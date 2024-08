Mi folyik a Szigeten? Kiderült az igazság a fesztivál ételeiről, ezt sokan nem teszik zsebre

Sokan úgy gondolják, hogy a Sziget Fesztiválon jelentősen magasabb árakkal találkozunk, mint egy sima étteremben a városban sétálva. Vannak olyan vendéglátóhelyek, amelyek mindkét frontok jelen vannak, és látszólag tanusítják is ezt, ugyanakkor az arányok lényegesek ebben a kérdésben: míg tavalyhoz képest nem drágult jelentősen a Sziget, sőt, idén már olyan eladó is van, aki a Szigeten kívüli árral megegyező magyar forintért árulja a portékáját, addig bizonyos ételfutár cégek olyan magas összeget számítanak fel a felületükön, hogy sokan bármelyik nap úgy érezhetik, mintha egyenesen a Sziget Fesztiválról rendeltek volna. Ráadásul erre a szállítási díj még hozzáadódik. Cikkünkben a három szegmens árait hasonlítottuk össze.

Augusztus 7-12 között rendezik meg 2024-ben a Sziget Fesztivált. Korábban már megírtuk, hogyan lehet az élelmeseknek olcsóbban bejutni a fesztiválra, majd beszámoltunk arról, mennyibe kerülnek az italok a fesztiválon. Később pedig a legnépszerűbb fesztiválos ételek listáját is megszereztük a hozzá tartozó árakkal. Most néhány vendéglátóegység saját termékeit hasonlítottuk össze úgy, hogy mennyibe kerülnek a fesztiválon, mennyibe a helyek saját éttermeiben, és mennyibe, hogyha házhoz rendeljük őket.

Elsőként a Zing Burger kínálatából a Street Burger árait vizsgáltuk meg, ennek az ételnek az ára a Szigeten 3190 Ft-ért elérhető, hogyha pedig a Wolt szállítja ki, akkor 2690 Ft. Ezzel szemben hogyha valamlyik Zing Burger étterembe ülnénk be falatozni, mindössze 2290 Ft-ot kérnének el érte.

A Smokey Barbecue burger esetében pedig még drasztikusabb a különbség. A Sziget Fesztiválon angus marhával készítik ezt az ínyencséget, így ha felszámoljuk érte a 390 Ft-os felárat, akkor az üzletekben 2880 Ft-os fogyasztói árral kell számolni, míg a Szigeten 3990 Ft-ossal, ami azért egy jelentős, 38%-os drágulást jelent. A Wolt-nál 2990 Ft-ért szállítják ki ezt a burgert.

A Guitar Hero burgerért pedig egészen magas, 4990 forintos árat kérnek el a fesztiválon, igaz, ez is dupla angus marhával készült, ami jelentősen növeli az árát. Ennek a burgernek a Szigeten kívüli ára 3690 forint, ebbe azonban nem számít bele a különleges marhahúsért felszámított összeg. Ha ezt megtesszük, akkor ennél a burgernél "csak" 22%-os drágulásról beszélhetünk a fesztiválon.

A következő vendéglátóhely a Simon's Burger, az ő sajtburgereik 2840 forintba kerülnek az üzletlánc Arany János utcai egységében valamint az Astoriánál is, ennél azonban sokkal drágábban, 3690 Ft-tól szállítja ki a Foodora és a Wolt is a West End-ben található üzletből. Ugyanennyibe kerül a termék a Sziget Fesztiválon is, így tehát itt a két ár megegyezik. A normál adag sültkrumpli üzletből való kiszállítás esetén ugyancsak mindkét ételfutárnál 890 forintos áron elérhető, ez a Szigeten 990 Ft, itt tehát elhanyagolható különbségről beszélhetünk ennek a terméknek az esetében.

Végül utolsóként a tengeri témájú Nemo Étterem árait hasonlítjuk össze, amelynek zászlóshajója a Fish and Chips, ez a Sziget Fesztiválon 5500 forintba kerül. Az étteremben is hasonló árakkal találkozhatunk, ott a normál adag 5100 Ft, ezzel szemben a Foodoránál mindkét összeget meghaladja az ára, ugyanis 6000 Ft-ot kell fizetni érte, akárcsak a Wolt-nál.

Az árakat táblázatba is foglaltuk:

Összegzés

Összességében elmondhatjuk, hogy a Sziget Fesztivál kereskedői igyekeztek tekintettel lenni az inflációra, hiszen a sörök és az ételek árai sem sokkal elrugaszkodottabbak, mint a vállalkozások saját éttermeiben. Sőt, bizonyos ételeket igazából drágább házhoz rendelni, mint a Szigeten megvásárolni, a fesztivál ideje alatt. Ezt pedig nem gondolnánk feltétlenül alapvetőnek. Már csak azért sem, mert a fesztivál bizonyára borsos árakon adja bérbe az éttermeknek a helyeket.

Ugyanakkor meg kell jegyezni azt is, hogy a fesztiválozás, kiváltképp a Szigeten, sosem volt olcsó mulatság, és sokaknak valószínűleg most sem az. Aki tehát bármikor is ellátogatna oda, számíthat rá, hogy az ott kapható ételekért, italokért azért mélyebben a zsebbe kell nyúlni.

