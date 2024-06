Nagyot nézhetnek a magyar vásárlók, ha elmennek bevesárolni: ez a két élelmiszer sokkal olcsóbb lett

2024. májusban a fogyasztói árak átlagosan 4,0%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Áprilishoz viszonyítva pedig átlagosan 0,1%-kal csökkentek az árak. Az éves és havi adatok alapján azonban drámai áremelkedések is vannak: a kristálycukor ára 37,5%-kal nőtt egy év alatt, míg a fejes káposzta havi szinten 10,3%-os emelkedést mutat. Eközben néhány élelmiszer ára magas bázisról jelentősen csökkent, ilyen többek között a paradicsom, a paprika, de a spagetti és a tojás is.

12 hónap alatt, 2023. májushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,0%-kal nőtt – számoltunk be a Pénzcentrumon ma reggel. Igaz ugyanakkor, hogy 2024 áprilisához viszonyítva egy igen csekély, 0,1 százalékos csökkenés volt megfigyelhető. Ezek az értékek azonban csak a jéghegy csúcsai, még most is vannak bőven éves és havi alapon is olyan termékek, amiknek az ára ennél sokkal brutálisabban emelkedik.

Éves alapon például még mindig találni olyan terméket a boltok polcain, aminek az átlagra 37,5 százalékkal nagyobb volt idén májusban, mint tavaly. Ugyanígy havi alapon is van olyan élelmiszer, aminek egyik hónapról a másikra több mint 10 százalékkal emelkedett az ára. Mutatjuk is, hogy a legfrissebb statisztikák szerint mely termékek drágultak a leginkább éves, illetve havi alapon, illetve megnézzük azt is, mi lett éppen jóval olcsóbb.

Cukor, répa, buszjegy

Ha megnézzük a legfrissebb adatokat, láthatjuk hogy a kristálycukor kilója 37,5 százalékkal növekedett egy év alatt, de 30 százalék feletti mértékben növekedett a teljesárú buszmenetjegy és a sárgarépa kilós átlagára is. De 20 százaléknál magasabb volt az átlagos drágulás mértéke a vonaljegy és a 100 százalékos dobozos narancslék esetében is.

Megugrott a sertéscomb ára is, mint 6. legjobban dráguló termék, a kilós átlagára 18,4 százalékkal emelkedett. De 17százalékos dráguláson mentek át a női pulóverek is, ahogy 16 százaléknál is többe kerül ma egy multiplex mozijegy, a csemege fűszerpaprika és a műanyag szemüveglencse is, mint tavaly. Ezzel szemben azért van minek örülni is, nyilván jókora bázisról, de több mint 20 százalékkal olcsóbb volt áltagosan idén májusban a 4 tojásos spagetti, a tojás, a finomliszt, a vöröshagyma, a sertészsír és a rétesliszt is.

Egy hónap alatt is volt nagy drágulás

Bár átlagosan 0,1 százalékkal csökkentek az árak idén április és május között, azért most is lehetett kiugró drágulásokat tapasztalni. A legdurvább drágulást a fejes káposzta produkálta, ennek egy hónap leforgása alatt 10,3 százalékkal emelkedett átlagosan a fogyasztói ára. Ugyancsak nagyot nőtt a sárgarépa átlagára, 9,7 százalékot, míg a női pulóverek 8,9, a női műbőr szandálok átlagosa 7 százalékkal kerültek többe.

De majdnem 5 százalékkal emelkedett a Nemzeti Sport ára is, míg a citrom és a 4 csillagos szállodai szoba ára 3,8-3,8 százalékkal. De 3 százalék feletti drágulást produkált a 30-40 nm2 közötti apartman kibérlése ára, a szintetikus takaró, és a 120-150 grammos gyümölcsjoghurt is. A top10-be szintén holtversennyel, 2,9 százalékos (még ez is 29-szer magasabb mint az átlagos havi drágulás mértéke) eredménnyel fért be a 4 tojásos spagetti, és a kakaós csiga.

A 0,1 százalékos átlagos „olcsósodás” perszer nem véletlen, hiszen a listán bőven találni olyan, jobbára élelmiszereket is, amiknek az ára csökkent. Így például jó nagy magasságból 14,6 százalékkal olcsóbb lett a paradicsom kilója, de 12,4 százalékkal olcsóbb lett átlagosan a zöldpaprika, és 11,5 százalékkal az uborka is. De ugyanígy 4-6,6 százalékkal kevesebb került átlagosan az autóbenzin és a gázolaj is idén májusban, mint áprilisban.