a ChatGPT közönségét, a mesterséges intelligencia technológiát fejlesztő vállalatok közötti egyre élesedő verseny legújabb fejezetét jelenti. Az Egyesült Államokban, Kínában és más országokban működő számos startup mellett olyan szereplők is jelen vannak, mint az Apple, az Anthropic, a Microsoft és a Google, amely egy héttel ezelőtt mutatta be legújabb MI-modelljét, a Gemini 2.5-öt. A ChatGPT-nek becslések szerint körülbelül 500 millió heti felhasználója van, de más MI-modellek is egyre nagyobb teret nyernek.

A feladatok kezelésére és problémamegoldásra való képességük javítása mellett az MI-modelleket egyre inkább kérik tartalmak, például képek és videók létrehozására is. A ChatGPT-nek van egy Sora nevű videókészítő funkciója is, de ez egyelőre csak az előfizetéses fiókok számára érhető el.

Az MI-szkeptikusokból felhasználók lesznek

Serena Huang, MI-tanácsadó és a The Inclusion Equation szerzője, aki közgazdaságtani doktori fokozattal rendelkezik, elmondta, hogy a közösségi médiában őt is elárasztották a Ghibli-képek, és elgondolkodott az OpenAI-hoz hasonló képgenerátorok széles körű használatának hatásairól.

"Az MI-képgenerálás hatékony katalizátora a termelékenység és az innováció növelésének" - nyilatkozta a CNET-nek. "Felgyorsíthatja a tartalomkészítési folyamatot, lehetővé téve a marketinganyagok gyors fejlesztését, és potenciálisan elősegítheti a vonzóbb kommunikációt. Összességében az MI szórakoztató aspektusa segíti az elfogadást, és egy éjszaka alatt sok MI-szkeptikust felhasználóvá alakíthat."

Huang ugyanakkor megjegyezte, hogy az embereknek aggódniuk kellene az MI által generált tartalmak szerzői jogi bonyodalmairól, az MI-feladatok elvégzéséhez szükséges energiafogyasztásról, valamint a képgenerálás kreatív iparágakra gyakorolt hatásairól, beleértve a munkahelyek elvesztését is.

Huang szerint várható, hogy más vállalatok, amelyek alapszintű képalkotást kínálnak, mint például a Microsoft Copilot, valószínűleg fejleszteni fogják szolgáltatásaikat. "Jelentős előrelépésekre számítok, ahogy a felhasználókért folytatott verseny fokozódik" - mondta.