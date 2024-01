Ez lehet 2024 igazi gigabefektetése: brutálisat kaszálhat, aki időben lép

Nagyjából egy évvel ezelőtt 21 ezer dollár körül volt a bitcoin árfolyama, ezzel szemben jelenleg körülbelül 42 ezer dollárt ér a kriptovaluta. Ezt az igen szép teljesítményt látva a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag most szakértők segítségével járta körül, hogy milyen változások történtek a bitcoinnal kapcsolatban, mik ezek jelntősége, illetve mi várható a jövőben a digitális fizetőeszköztől.

"Alapvetően ez a nagy hype meg a nagy sztori az első amerikai spot bitcoin ETF-eknek az elfogadása volt a felügyelet által" – kezdte az események hátterének ismertetését Kövesy Károly, a Portfolio részvényelemzője.

Először szerintem azt érdemes elmagyarázni, hogy mi az ETF. Ugye ez az exchange-traded fundnak a rövidítése, azaz tőzsdén kereskedett befektetési alap. Ha mondjuk meg akarom venni az S&P 500-at, ami a legnagyobb vagy a legszélesebb körben követett amerikai részvényindex, akkor ezt úgy tudom megtenni, hogy egy ilyen ETF-et megvásárolok, ami követi ezeket a részvényeket. Gyakorlatilag real time leköveti őket

folytatta Kövesy, aki azt is elárulta, hogy ilyen, közvetlenül bitcoinba fektető alapok Európában és Kanadában már korábban is léteztek, ám az Egyesült Államokban most először fogadtak el ilyet. „Ezzel a gyakorlatilag »mezei« tőzsdei befektetők is a közvetlenhez nagyon-nagyon közeli szintű kitettséget tudnak szerezni a bitcoinban. Lényegében így egy elég széles befektetői közösség előtt gyakorlatilag megnyílik az út a kriptopiac felé” – zárta a gondolatmenetet Kövesy.

Györfi András, a Kripto Akadémia alapítója abban látja a változások jelentőségét, hogy az ETF-eknek köszönhetően már nincs szükség közvetlen bitcoin vásárlásra.

Hogyha bárki, akár egy magánszemély, mint kisbefektető, akár egy cég, egy nyugdíjalap, vagy akár egy állam ad abszurdum, úgy dönt, hogy ő bitcoinba szeretne fektetni - mert hisz a bitcoin hosszútávú felfogásában - most már nem kell létrehoznia egy kriptotárcát magának, nem kell regisztrálnia egy megint csak sokszor sajnos valóban egy picit shady kriptotőzsdére. A lényeg egyetlen tőmondatban, hogy a bitcoin, ha nem is nagykorúvá vált, de a bitcoin belépett abba az érába, amikor már ténylegesen a mainstream, tradicionális pénzvilág részévé vált az ETF-nek köszönhetően

– mondta a változással kapcsolatban Györfi András.

A szakember szerint most már adott a gyakorlati lehetősége annak, hogy „a világon szinte bárki szinte bármennyi tőkét bitcoinba tegyen úgy – és ez a kulcs gondolat -, hogy a biztonság érzete joggal van meg”.

Lesznek örök kételkedők

A negatív hangokkal kapcsolatban Kövesy Károly úgy véli, hogy a bitcoinban alapvetően kételkedők véleményét valószínűleg nem fogják megváltoztatni a mostani változások, ellenben azok előtt megnyíltak a kapuk, akik eddig csak biztonsági aggályok miatt maradtak távol a kriptovalutától.

Györfi András kérdésre elárulta, hogy szerinte nem zárható ki, hogy a mostani folyamatoknak akár csalódás is lehet a végük. A szakember szerint nem lehet igen-nem választ adni arra a kérdésre, hogy a bitcoin lufi-e, ám ha mindenképpen muszáj lenne ezt megválaszolnia, akkor azt mondaná, hogy igen, a bitcoin lufi.

A bitcoin – a történelem során sok más eszközhöz hasonlóan – igenis átmegy túlértékelt szakaszokon, vagy ha úgy tetszik lufi szakaszokon. De a növekedésére az elmúlt 14 év során egyfajta lépcsőzetesség jellemző

- mondta el Györfi. Ez alatt azt érti, hogy egy-egy fellendülés megindulása után hamarosan eljut az árfolyam egy túlhevült fázisba, aminek óhatatlanul az a vége, hogy eljut egy túlértékelt szakaszba is.

A bitcoin minden egyes ciklusában - mert egy ciklikusan mozgó piac - óhatatlanul eljut az eufória és a túlértékeltség szakaszába, majd jön a fekete leves, az összeomlás, de mindig egy magasabb szintre érkezünk vissza, mint ahonnan az adott ciklusban a rally elindult

– ismertette a folyamatot Györfi.

Györfi szerint „hacsak nem alakul ki valamiféle szuperciklus – amit sokan emlegetnek -, akkor nagyon valószínű, hogy a most kibontakozó és valószínűleg 2025-ig eltartó ciklus szintén hasonlóan fog lezajlani”. A szakember szerint az okozhat esetleg csalódást, ha az árfolyam nem éri majd el az egyébként szerinte kicsit túlzó várakozásokat. Emlékeztetett rá, hogy például a Bloomberg 500 ezer dolláros árfolyamot jósolt, ám ő ezt túlzásnak tartja. Györfi szerint ebben a ciklusban a 100-120 ezer dolláros árfolyam elérése a reális.

Magyarországon is vannak kereskedők

A magyarországi kriptovaluta-kereskedőkre vonatkozó kérdésre Györfi András elmondta, hogy becsléseik szerint durván 150-200 ezer ember lehet Magyarországon, akik valamilyen formában már kapcsolatba kerültek kriptopénzekkel. Ezek közé tartoznak olyanok is, akik egyszer tettek bele 5 ezer forintot, de olyanok is, akik akár milliós vagy tízmilliós nagyságrendben szálltak be 5-10 évvel ezelőtt.

A szakember szerint az is egy „erősen gyanús jel”, hogy a kriptovaluta-árfolyamon realizált nyereség utáni adókötelezettséget néhány évvel ezelőtt megfelezték.

A jövőbeni várakozásokat illetően Kövesy Károly így fogalmazott:

Ahogy említettem, azért most szerintem nagyon sok olyan pozitív tényező van, ami azt indikálná, hogy egy magasabb bitcoin árfolyamot láthatunk 2024 végén.

Szerinte 40 ezer dollár alatti árfolyamnál alakulhatna ki akár nagyobb eladói nyomás is, míg felfelé 50 ezer környékére tenné az utolsó komolyabb ellenállást, „onnantól felfelé pedig a határ a csillagos ég”.