Itt a nagy tűzifa-titok: végre megoldás született, így nem kell fáznunk a télen

Árcsökkenés kezdődött a tűzifapiacon, és az egyik erdészet maradéktalanul el tudja látni az igénylőket.

Bár természetesen nem tilos, de a hazai erdőkben még így is komoly szabályokhoz kötött még a gallyak és aprófák összegyűjtése is. A Vérteserdő Zrt vezérigazgatója a HelloVidéknek elmondta a legfontosabb tudnivalókat, de összegyűjtöttük azt is, hol mindenhol lehet az országban „Szedd magadban” 2024 telén olcsó tüzelőhöz jutni.

A tavalyi évben hatósági áras lett a tűzifa, az igényekkel az állami erdőgazdaságoknál kellett jelentkezni, háztartásonként pedig legfeljebb 10 erdei köbmétert lehetett igényelni. Egy magán erdészetben 36-38 ezerért adták akkor köbméterét, a hatósági ár 30 ezer forint volt. Az emberek valósággal megrohamozták a boltokat, és pillanatok alatt elfogytak az üzletekből a kályhák, sőt még a használtpiacról is elkapkodtak mindent, amivel fűteni lehet. Mindez tartott egészen 2023. április 15-éig, amióta megszüntették az árstopot, azóta az erdészetek saját maguk határozzák meg a köbméterenkénti árat.

Macsek Lajos, a Vérteserdő Zrt. vezérigazgatója a lapnak elmondta: árcsökkenést lehet látni, de hogy ez meddig tart, az egy jó kérdés.

2023 őszétől kezdődően a belföldi, lakossági tűzifa iránti keresletben is csökkenést tapasztaltunk. Ennek vélhetően az előző évi vásárlások nagyságrendje az oka. Az igényektől függően maradéktalanul ki tudjuk elégíteni a tűzifára irányuló keresletet

- mondta Macsek Lajos.