Ilyen akció tényleg csak évente egyszer van: indul a boltok háborúja, ez a Lidl, Aldi, Tesco csodafegyvere

Holnap, március nyolcadikán ismét jön a nemzetközi nőnap, ahol régi szokás szerint meglepik a férfiak virággal a nőket, asszonyokat. Treer András kertészmérnök szerint nem várható drágulás idén a virágpiacon, és azt is elárulta, melyek ilyenkor a legnépszerűbb virágfajták. A hazai üzletláncok akciós kiadványaiban pedig megnéztük, mivel készülnek a boltok a 2024-es nőnapra.

Holnap, március 8-án világszerte megemlékeznek a nemzetközi nőnapról, melyet egy 150 évvel ezelőtti, a nők egyenjogúságáért tartott tüntetés miatt tartanak éppen ezen a napon. Régi szokás, hogy a családunkban, ismerősi körünkben vagy munkahelyünkön minket körülvevő nőket néhány szál virággal, esetleg apró meglepetéssel lepjük meg március nyolcadikán. Ezt az ünnepet a magyarok 1948 óta tartják.

Igen ám, de az elmúlt hónapok inflációja után el kell azon gondolkodni, hogy ha be is állunk az ünneplők sorába, akkor vajon mekkora anyagi ráfordítást igényel majd mindez? Ebben a cikkben nem léptünk túl a virág-csokoládé tengelyen, de utóbbiról nemrég még meg is írtuk, hogy a kedvezőtlen nemzetközi folyamatok miatt bizony drágulni fog. Szakértőt kérdeztünk a virághelyzetről, és az is kiderül, vajon mélyebben kell-e a zsebünkbe nyúlni, ha kedveskednénk a hölgyeknek?

Nem lesz drágulás a virágpiacon

A KSH több száz más termék mellett a virág és a dísznövény árait is figyelemmel kíséri. A vonatkozó adatokból megtudhatjuk, hogy a virágok idén januárban átlagosan 11 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Szűk másfél éve, 2022 novemberében csaknem a negyedével, 23%-al került többe átlagosan ez a termékkategória, mint egy évvel korábban.

De milyen virággal lepjük meg a környezetünkben élő nőket, melyek a legnépszerűbbek ilyenkor? Treer András kertészmérnök, a Flora Hungaria virágpiac szaktanácsadója a Pénzcentrumnak azt mondta, hogy a cserepesek ilyenkor jobban mennek.

Egyértelműen a virágos dísznövényeket, és azok közül is a szezonális cserepes vagy vágott virágokat részesítik előnyben a vásárlók. A szezonális termékek azok, melyek az adott szezonhoz, jelen esetben a tavaszhoz kapcsolhatóak, a tavaszt idézik, ilyenek pl. a tavaszi hagymások, tulipán jácint nárcisz, krókusz stb. Kedveltek még a kora tavaszi cserepes virágos dísznövények pl a kankalin, ciklámen

- mondta a szakértő lapunk megkeresésére. A drágulásra vonatkozó kérdésünket pedig bár röviden, de egyszerűen elintézte, egyben egy jó hírt is közölt.

Nem lesznek drágábbak a virágok, 2022-2023 között volt egy korrekció, azóta az árak változatlanok

- tette hozzá a kertészmérnök. Treer András azt is elárulta, hogy ilyenkor tavasz elején - már persze ha az időjárás is engedi - mely növények virágoznak.

A fentebb említett tavaszi cserepes hagymások, kora tavaszi hagymás vágottak, illetve tavaszi cserepes virágos dísznövények, pl primula, ciklámen, de a klasszikus vágott virágok (rózsa, liliom, pl) vagy egész évben kapható cserepes virágos dísznövények is divatosak, pl ( korallvirág, azálea, stb). Az említett szezonális növények szinte 100% hazai kertészetekből kerül ki ezért ezeket bátran vásárolhatjuk, hazai vállalkozásokat erősítünk, illetve frissessége garantált lesz

- tette még hozzá.

