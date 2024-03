Komoly hiány lehet sokak kedvenc chipséből? Nem tudnak annyit gyártani, amennyi ne fogyna el

A Kellanova vállalat nem tudja kielégíteni a világszerte megnövekedett Pringles iránti keresletet, ezért új gyárak építésébe kezd Ázsiában és Mexikóban, miközben piaci részesedés növelése érdekében más élelmiszer-kategóriákra is összpontosít - tudósított a Fortune.

A Pringles iránti folyamatosan növekvő kereslet miatt a Kellanova vállalat több gyárat tervez nyitni Ázsiában, hogy megfeleljen a globális piaci igényeknek. Steve Cahillane, a cég vezérigazgatója egy chicagoi rendezvényen elmondta, hogy a vállalat minden egyes legyártott Pringles dobozt képes értékesíteni, ami rámutat a termék iránti erős keresletre. A Kellanova célja, hogy tovább bővítse piaci részesedését azáltal, hogy befektet a gyorsan növekvő márkákba, ilyen például a Pringles.

Az észak-amerikai gabonapehely-üzletágból való kiválás után a Kellanova most inkább olyan területekre koncentrál, mint az uzsonna-termékek és a fagyasztott élelmiszerek. Cahillane kiemelte az afrikai piac fontosságát is, említést téve egy nigériai tésztaüzletről, amely közel 1 milliárd dollár forgalmat generál. Az afrikai kontinensre való nagyobb fokú összpontosítás része a vállalat hosszú távú stratégiájának.

A Kellanova más snack márkák tulajdonosa is, beleértve a Cheez-It-et, az RXBAR-t és az Eggo fagyasztott gofrit. A vállalat több kihívással is küzd Észak-Amerikában, ahol az infláció és a vásárlók magatartásának változása miatt csökkent az élelmiszer-eladások volumene. Az utóbbi negyedévben több mint 6%-os volumencsökkenést tapasztaltak Észak-Amerikában és Európában is visszaesést jegyeztek fel.

Ezekkel az új beruházásokkal és stratégiai lépésekkel a Kellanova arra törekszik, hogy megerősítse pozícióját a globális piacon és reagáljon a népszerű termékeire irányuló egyre növekvő keresletre.