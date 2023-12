Gigászi leárazást jelentett be a Tesco, Lidl, Spar, Aldi: itt a jóárasított termékek tételes listája

A magyarok imádják a virslit, főleg év végén, decemberben ugyanis 20-25 százalékkal több virsli fogy, mint az év más időszakában. Az elképesztő drágulási hullám azonban ezt a termékkategóriát sem kímélte, jócskán elszállt a nagy kedvenc húskészítmények ára. Még szerencse, hogy a legnagyobb hazai áruházláncok év végén jókora akciókat durrantanak a virslikre. Mutatjuk is, hogy pontosan mekkorákat!

Közeleg az év vége, és nem meglepő módon "decemberben 20-25 százalékkal több virsli fogy, mint az év más időszakában" - közölte a Magyar Húsiparosok Szövetsége a Pénzcentrummal. Az emberek ugyanis betáraznak a szilveszteri bulira, ami a fogyasztás megugrásában is egyértelműen látszik. A franfurti virsli egyébként a vörösáruk egyik leghíresebb képviselője, és állítólag már a 13. században is készítették. Érdemes tudni, hogy a franfurti virsli eredetileg csak sertéshúst tartalmazott, de később a bécsi típusúba már marhahús is került.

Jól meg kell nézni azonban, mi van a termékek csomagolására írva! A Magyar Élelmiszerkönyv előírásának megfelelő virsli estében a csomagolás frontoldalán szerepelnie kell a virsli szónak. Más esetben, ha például az van odaírva, hogy rudacska, roppanós, akkor a termékenek alacsonyabb a hústartalma az előírtnál. Egy virslinek ugyanis legalább 51 százalék húst kell tartalmaznia (illetve nem lehet 10 százaléknál több a mechanikailag lefejtett hús a termékben).

Mennyi virslit eszünk?

A Hússzövetség beszámolója szerint a virslik fogyasztása kis mértékben visszaesett az előző évihez képest. A Gfk Hungária adatai alapján a fogyasztás egyébként 2018-ban volt a csúcson, azóta viszont csökkent. A Hússzövetség lapunknak elárulta azt is, hogy tagjaik véleménye alapján a fogyasztás csökkenése az infláció hatására inkább az olcsóbb kategóriában volt érzékelhető.

Szerencsére elmondható, hogy a vevők már tudatosabban választanak a boltok polcain és a termék megnevezése, vagy a hústartalom is irányadó a vásárlásnál

- tették hozzá, de elmondták azt is, hogy a virsli esetében is érezhető volt a magas élelmiszerinfláció. Ugyanis 2014 és 2019 között nem volt jelentős áremelkedés a termékkategóriában, a tavalyi évben azonban óriási ugrás volt megfigyelhető (akár 50 százalékos áremelkedés is). Jó hír azonban, hogy a Hússzövetség az ide évben már nem számol áremeléssel.

A vevők nagyon árérzékenyek lettek az infláció hatására, a kereslet is csökkent ennek következtében, vagy eltolódott az alacsonyabb árú termékek irányába

- tájékoztatták a Pénzcentrumot.

Mennyit drágultak valójában a virslik Magyarországon?

Az év végi virslimustránk előtt kifejezetten kíváncsiak voltunk, mekkorát drágult valójában a magyarok kedvenc év végi csemegéjének az ára az évek során. Nem meglepetés, hogy élelmiszer lévén az elmúlt évek nagyon súlyos nyomot hagytak a virslik átlagos fogyasztói árában. De beszéljenek a számok.

Ahogy a grafikonon látjuk, egész más idők járnak most, mint amilyenek jártak a Covid előtti utolsó békeév, 2019 végén. 2019 novemberében ugyanis 1kg sertés-, vagy baromfivirsli kilós átlagára 1880 forint, mostanra ez 3330 forint lett. Az emelkedés mértéke 77 százalékos volt. Viszont amíg 2019 és 2021 között ténylegesen csupán 13 százalékos volt az átlagos emelkedés mértéke, addig 2021 és 2023 között már 57 százalékos átlagos drágulásról lehetett beszélni.

Ez a brutális ugrás alakítottak ki a mára már stagnálónak mondható stabilan 3000 forint feletti kilós átlagárat.

Ilyen mértékű drágulás mellett egyáltalán nem meglepő, hogy évről évre folyamatosan esett a kereslet a virslik iránt. Ahogy az sem, hogy az egyre minőségibb termékektől folyamatosan visszaandalogtak az olcsóbb árkategóriájú darabokhoz. Az év vége viszont év vége, akárhonnan is nézzük, tömegek fognak virsli után sorba állni a boltokban, úgyhogy megnéztük, milyen felhozatallal készülnek a legnagyobb hazai láncok virslifronton.

