Hírhedt amerikai üdítőmárka tarolja le Magyarországot: egyre több helyen kapni, ennyibe kerül

Az Aldi akciós kiadványa szerint az üzleteiben március 3-tól elérhető a Prime nevű népszerű ital, méghozzá egészen jó áron.

Mint arról pár napja beszámoltunk, óriási sláger most a Prime üdítőital, mely a márka építőinek több tízmilliós, jobbára fiatalokból álló netes követőbázisának köszönheti a népszerűségét. A Müller és a Spar üzletei után után most az Aldi akciós kiadványában is felbukkant a termék.

Mint jól látszik 1499 forint lesz a félliteres kiszerelés.

A terméket 2022-ben hívta életre Logan Paul és KSI társulva a Congo Brands-el. A két fiatal férfiről azt érdemes tudni, hogy az Egyesült Államokban valóságos szupersztárnak számítanak, de gyakorlatilag az egész világon igen nagy hatással vannak a fiatalokra.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a srácok menő influenszerek, menő cuccokkal, menő termékekkel. Amit tehát csinálnak, azt mindig óriási érdeklődés követi. Ez történt az üdítőitalok kapcsán is 2022-ben, amikor először mutatták be az 500 milliliteres kiszerelésű terméküket többféle ízben. Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy a srácoknak összességében több mint 40 millió követőjük van a közösségi médiában, szóval nehéz mellé nyúlniuk.