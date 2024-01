Súlyos betegséget jelezhet ez a mindennapos tünet: ha ez a panaszod, mindenképp menj orvoshoz

Vannak olyan látszólag ártalmatlan tünetek, amelyek észrevétlenül válnak mindennapjaink részévé. Mire észbe kapunk, a tünetek már krónikusak és nem is tudjuk megmondani, mikor kezdődtek. Gyakran csak valamilyen könnyen orvosolható egészségügyi ok áll a háttérben, máskor viszont súlyosabb gondot jelezhet egy-egy ilyen panasz. Ezek közé tartozik a folyamatos torokköszörülés is, melynek hátterében állhat teljesen ártalmatlan, vagy komoly probléma is.

A torokköszörülési ingert kiválthatja, hogy valami elakad vagy csikland a torokban, irritáló érzésünk van. Ilyen érzésünk akkor is lehet, hogyha nincs semmi egészségügyi problémánk. A száraz levegő, egy stresszes helyzet, túl kevés folyadékbevitel is okozhat pillanatnyi rekedtséget, irritációt a torokban. Azonban, ha az érzés nem esetleges, hanem folytonossá válik, és állandó lesz a torokköszörülési inger, akkor érdemes kideríteni, mi okozza azt. Az állandó torokköszörülést sokan veszik félvállról, pedig ha hosszú ideig kezeletlen marad, akkor károsíthat a hangszálakat, gyakran pedig egy szintén kezeletlen krónikus betegség áll a hátterében.

Bár az állandó torokköszörülés nem számít önmagában betegségnek, gyakran jelentkezik tünetként a legkülönfélébb egészségügyi problémák esetén. Állhat a háttérben dohányzás, étkezési szokások, nyelési problémák, de akár reflux, allergia, vagy garati váladékcsorgás is. Akármi is okozza, ha valaki ettől a tünettől szenved, érdemes kideríteni az okát, és kezelni, mielőtt nagyobb baj lenne belőle. Bizonyos esetekben, ha más árulkodó tüneteink is vannak, azonnal orvoshoz kell fordulni!

Garati váladékcsorgás

Az egészséges orrnyálkahártya által termelt váladék hátrafelé távozik, normál esetben azonban ezt nem vesszük észre. Amikor azonban a nyálkahártya már kóros mennyiséget termel a váladékból, akkor az orrunk folyik, bedugul, hurutosan köhögünk, vagy folyamatos nyelési, torokköszörülési ingerünk lesz a túltengő váladéktól. A garati váladékcsorgást okozhatja akut fertőzés, krónikus orrmelléküreg- vagy nyálkahártya gyulladás, orrpolip, orrsövényferdülés, allergia vagy reflux is. Sőt, még az orrcseppfüggőség is kiválthatja ezt a tünetet. A leggyakoribb ok az allergia szokott lenni a MedicalNewsToday cikke szerint.

Mikor gyanakodhatunk rá, hogy a torokköszörülési ingert garati váladékcsorgás váltja ki? Ha tünetként jelentkezik még:

torokfájás

rekedtség

és gyakori nyelés is.

Ahhoz, hogy megszabaduljunk ezektől, vizsgáltassuk ki a garati váladékcsorgást! Forduljunk háziorvoshoz, fül-orr-gégészhez, vagy ha allergiára gyanakszunk, akkor allergológushoz. A kezelés történhet megfázás elleni szerekkel, antibiotikumokkal, antihisztaminnal, vagy savlekötőkkel attól függően, mi is áll a háttérben.

Csendes reflux

Már szóba kerül a reflux, mint háttérok, érdemes viszont kitérni külön a betegség egy külön fajtájára, a csendes refluxra. Ezt a betegséget néma refluxnak vagy laryngopharyngealis refluxnak (LPR) is nevezik. Sokan azért nem gyanakszanak refluxra a gyakori torokköszörülés okán, mert úgy gondolják: nem hajlamosak gyomorégésre. Azonban a reflux nem mindig a legjellemzőbb tüneteket produkálja, van olyan fajta reflux is, amikor elmarad a savas, maró érzés a gyomorszájnál, torokban.

