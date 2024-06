Érik a krízis a magyar boltokban: borzasztóan megdrágulhat sokak kedvenc terméke, jelentősen kevesebb lesz belőle

Jelentős narancstermés-visszaesésre figyelmeztet Brazília, amely a világ legnagyobb narancskoncentrátum-gyártó országaként 80%-os piaci részesedéssel rendelkezik az Európai Unióban. Az előrejelzések szerint 2024-ben várhatóan 25%-kal csökken a narancs mennyisége a tavalyi évhez képest, ami az elmúlt 36 év legrosszabb narancstermését hozhatja.

A narancstermés az amerikai kontinensen – ahonnan gyakorlatilag a narancslé 100%-a érkezik Európába – 2020 óta folyamatosan csökken. A helyzet 2023-ban vált kritikussá, amikor az extrém időjárási viszonyok okozta problémák mellett egy „citruszöldülés“ nevű bakteriális fertőzés is elterjedt a floridai és a brazil termőterületeken, ami jelentős terméscsökkenést és alapanyag-áremelkedést okozott. Az idei évre még rosszabb terméshozamot prognosztizálnak a szakértők: Brazíliában az elmúlt 36 év legalacsonyabb narancstermése várható, 25%-os csökkenésre lehet számítani az előző – már átlag alatti termést hozó – évhez képest.

Ennek következtében – amíg 2022-ben tonnánként 2000 USD körüli árakat láthattunk, 2023-ban 4200-4300 USD/tonna árakkal találkozhatunk – 2024-re már várhatóan 6000 USD/tonna lesz a narancs világpiaci ára. Összességében előreláthatóan 1.7 milliárd liter csökkenéssel számolhatunk a narancslégyártást tekintve az idei évben (az évi átlagos 7 milliárd liter narancsléhez viszonyítva): ez azt jelenti, hogy egy EU állampolgárra átlagosan 4 literrel kevesebb narancslé jut majd, mint 2023-ban – annak ellenére, hogy a kereslet elérné a tavalyi év szintjét.

A stabil kereslet és az alacsony kínálat magas árakhoz vezet: Magyarországon 2024-ben a 100%-os narancslevek tekintetében 79%-ot emelkedtek az átlagos fogyasztói árak 2022 azonos időszakához képest. Emellett a fogyasztás is jelentősen visszaesett ugyanezen időszakokat vizsgálva: az idei év első négy hónapjában az értékesített mennyiség 45,5%-ot csökkent 2022 azonos időszakához képest.

Rövid-és középtávon nem számíthatunk javulásra, hiszen a citruszöldülés már átlagosan az ültetvények 40%-át érinti, sőt bizonyos területeken akár a 80%-ot is eléri a fertőzés mértéke. A fák újratelepítése után pedig 4-5 év szükséges, amíg ismét termőre fordulnak az érintett területek.

A SIÓ-Eckes is érzi a folyamatos alapanyag-áremelkedés hatásait, és annak érdekében, hogy fogyasztóink számára enyhíteni tudjuk ezeket a drasztikus hatásokat, igyekszünk még tovább növelni működési hatékonyságunkat, valamint tovább optimalizálni folyamatainkat. Ugyanakkor – Magyarország vezető gyümölcslégyártójaként –- a minőségben továbbra sem kötünk kompromisszumot. Mind a SIÓ, mind pedig a hohes C termékek kiváló minőségű narancsból készülnek, így sajnos ennek a jelentős alapanyag-áremelésnek egy részét kénytelenek vagyunk az árakban is érvényesíteni. Napi szinten követjük a narancshelyzet alakulását, de úgy tűnik, hogy a drasztikus terméscsökkenés miatti folyamatos áremelkedések hatására – a gyümölcslépiaci termékeket tekintve – további drágulásra lehet számítani 2024-ben

– mondta Mészáros Dezső, a SIÓ-Eckes Kft. ügyvezető igazgatója.