Zsebbenyúlós lesz az ünnep: keményen megdrágul a nordmann fenyő, lucfenyő 2024 karácsonyán

Várhatóan 5-10 százalékkal kerül majd többe a karácsonyfának való fenyő az idén, mint 2023-ban - mondta lapunk érdeklődésére Boross Dávid, az Oázis kertészet vezetője. Kifejtette: a nordmann fenyők darabja jó eséllyel 10 ezer forint felett lesz, míg a lucfenyő inkább alatta, ha egy közepesebb, átlagos méretű fát veszünk alapul. Közben viszont az IKEA például egy forintot sem emelt a fenyőárain tavalyhoz képest, és a visszaszámlálás már elindult.

November közepén a legtöbben már el szoktunk gondolkodni, hogy idén vajon milyen fenyőfát vegyünk, mely a lakás dísze lesz az egy hónap múlva esedékes karácsonyi időszakban, illetve persze azon is, hogy mi az az ár, amit a pénztárcánk, az anyagi lehetőségeink megengednek.

Szakértőt kérdeztünk arról, mire kell az idén számítanunk fenyőfafronton a népszerűbb típusoknál. Illetve idén trend lesz-e, hogy hosszabb távú megoldásként inkább elengedik a magyarok az igazi fenyőt, és műanyagot vásárolnak helyette?

Van fenyő bőven

Olyan még sosem volt, hogy fenyőfából az országban hiány lett volna, ezt támasztják alá a KSH adatai is. Az erdőgazdaságokban a 2023-as évben összesen több mint ezer köbméternyi fenyőfát termeltek ki. Ez ugyan némi növekedést jelent az előző évhez képest, de nem akkorát, hogy a 2010-es években indult csökkenő tendenciát komolyabban ellensúlyozni tudja.

Természetesen a karácsonyra való fenyőket jellemzően kertészetekben nevelik ki, de többet találhatunk olyat is, amely az erdőben kezdte az életét.

Drágább lesz a fenyő, mint tavaly volt

Boross Dávid, az Oázis Kertészet vezetője szerint idén is várható drágulás a piacon, de ez csak a természetes mértékben lesz így, és ennek is alapos oka van.

Várhatóan olyan 5-10 százalékkal drágulnak majd a tavalyi szinthez képest a fenyőfák, de ezt az okozza, hogy minden létező költség megdrágult tavaly óta. Többe kerül a szállítás, többet kell fizetni munkabérre is, és még több költség merül fel, melyek kivétel nélkül nagyobb összeget tesznek ki, mint tavaly

- fogalmazott a szakértő. Azt is hozzátette: az a trend nem változott, hogy egy bizonyos fajta fenyőért mélyebben kell majd a zsebünkbe nyúlni:

Ahogy minden évben, most is a nordmann fenyő lesz a legdrágább. Pontos árak persze változhatnak, talán az a legegyszerűbb, ha húzunk egy vonalat: a nordmann fenyők darabja jó eséllyel 10 ezer forint felett lesz, míg a lucfenyő inkább alatta, ha egy közepesebb, átlagos méretű fát veszünk alapul. Az ezüstfenyő évek óta nem számít már kimondottan keresett terméknek: erősebben szúr a tűlevél, és rendkívül sok gyantája van, vagyis már a cipelésnél, később pedig a díszítésnél is okozhat kényelmetlenséget

- tette még hozzá Boross Dávid.

Irány a bolt műfenyőért?

A kertészet vezetője lapunknak azt is elárulta, hogy természetesen valóban váltanak néha az emberek műfenyőre, de tömegeket azért nem látni a boltokban vagy a kertészetekben, hogy ezt keresnék.

Valóban létezik az a trend, hogy többen lecserélik az igazit műfenyőre, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy még mindig jobban szeretjük az igazi fenyőt díszíteni karácsonykor. A műfenyőnek ugyan tényleg előnye, hogy évente csak egyszer kell összerakni, valamint hogy egy pár évig nem kell igazi fát venni, csakhogy ez egyszerre akár több tízezres kiadás lehet, ráadásul ha elvész egy vagy két alkatrész, akkor el is felejthetjük

- mondta erről Boross Dávid. Mint megtudtuk tőle, leginkább az életheyzettől függ az, hogy valaki inkább műfenyőre váltson, és általábnan azért ez sem tart örökké - a magyarok egyszerűen szeretik, ha van a fának illata, ezt pedig a műanyagtól hiába várják.

Sokkal inkább azt lehet mondani, hogy az ember az élethelyzetének megfelelően szokott inkább műfenyőt venni: idősebbek, akik már nem akarnak minden évben díszíteni és leszedni, valamint megszabadulni az igazi fenyőtől, vagy éppen olyanok, akik egyedül töltik az ünnepeket, és feleslegesnek érik, hogy beszerezzenek egy igazi fát. Mindegy persze fordítva is működik: sok családról tudunk, akik éveken át műfenyőt vettek az ünnepre, de mondjuk gyerek született, és azt szeretnék, hogy igazi, fenyőillatű karácsonyfa legyen neki az első karácsonyain

- zárta gondolatait az Oázis Kertészet vezetője.

Az IKEA tavalyi áron adja a fenyőt

Tehát mint olvashattuk, az utcai árusoknál, illetve a kertészetekben drágulásra kell idén számítani az ünnep legfontosabb kelléke kapcsán, de ez nem mindenhol lesz így. Az IKEA svéd áruházlánc egy hete jelentette be, hogy a tavalyi áron kínálja majd a fenyőfákat, tehát várhatóan itt komolyabb rohamra kell számítani, mint az előző évben.

A bútorlánc honlapja szerint idén 9 990 forintba fog kerülni a fenyő mérettől függetlenül - ugyanannyiba, mint tavaly, 2022-ben viszont még 8 990 forintért árulták.

Az áruházlánc emellett azt is bejelentette, hogy karácsonyfa-akciója november 28-án, vagyis mától számítva 10 nap múlva indul.

Az az akció is megmaradt, hogy az IKEA Family klubtagsággal rendelkező vásárlók féláron, 5000 forintért vásárolhatnak fenyőfát, azaz a bútorlánc 4 990 forintot kedvezménykártya formájában ad vissza a vásárlóknak, amit 2025. január 2. és március 31. között lehet levásárolni. Fontos, hogy a fenyőfát online nem lehet megvenni, és egy vásárló maximum 10 darabot vehet belőle.