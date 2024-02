Hatalmas újítás jöhet az Aldi diszkontjaiban: megszűnhetnek a pénztárak, elindult a fejlesztés

Személyzet és kasszák nélküli, teljesen automata boltrendszert tesztel az Aldi az Egyesült Államokban. Az üzletben kamerák és érzékelők összetett hálózata követi a vásárlókat, végül pedig az önkiszolgáló pénztárnál összegzi a számlát. Korábbi kutatások szerint viszont sok vásárló nem kér a robotkasszákból.

Egy teljesen automatizált kasszarendszer tesztelését kezdte meg az Egyesült Államokban az Aldi - írja a Grocery Drive. A boltlánc szerint a fejlesztés jelentős előrelépést jelent a vásárlói élmény modernizálása felé, melyben a pénztár nélküli vásárlási technológiákra specializálódott, Grabango nevű cég is segítségükre van.

A portál szerint a tavaly novemberben elindított Aldi Go program célja, hogy megszüntesse a hagyományos pénztári sorokat, ezzel egyszerűsítve a vásárlást. Az új technológia kipróbálásának ösztönzésére az áruház 5 dollár kedvezményt ajánlott fel azoknak a vásárlóknak, akik legalább 20 dollár értékben vásároltak. Az új rendszer kamerák és érzékelők összetett hálózatán alapul, amelyek részletesen követik a vásárlók mozgását és döntéseit az üzletben - a boltban klasszikus eladókra, kasszásokra sincs szükség.

A rendszer használatának előfeltétele egy alkalmazás letöltése és a bankkártya-adatok regisztrálása - eddig az Apple Pay rendszerrel is kompatibilis volt, de tervezik a Goole Pay bevezetését is. A 21 év felettiek alkoholt is vásárolhatnak az alkalmazott jóváhagyása után. Bár bizonyos termékeket továbbra is le kell mérni, az egész fizetési folyamat jelentősen felgyorsult. Bár sem a boltlánc, sem pedig Grabango képviselői nem nyilatkoztak még hivatalosan az ügyben, de a Business Insider szerint az Aldi Go bevezetése kulcsfontosságú lépés lehet a kiskereskedelem modernizálásában.

Dúl a harc a robotkasszák ellen

A boltlánc amerikai lépése akár komoly kockázatokat is rejthet magában. Legalábbis korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy egy friss kutatás szerint az önkiszolgáló pénztárak csökkenthetik az üzletek iránti vásárlói hűséget, így a vásárlók inkább olyan helyre mennek szívesebben vissza vásárolni, ahol klasszikus pénztáros megoldással találkoznak. Sőt, a vizsgálatokból kiderült az is,

a vásárlók nem igazán szeretik saját élelmiszerüket maguk becsomagolni, vagy még inkább a saját vásárlásaikat robotkasszáknál feldolgozni.

A kutatás vezetői arra jutottak, hogy a vásárlók olyan üzletebek fognak szívesebben visszatérni, ahol emberek szolgálják ki a vásárlókat a kasszákban, semmint hogy tömegesen robotkasszák. A kutatók beszámoltak arról is, hogy a robotkasszák iránti ellenszenv akkor lesz igazán magas, amikor a vásárlónál több mint 15 tételnyi áru van. Ez ugyanis már egy olyan határszám, ami fölött sokaknak kényelmetlenné és lassúvá válik a technológiai újítások használata.