Az LPR esetén a gyomorsav visszaáramlik a nyelőcsőbe, gégébe, garatba, ez pedig irritációt okoz a torokban. További tünetei lehetnek:

a torokfájás,

nyelési nehézségek

rekedtség.

Fontos, hogy a refluxot mindenképpen kezeltetni kell! A visszajutó sav felmarja a nyelőcső nyálkahártyáját, súlyos esetben pedig fekély vagy akár nyelőcsőrák kialakulásához is vezethet a reflux.

Ez a betegség ráadásul egyszerűen kezelhető, gyakran az életmódváltás is elég az elmulasztásához. Ahhoz, hogy a refluxot elmulasszuk, eredményesen kezelni tudjuk, forduljunk orvoshoz és tartsuk be az előírásokat. Ezen felül érdemes leadni a túlsúlyunkat, ha van, leszokni a dohányzásról, túlzott alkoholfogyasztásról, kerülni a refluxot kiváltó ételeket, valamint a lefekvés előtti étkezést.

Allergiák

Az allergia olyan betegség, amely során az immunrendszer túl érzékenyen reagál bizonyos anyagokra, melyek a legtöbbször ártalmatlanok - ezeket hívjuk összefoglaló néven allergéneknek. A leggyakoribb allergének, amelyek állandósult torokköszörülést okozhatnak a pollenek, a por és az állati szőr.

Az allergia túlzott váladéktermelést eredményez, ez pedig torokirritációhoz vezethet. Akkor gyanakodhatunk allergiára, ha társtünetként jelentkezik:

eldugult, vagy folyó orr,

szemviszketés, könnyezés,

tüsszögés,

köhögés.

Az allergiák kezelhetők antihisztaminokkal, kortikoszteroid intranazális sprékkel, vagy tengervizes/sós orrsprékkel, -cseppekkel, vagy leukotrién-receptor gátlókkal. Ha allergiára gyanakszunk, forduljunk allergológushoz! Mert lehetséges, hogy a vény nélkül kapható gyógyszerek, készítmények enyhítik a tüneteket, fontos azonban a célzott terápai. Továbbá igyekezzünk az allergiát kiváltó okot megszüntetni, amennyire lehetséges!

Nyelési nehézségek

Gyakran a nyelési problémák hátterében neurológiai okok állnak, vagy valamilyen szervi elváltozás. Az elváltozást akár a savas reflux is kiválthatja, ami miatt a nyelési nehézség, torokköszörülés állandósulhat. A torok irritációjához társulhat még:

rekedtség,

köhögés

félrenyelés, fulladás fellépése evés közben.

A kezelési lehetőségek attól függnek, mi áll a nyelési nehézség hátterében. Lehetséges, hogy csak étrendváltásra lesz szükség, de akár műtétre is sor kerülhet, ha akkora a baj. Ami biztos, hogy a nyelési nehézség komoly betegséget is jelezhet, ezért mindenképp forduljuk vele orvoshoz. Érdemes a neurológiai betegségeket is kivizsgáltatni, kizárni ebben az esetben.

Gyógyszerek mellékhatásai

Vannak olyan krónikus betegségek, amelyek esetében a rendszeresen szedett gyógyszerek tüneteket okozhatnak. Ilyen tünet lehet például a torokköszörülés vérnyomáscsökkentők szedése esetén. Az erre a problémára felírt ACE-gátlók (angiotenzinkonvertáló enzim gátlók) orrdugulást, orrfolyást okozhatnak, melyhez társulhat torokköszörülés, ha a váladék visszacsorog a torokba. Ugyanakkor a torokköszörülést nem említik gyakori tünetkként az ACE-gátlók szedése esetén, viszont a kezeltek 15%-ánál krónikus köhögés alakulhat ki egyes kutatások szerint.

