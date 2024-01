Szigorú ATM-limit a magyar bankokban 2024-ben: rengeteg ügyfelet érint, erről jobb, ha tudsz

A magyarországi lakossági ügyfeleknek szinte pontosan 10 éve, 2014. február 1. óta van arra lehetőségük, hogy havonta két alkalommal, összesen maximum 150 ezer forintot ingyenesen vehessenek fel a belföldi bankautomatákból. Csakhogy míg egy évtizeddel ezelőtt ez az összeghatár szinte maradéktalanul lehetővé tette az akkori átlagnyugdíj/átlagfizetés ingyenes felvételét, addig mostanra ez a helyzet gyökeresen megváltozott.

Bár a 2010-es években Magyarországon jelentős mértékben teret nyertek a különböző elektronikus fizetési megoldások, a lakosság egy része valószínűleg mindig is ragaszkodni fog a készpénzhez. Számukra különösen nagy jelentőséggel bír az a 2013-as törvénymódosítás, mely 2014. február 1. óta lehetővé teszi, hogy a lakossági ügyfelek havonta két alkalommal, összesen maximum 150 ezer forintot ingyenesen vehessenek fel készpénzt bármely belföldi bankautomatából (ATM).

Bár papíron számos számlacsomag biztosít ingyenes készpénzfelvételi lehetőségeket, ezek a gyakorlatban jellemzően mégsem ingyenesek – bár a bankok ezekben az esetekben a maguk részére nem számítanak fel díjat a tranzakciók után, ám az államnak fizetendő tranzakciós illetéket jellemzően áthárítják az ügyfelekre. Ez pedig nem elhanyagolható tétel – készpénzfelvétel esetén a felvett összeg 0,6 százaléka, méghozzá felső összeghatár nélkül.

Ez 900 forintos költséget jelentene a szóban forgó 150 ezer forint felvétele esetén. Kivéve persze, ha az ügyfél nyilatkozott arról, hogy élni szeretne az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségével – ebben az esetben valóban ingyenesen juthat hozzá az említett összeghez. Csakhogy míg a lehetőség bevezetésekor az összeghatár lehetővé tette, hogy egy átlagos fizetést/nyugdíjat szinte teljesen ingyen lehessen felvenni, addig mostanra a bérek és a nyugdíjak is „kinőtték” ezt a keretet.

Tehát azok, akik továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy minden pénzüket felvegyék a bankszámlájukról, a fizetésük/nyugdíjuk egyre kisebb részéhez férnek hozzá ingyenesen.

Egyre szűkösebb a keret

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2014-ben, tehát az ingyenes készpénzfelvételi lehetőség bevezetésekor 155 689 forint volt a havi nettó átlagkereset, tehát akkor még az átlagfizetés 96,3 százalékát lehetett ingyenesen felvenni a nyilatkozat révén.

Ezzel szemben a KSH december végén közzétett adatai szerint 2023 októberében már 389 300 forint volt a nettó átlagkereset – ez azt jelenti, hogy tavaly ősszel már csak az átlagfizetés 38,5 százalékát lehetett ingyenesen felvenni az ATM-ekből.

A limitbe bele nem férő összeg (2014-ben 5 689 forint) felvétele 10 éve mindössze 34 forintba került, ezzel szemben mostanra (239 300 forint) 1 436 forint lenne ennek a díja.

Hasonló a helyzet a nyugdíjak esetében is – 2014-ben 118 439 forint volt az átlagos öregségi nyugdíj összege, amely tehát annak idején maradéktalanul felvehető volt mindenféle plusz költség nélkül. A nyugdíjak esetében ez még évekig így is maradt – az átlagnyugdíj összege először 2020-ban lépte át a 150 ezer forintos összeghatárt, ám akkor még csak minimális mértékben (150 571 forint).

Ez azt jelenti, hogy még 4 évvel ezelőtt is ingyenesen felvehető volt az átlagos nyugdíj 99,6 százaléka. A maradék 571 forint felvételének díja mindössze 3 forint lett volna, amennyiben csak a tranzakciós illetékkel számolunk.

Ezzel szemben 2023 novemberében már 217 494 forint volt az átlagos öregségi nyugdíj, aminek már csak a 69 százalékát teszi ki a 150 ezer forint. Az összeghatár feletti 67 494 forint felvétele 405 forintba kerül, ha csak a tranzakciós illetéket kell megfizetni a tranzakció után.

