Dagad az újabb Pick szalámibotrány: bicsaknyitogató, jóval olcsóbb a magyar termék Ausztriában

Szánthó Péter

Most épp egy osztrák Billa áruházban olcsóbb ugyanaz a magyar Pick szalámi, mint itthon. Az átlagbérekre vetített szalámi-index pedig még ennél is jóval borúsabb képet fest, hiszen egy átlag osztrák jóval többet tud bespájzolni az "ungarische salamiból" a fizetéséből - ráadásul még olcsóbban is kapja. A Pick Szeged Zrt. korábban az eltérő árazási gyakorlattal és az alacsonyabb áfával magyarázta, hogy egyes nyugati országokban olcsóbbak a termékeik, mint Magyarországon. Leszögezték azt is: erre nekik nincs hatásuk.

Egészen sokkoló mértékben drágultak az élelmiszerek Magyarországon 2023-ban: a KSH friss adatai szerint 25,9 százalékkal voltak magasabbak ezen termékek árai, mint 2022-ben. Ilyenkor pedig még fájóbb látni, hogy egyes hazai termékek, mint példéául a Pick szalámi jóval olcsóbbak egyes nyugati országokban - ahol ráadásul a fizetések is jóval magasabbak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Most erre talált újabb bizonyítékot a Pénzcentrum, az alábbi képet egy osztrák Billa áruházban lőttük - a magyar határtól kb. 15 percnyi autóútra. Pick Ungarische Salami - olcsóbban, mint Magyarországon. Fotó: Pénzcentrum A 800 grammos kiszerelésű "ungarische salami" 24,9 euróba került, nem akciósan a Billában - ami egyébként kint nem az olcsóbb diszkontok közé tartozik. Ez mai árfolyamon 9 530 forintnak felel meg, a 31,13 eurós kilónkénti ár pedig átváltva nagyjából 11 895 forintot tesz ki. Nézzük, mi a helyzet itthon: az ügy sok kutatómunkát nem igényelt, a Magyarországon működő árfigyelő-rendszerben benne van pontosan ugyanez a termék. Eszerint pedig csak egyetlen nagyáruházban olcsóbb ugyanez a szalámi: Csak egy helyen olcsóbb, de... Forrás: Árfigyelő Viszont, ha jobban megnézzük, alapvetően az Auchanban sem olcsóbb a termék, a webshopjuk szerint ugyanis most csak egy január 24-ig tartó akció keretein belül kerül ennyibe, a tényleges ára ugyanannyi, mint a másik kettőben. A végeredmény tehát az, hogy ez a konkrét Pick szalámi 359 forinttal, azaz kb. 3,6 százalékkal olcsóbb ebben a konkrét határmenti boltban, mint az itthoni nagy láncoknál. És ha ez még nem volna elég... Önmagában ez az árkülönbség nem tűnhet annyira soknak, viszont, ha hozzávesszük az egyes országok nettó átlagkereseteit, akkor a végeredmény még elkeserítőbb. Az Eurostat összesített táblázata szerint 2022-ben a nettó átlagkereset (egyedülálló személy esetében) Ausztriában 35 837 euró/év volt, azaz 2 986 euró per hó, forintra átváltva havonta 1,4 millió forint. Ezzel szemben Magyarországon ugyanez a személy abban az évben 10 755 eurót keresett nettóban átlagosan évente, azaz 896 eurót havonta, forintban ez mostani árfolyamon kb. 342 ezer. Szalámira bontva: a fenti termékből egy osztrák átlagbérből majdnem 120 darabot lehet havonta vásárolni,

egy magyar nettóból pedig 34 szalámi jönne ki, ráadásul darabonként többet is fizetünk érte. Mit mond a Pick Szeged? Már korábban is rengeteg olyan videó keringett a neten, amelyben a német, osztrák Pick-árakat hasonlították össze az itthonival, sőt legutóbb Romániából érkezett egy olyan, mely szerint ott jóval olcsóbb az ikonikus magyar hústermék. Az ügyben korábban a Pénzcentrum megkereste a Pick Szeged Zrt.-t, hogy reagáljanak a dologra. Mint kifejtették, az ugyanabba a kategóriába tartozó szalámik esetében, az egyes országokban tapasztalható árkülönbség jelentős részben a termékekre érvényes áfakulcsok eltérő mértékéből fakad. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Ez például Ausztriában 10%, míg nálunk 27%. A Pick Szeged szerint az árkülönbséget az egyes partnerek eltérő árazási gyakorlata is okozhatja. Vannak olyan országok, ahol a fogyasztók üzletekbe való bevonzása érdekében a beszerzési ár alatt is értékesíthetnek termékeket, míg ezt Magyarországon nem lehet megtenni. Pick Szeged Zrt.-nek nincs hatása arra, hogy kereskedelmi partnerei milyen árrést alkalmaznak egyes Pick termékeken, így a Picknek nincs befolyása arra sem, hogy a kiskereskedők milyen fogyasztói árakat alakítanak ki - tették hozzá. Címlapkép: Nagy Zoltán, MTI/MTVA

