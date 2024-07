Új szintre lép a SPAR és a magyar kormány háborúja: Brüsszel is beleállhat a magyar szabályozásba

Folytatja a Spar Ausztria CEO-ja a küzdelmet a magyar kormány ellen. Múlt hét pénteken az Európai Bizottság alelnökével, Margrethe Vestagerrel egyeztetett a kockázatokról, amelyet a magyar kiskerekesdelemi piac leszabályozása jelent a szabad versenyre. számolt be a közösségi médiában. X-bejegyzésében azt írta, hogy Hans K. Reisch, a SPAR Österreich vezérigazgatójával azokról a lehetséges kockázatokról egyeztetett, amelyek a magyar piacon a versenyt fenyegetik.

Margrethe Vestager az X-en közzétett bejegyzésében azt írta az egyeztetést követően, hogy minden vállakozásnak egyenlő feltételek járnak, még Magyarországon is:

Every business should benefit from a level playing field. And every consumer should have choice. Also in Hungary 🇭🇺



Together with Hans K. Reisch @SPARoesterreich, we discussed possible risks to competition on the Hungarian market. pic.twitter.com/ZuMoXfQf56