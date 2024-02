Ajándék használtan? Rengeteg magyar kaphat Valentin-napra ilyet: nem is sejtik, hogy másé volt korábban

Szívecskés plüssállatok és óriási csokrok, avagy idén is elérkezett a Valentin-napi meglepetéskavalkád. A jeles napon felmerül a kérdés, hogy ötletesebb, jobb ajándékot lehet-e vásárolni a másodpiacon.

Mminden 4. felhasználó gondolja úgy, hogy a használt cikkek között egyedibb, ritkaságszámba menő ajándékötletekre bukkanhatnak, mint ha a boltok polcain keresgélnének- derült ki a Jófogás nem reprezentatív online felméréséből. A kitöltők közül minden ötödik vásárolna szívesen másodkézből ajándéktárgyat szerelmének, továbbá minden tizedik kapott már Valentin-napra valamilyen használt tárgyat.

Arra is fény derült, hogy mely ajándékokat szereznék/szerezték be a legtöbben a portálon elérhető választékból: könyveket, egyedi ékszereket és egyedi/vintage ruhadarabokat, de a toplistán felbukkantak az elektronikai cikkek is. A legnépszerűbb, eladásra kínált használt termékek között ezen kívül még találni bontatlan Lego vörös rózsát, valamint Lego Valentin-napi medvét és szerelmes madarakat, Pandora muránói charmot is és szintén bontatlan bonbonokat is.

A Valentin-nap ugyan még sokak számára nem reflexből kapcsolódik össze a használtcikkekkel, mindenesetre a Jófogásnál úgy látjuk, hogy az elmúlt években egyre többen fordulnak ekkor is az online adásvételi platformok felé. A túlfogyasztás visszaszorítása mellett ráadásul különlegesebb ajándékötleteket is találhatnak az érdeklődők, amit most a felmérésünk is visszaigazol

– mondta Takács Borbála, a cég marketing- és kommunikációs igazgatója.