A csoki nem ússza meg

Nem ennyire egyszerű a férfiak helyzete, ha a szokványos (és sokak számára talán már unalmas) virágot vennének, hanem az édesség irányába gondolkodnak az idei nőnapon. Ugyanis egyre mélyebben a zsebébe kell nyúlni annak, aki egy kis nassolni valót szeretne: a KSH adatai szerint például egy tábla mogyorós tejcsokoládé ára nem kevesebb mint 40 százalékkal drágult 2022-2023 között.

Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára lapunknak korábban azt mondta, hogy az iparágban nagy gond a behatárolt kakaótermelési terület, az elavult technológia is - ez is vastagon közrejátszik az áremelkedésben.

A gyártás nagyon behatárolt területen zajlik, ugye Elefántcsontpart, Ghána és egy másik kontinensen Ecuador az egyedüli szereplői ennek a termelési folyamatnak. Gondot okoz egyrészt a súlyosan elavult betakarítási technológia, és az is, hogy a kakaótermelők jellemzően egyéni gazdaságok, amelyek addig sem jutottak el, hogy legalább egymással szövetkezetet alakítsanak. Ha pedig jön egy olyan időjárási anomália, mint mostanában, esetleg járvány is van, akkor a helyzet még rosszabb - ez néhány évente pedig előfordul arrafelé. Még ezen is lehetne javítani, de akarat sem látszik rá.

Érdemes az akciókat lesni!

Mint mindig, ilyenkor is érdemes megnézni, mit és hol vásárolunk, hiszen egy-egy jó ajánlattal rengeteget tudunk spórolni. Hogy ne kelljen egyesével végigböngészned az akciós kiadványokat, alább összeszedtük, mit találtunk jó áron a hazai áruházláncok kiadványaiban:

Az Aldiban például 1790 forintba kerül egy doboz Merci csokoládé, és virágot is lehet szép számmal találni az akciós újságban. Egy nőnapi csokor nevű termék 3499 forintba kerül, a jácinbtcsokor 1299 forint, nárcisz pedig szintén csokorban 399 forintért kapható. De van cserepes virág is: a jácint 349, a korallvirág 1399, a krókusz pedig 299 forintba kerül. Emellett a rózsacsokor 1099 forint, a cserepes orchidea pedig 3999-be kerül.

A Lidl kiadványában találtunk tulipán és rózsacsokrot is, mindkettő 999 forintért kapható. A nagy, nőnapi rózsacsokor 2999 forint, a sokszínű tavaszi virágcsokor pedig 3499 forintba kerül. Árulnak szív alakú édességeket is, a képviselőfánk 1899 forintm a jégkrémszív pedig 999 forintba kerül. Emellett készítenek szív alakú fánkot is 179 forintért, a szív alakú marcipánválogatásért pedig 1399 forintot kérnek. De van szív alakú sushi-tál is 2499-ért.

Az Auchanban egy doboz Raffaello klubkártyával 999 forintba kerül, emellett több süteményt is leakcióztak. Többféle mini növényt is lehet venni 699 forintért, van cserepes begónia is 1690 forintért, a harangvirágért pedig 1790 forintot kérnek.

A Tescóban egy doboz Ferrero Rocher desszert 849 forintba kerül, egy csokor tulipán 799-be. Egy nagy doboz Merci desszert (400g) 3499 forintba kerül, a Celebrations pedig 1699-be. 1199-ért van konyakmeggy is, a cserepes korallvirág pedig 1299 foirintba kerül. Az újságban van még íriszcsokor is 2999-ért, cserepes hortenzia pedig 1899 forintért. Minden ár a klubkártyával érvényesíthető.

A Sparban a cserepes bromélia 2199 forintba kerül, a 250 grammos Merci pedig 1599-be. A nőnapi akcióban van még Milka desszert is 899 forintért, a Szamos szívdesszert pedig 1999 forintba kerül, a Raffaello pedig 1099-be. A cserepes nőnapi virág 3899 forint, de van cserepes kála is 3199 forintért.