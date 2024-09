Jöhet a brutál tejdrágulás? Minden egy irányba mutat, ezt nehéz lesz elkerülni Magyarországon

Környezeti és más kontinensről érkező okai is vannak, hogy Európában egyre komolyabb kihívásokkal néz sembe a tejtermelés.

Akár 20 százalékkal is csökkenhet a Föld tejteremlése a következő évtizedben, és ennek súlyos hatásai lehetnek a globális piacra - erről ír az Economx. A Rabobank által készített jelentés szerint Németország, Dánia, Hollandia, Belgium komoly következményekkel néznek szembe, mint nagy tejtermelő országok.

A csökkenést az okozhatja majd, hogy a klímaváltozás, a munkaerőhiány folyamatos és drasztikus csökkenése, és még sok más tényező miatt a tejszektor jövedelmezősége folyamatosan csökken. Emellett a kínai dejimport dömpingje is negatívan hat az az európai termelésre, már most is van olyan ország, ahol a Kanából érkező tej az eddigi termés 40 százalékának a helyébe volt képes lépni.