Amennyiben azt szeretnénk, hogy az átlagnyugdíj/átlagfizetés ugyanakkora arányát vehessük fel ingyenesen, mint 2014-ben, akkor a 150 ezer forintos limitet 374 896 forintra kellene felemelni, hiszen ez az októberi nettó átlagfizetés 99,6 százaléka.

150 ezer felett is megúszhatjuk a költségeket

2023. július 1. óta arra is lehetőségünk van, hogy havonta legfeljebb két alkalommal, összesen 40 ezer forint összegig költségmentesen vehessünk fel készpénzt az ezt lehetővé tevő boltok pénztáraiban is (ez az úgynevezett cash-back készpénzfelvétel). Ez azt jelenti, amennyiben mind a két szolgáltatást kihasználjuk, úgy havonta 190 ezer forinthoz is díjmentesen hozzájuthatunk.

Ebben az esetben a tavaly októberi nettó átlagfizetés (389 300 forint) 48,8 százalékát, illetve a tavaly novemberi átlagos öregségi nyugdíj (217 494 forint) 87,4 százalékát tudnánk díjmentesen felvenni. A 190 ezer forint feletti összegeket 1 196 illetve 165 forintért vehetnénk fel, amennyiben a tranzakciókért csak a tranzakciós illeték kerülne felszámításra.

A dolog szépséghibája, hogy a hazai üzletláncok többsége nem igazán lelkesedett a cash-back készpénzfelvételi lehetőség bevezetéséért. Márpedig azért az üzletláncoknak is tenniük kell, hogy biztosítani tudják ezt a szolgáltatást – ha ők nem érdekeltek ebben, akkor bizony az ügyfelek hiába szeretnék felvenni a 40 ezer forintot, nem fogják tudni ezt megtenni.

Márpedig a nagy üzletláncok többségénél nem elérhető a szolgáltatás – legalábbis tavaly ősszel, amikor legutóbb részletesen foglalkoztunk a kérdéssel, akkor még egyedül a Penny üzleteiben volt elérhető a szolgáltatás. A többi lánc vagy kerek perec kijelentette, hogy nem fogják bevezetni a szolgáltatást, vagy pedig úgy nyilatkoztak, hogy egyelőre várakozó állásponton vannak.

Egyéb alternatív megoldásokkal még tovább tágítható a határ

Az állami szabályozás által biztosított összeghatárokon felül is vehetünk fel ingyenesen készpénzt, amennyiben igénybe veszünk bizonyos szolgáltatásokat. Ilyen például a Revolut, amelynek legkisebb csomagja 75 ezer forint ingyenes felvételét teszi lehetővé. Sőt, a nagyobb csomagok 150 ezer, 300 ezer vagy akár 750 ezer forintos összeghatárokat is biztosítanak az ügyfelek számára, jóllehet ezeknek már díjuk is van, míg a legkisebb csomag díjmentes.

Maga a folyamat egyébként gyorsan lebonyolítható – a telefonos applikációban bankkártyával (esetleg átutalással) pénzt kell elhelyeznünk a revolutos számlánkon, majd az ahhoz kapcsolódó bankkártyával fel is vehetjük az összeget egy bankautomatából.

(Itt azonban érdemes figyelni, ugyanis vannak olyan bankautomaták, amelyek díjat számítanak fel azért, mert egy másik bank kártyájával szeretnénk készpénzt felvenni belőle. Az ATM-ek ilyenkor ki szokták írni előre, hogy mekkora díjat fognak felszámítani a tranzakcióért.)

Mindenesetre, ha feltételezzük, hogy mindhárom lehetőséget – tehát a 150 ezres készpénzfelvételi lehetőséget, a 40 ezer forintos cash-backet és a példának hozott legkisebb Revolut-csomagot – is igénybe vesszük, úgy havonta akár 265 ezer forintot is ingyenesen felvehetünk a számlánkról, pontosabban ebben az esetben már a számláinkról. Igaz, némi macerával és legalább három részletben.

Az átlagos öregségi nyugdíj esetében tehát még mindig megoldható, hogy az összeg 100 százalékát ingyenesen készpénzzé tegyük, míg az átlagos munkabérnek 68,1 százalékával tehetjük meg ugyanezt. Ez még mindig 28,2 százalékponttal kevesebb, mint volt 2014-ben. Jelenleg tehát úgy áll a dolog, hogy az infláció következtében a jövedelmünk egyre kisebb részét tehetjük ingyenesen készpénzzé.