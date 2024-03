Betelt a pohár a SPAR-nál: panaszt tesznek az EU-nál a magyar kormány intézkedése ellen

Portfolio Link a vágólapra másolva

Panaszt nyújt be az EU-nak a magyarországi különadó miatt a SPAR – írja a Portfolio a Financial Times alapján. Az Spar azzal vádolta a magyar kormányt, hogy megszegi az uniós jogot, és felszólította Brüsszelt, hogy avatkozzon be a működését érintő "pusztító" hatások enyhítése érdekében. A cégcsoport azt állította, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök kormánya által 2022-ben bevezetett különadó („extraprofitadó”) diszkriminatív volt, és számos uniós jogszabályt sértett, többek között az áruk szabad mozgásával kapcsolatosakat - írják.

A holland áruházlánc kifogásolja a különadót, illetve azt is, hogy a magyar kormány árstopot vezetett be egy sor élelmiszerre. A Spar kifogásolja, hogy egyes intézkedések még úgy is érvényben maradtak, hogy az infláció jelentősen csökkent. Az EU-hoz benyújtott panasz szerint a Spar azt állítja, hogy a szóban forgó intézkedések egyértelműen összeegyeztethetetlenek az uniós joggal - írja a lap. A kormány beavatkozása mintegy 90 millió euróval növelte a Spar költségeit, és 2023-ban közel 50 millió eurós veszteséget okozott a vállalkozásnak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A témát Heiszler Gabriella, a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. elnök-ügyvezető igazgatója a Pénzcentrumnak adott interjújában is érintette: "Ebben a kereskedők sérültek, és nem csak a Spar, ha megnézi az éves beszámolókat, látszik, hogy mennyivel esett vissza a szektor jövedelmezősége már tavalyelőtt, a tavalyi beszámolók pedig egyelőre még nem nyilvánosak, de nem lennék meglepve, ha hasonló tendenciákkal találkoznánk." EZ IS ÉRDEKELHET Mégis, mi folyik a magyar boltokban? Olyan átalakulás zajlik, amire még nem volt példa Soha nem látott kihívások tépázzák a teljes kiskereskedelmi szektort, és ezt már igazolja a legtöbb makrogazdasági mutató is.