Nem a vérnyomáscsökkentők okozhatnak egyedül ilyen tünetet. Amennyiben rendszeres gyógyszerfogyasztók vagyunk, olvassunk utána a mellékhatásoknak a betegtájékoztatóban - ha még eddig nem tettük főleg! - , hátha a torokköszörülés is közte van. Lehetséges, hogy több gyógyszer együttes szedése vált ki kellemetlen tünetet. Amennyiben gyógyszerre gyanakszunk, beszéljünk gyógyszerésszel, háziorvossal erről!

Étkezések után

Amennyiben a torokköszörülés rendszerint evés után jelentkezik, akkor gyanakodhatunk arra is, hogy az étkezési szokásainkkal lesz valami probléma. Ebben az esetben lehet valamilyen ételallergia a háttérben, vagy például túl fűszeres vagy nehéz ételek. Hogyha a torok valamiért eleve irritált, kikezdte valami - egy korábbi fertőzés például - és az étkezési szokásaink miatt nem tud regenerálódni, akkor is állandósulhat a torokköszörülés. Például ha mindenbe erős paprikát teszünk. Az alkohol, dohányzás pedig csak ront a helyzeten, ha étkezési problémáról van szó.

Hogyha étkezési szokásra gyanakszunk, akkor próbáljunk apránként változtatni ezen: ne felejtsünk el folyadékot fogyasztani az étkezésekhez, hagyjuk a túl nehéz vagy fűszeres ételeket.

Tikkelés

Bár nem annyira gyakori, meg kell említeni, hogy tikkelés is állhat a torokköszörülés állandóvá válásának hátterében. A tikkelés olyan önkéntelen cselekvés, mozdulat, amit az ember nem tud kontrollálni. A leggyakoribb tünetek között van a torokköszörülés is a kényszeres cselekedek sorában, mint a pislogás, fejrángatás, arcizmok összerándulása, hangok/szavak ismétlése, csettintés, dobolás, stb.

Amennyiben tikkelésre gyanakszunk, a kezelése sokféle lehet. Attól függ, hogy maga a tikkelés miért alakult ki és milyen súlyos. Lehet, hogy viselkedésterápiával kezelhető, más esetekben gyógyszeres kezelésre is szükség lehet.

Hangszálak elváltozásai

Előfordulhat, hogy a hangszálak rendellenes növekedésnek indulnak - csomók, ciszták, polipok alakulhatnak ki. Ilyet okozhat dohányzás, reflux, allergia, gyakori vagy erőteljes köhögés, vagy a hangszálak túlzott erőltetése éneklés vagy kiabálás következtében. További tünetek lehetnek a

fájdalmas hangképzés,

légszomj,

karcos, rekedt hang.

Hogyha a hangszálelváltozásra gyanakszunk mindenképp forduljunk orvoshoz! A baj nagyságától függően a szakértők javasolhatják a hangszálak pihentetését, gyógyszeres kezelést, de akár műtétet is.

Dohányos köhögés

Ahogy már többször említettük, a dohányzás irritálja a torkot, amellett, hogy súlyosbító tényező lehet, önmagában is lehet a gyakori torokköszörülés oka. A régóta dohányzóknál kialakul dohányos köhögés is megerőlteti a hangszálakat, ami miatt kialakulhat torokköszörülési inger. Ahhoz, hogy ettől megszabaduljunk, legjobb ha leszokunk a dohányzásról. Ha ez nem megy, akkor is törekedni kell a terhelés csökkentésére a torkon.

Hurutka

Egy akut fertőzés után visszamaradt krónikus hurutos köhögés, ugyanúgy ahogy a garati visszacsorgás, okozat állandó torokköszörülési ingert. Eleve, ha folytonos a hurutos köhögés és nem múlik, azt mindenképp kezeltetni kell. Jelentkezhet még az orr elzáródása, duzzadt nyálkahártyák, orrfolyás, stb. A hurut megszüntetése történhet gyógyszeres kezeléssel, gyógyteákkal, de érdemes sok vizet inni, sós vízzel gargarizálni, sós orrspréket használni.