Ilyen nincs: saját sneaker márkát dobott piacra Donald Trump

Roman Sharf, orosz üzletember, a Luxury Bazaar luxusórakereskedő cég alapítója komoly vagyont fizetett ki egy Donald Trump által dedikált tornacipőért a Philadelphiában megrendezett Sneaker Conon, ahol egyúttal az is kiderült, hogy a volt elnök saját sneaker márkát dob a piacra.

Roman Sharf, orosz üzletember egy aukción 9000 dollárt (3,2 millió forint) fizetett egy pár, Donald Trump korábbi amerikai elnök által dedikált "Never Surrender" sneaker tornacipőért a Philadelphiában megrendezett Sneaker Con nevű eseményen. (Összehasonlításul: a limitált kiadású "Never Surrender" sneaker tornacipőket 399 dollárért, azaz valamivel több mint 143 ezer forintért lehetett megvásárolni az eseményen.) A Luxury Bazaar luxusórakereskedés alapítója és vezérigazgatója büszkén mutatta be friss szerzeményét - írja a DailyMail.

És hogy a Philadelphia Convention Centerben megrendezett eseményen árusított sneakerek miért számítanak valódi különlegességnek? Mert a cipők a Donald Trump által piacra dobott új márka első darabjait jelentik, és mindössze 1000 pár készült belőlük, amiből az ex-elnök 10 darabot alá is írt. A cipők azonban nem csak e tekintetben különlegesek, kinézetre is elég extrának számítanak: aranyszínűek, magasított száruk hátulján az amerikai zászlót formázó csillagok láthatók, míg elöl Trump dombornyomott monogramja lálható.

A "Never Surrender" sneakerek a vásárlók tetszését azonnal elnyerte, a tornacipők bemutatása után alig két óra kellett hozzá, hogy mindegyik darabot megvegyék. A sneaker-rajongók azóta is kutatják a fellelhető párokat, amivel jelentősen felhajtják az árukat: ma már az sem elképzelhetetlen, hogy valaki 45 ezer dollárért (16,1 millió forint) jusson hozzá egyetlen párhoz.

Az előző hétvégén megrendezett esemény igazi attrakcióját egyébként nem kizárólag a limitált kiadású tornacipők megjelenése adta, hanem hogy az eseményen meglepetésszerű látogatást tett a tulajdonos Donald Trump is. Ha pedig már elugrott a rendezvényre, akkor egy rövid beszédet is tartott, amiben a márka bejelentésén túl arról is beszélt, hogy régóta szerette volna létrehozni saját sneaker márkáját, aminek mostani megvalósítását pár vele dolgozó "hihetetlen embernek" köszönhet.

A Trump által fémjelzett cipők amúgy különböző színekben és stílusban, már akár 199 dollártól (71 412 forint) megvásárolhatók egy külön erre a célra létrehozott weboldalon. A sneakerek különlegessége, hogy oldalukon a 45-ös szám szerepel, mely Trumpnak

az Egyesült Államok 45. elnökeként eltöltött idejét szimbolizálja.

Érdekesség, hogy az üzletemberből elnökké avanzsált Trump a webshopjában más termékeket is árul, többek között egy „Victory47” fantázianevű parfümöt, ami nem szimbolizál mást, mint hogy ha megnyeri a novemberi választást, akkor ő lesz Amerika 47. elnöke.