Auchan

A hiper friss akciós újságának címoldalán hirdeti sajátmárkás, Auchan kedvenc bécsi füstölt, főtt sertésvirslijét. A termék 70% sertéshústartalommal rendelkezik, 2x200 gramm és 799 forintba kerül. Akciós az Orsi baromfi klasszik vagy sajtos baromfi klasszik virsli is, ezek 240 grammos kiszerelésben kaphatók, és 599 forint helyett 399 forintba kerülnek.

A Tesco is cimlapon hirdeti pápai juhbeles virslijét. Ennek kilós ára 2790 forint, 10 deka tehát 279 forintba kerül a boltokban. Szintén első oldalon szerepel a Sága füstlije, aminek 350 grammos kiszerelése 799 forintot kóstál. A Pick műbeles virslijének kilós ára 3690 forint lenne, de Club Carddal 1990 forint, így 10 deka 199 forintba kerül. A Kométa műbeles virslijének 10 dekája 199 forint, míg a Kaiser frankfurti visli 10 dekája 399 forint, de CD-vel 239 forintért lehet most hazavinni. Ugyanígy, eredeti áron a Pápai bécsi virsli 10 dekája is 325 forint lenne, de szintén kártyatulajdonosként 249 forintért lehet megvásárolni. Ugyanígy olcsóbban lehet hozzájutni a Pick Pickollino roppanós virsli 300 grammjához, ahogy a Pick műbeles virsli 500 grammos kiszereléséhez is, előbbi 470, utóbbi 400 forinttal olcsóbb. Olcsóbb még a húspultban kapható Juhász pálcika is, ha van kártyánk, 10 dekája 179 forint, a 239 helyett.

Első oldalán a diszkont friss akciósának, az 500 grammos sertésvirsli ára 999 forint helyett 799 forint. 25 százalékkal olcsóbb a Pickolino roppanós virslije is, a 300 grammos csomag 1469 forint helyett 1099 forintba kerül. A sajtos frankfurti vagy koktél frankfurti virsli is olcsóbb, a 400 grammos csomag 1399 forint helyett 999 forintba kerül, miközben a simáért 1299 forint helyett 899 forintot kell fizetni. A boltnak van 500 grammos kiszerelésű sertésvirslije, aminek csomagára 639 forint, miközben lehet kapni light, hámozott sertésvirslit is, egy 200 grammos csomag 629 forint helyett 449 forintba kerül. Leakciózták továbbá a Sága füstlijét is, ennek 280 grammos csomagja 999 forint helyett 799 forintba kerül.

A Lidlben a 750 grammos sertésrudacska 1699 forint helyett 1179 forintért lesz kapható, de Lidl Plusszal a Dulano frankfurti roppanós is olcsóbb, a 350 grammos csomag 1129 forint helyett 729-be kerül. A Pikok bécsi roppanósának 400 grammos kiszerelését is leárazták, 1599 forint helyett 999 forintba kerül. A Kométa frankfurti sertésvislijének kilója 1999 forintba kerül az üzletekbe, miközben a Pikok bécsi roppanósa is akciót kapott, a 400 grammos csomag 1599 forint helyett 999 forintba kerül.

A szupermarket-láncnál a kiszolgálópultban és csomagolt kiszerelésben is kapható frankfurti virsli 10 dekája 179 forintba kerül 389 forint helyett, az árleszállítás mértéke 53 százalék. Ugyancsak olcsóbb, összesen 25 százalékkal az S Budget frankfurti virsli, aminek 500 grammos kiszerelése 1199 forint helyett 899 forintba kerül. A Regnum juhbeles virslije is jóval olcsóbb, igaz az csak supershop kártyával igazán, 1699 forint helyett 999-be kerül így. A Pick Pickolino 140 grammos csomagja myspar kuponnal kerül 675 forint helyett 435-be. Szintén olcsóbb supershop kártyával a Regnem juhbeles virslije a kiszolgálópultban, ez így 449 forint helyett 269 forintba kerül. Az újságba kiemelték még az S Budget műhbeles virslit (kiszolgálópult), a Regnum koktélvirslit, és a Wiesbauer Sacher virslijeit: az első kettőnek a 10 dekása ára 169 és 269 forint, míg a Wiesbauer 800 grammos csomagja 2990 forintba kerül. Olcsóbb lesz még a MasterGood Sága füstli és Life terméke is, előbbi 350 grammos, utóbbi 280 grammos csomagja 1349 forint helyett 899 forintba kerül.

A diszkont újságjában a Royal virsli frankfurter 2x200 grammos kiszerelése 1549 forinttal szerepel, miközben a Karát juhbeles sertésvirslijének ugyanekkora méretét 1699 forintról 1099 forintra árazták le. A Kaiser mini hot dog 500 grammos kiszerelése 899, míg a Pick roppanós virslije (275g) 1599 forintba kerül. A Kométa 800 grammos sertésvirslije 1799, a Wiesbauer light virslije (200g) 729 helyett 479 forintba, a Dárdás baromfivirslije (500g) 579-be, míg a klasszikus vagy sajtos Füstli (140g) 379 forintba kerül.