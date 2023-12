Komoly gondok az eMAG-nál és az Alzánál: van, aki hetek óta vár a csomagjára

Több olvasó is arról számolt be, hogy jelentős csúszásokat tapasztalnak az eMAG-nál illetve szállítócégénél, a Samedaynél – írja a 24.hu.

Több olvasó is arról számolt be, hogy jelentős csúszásokat tapasztalnak az eMAG-nál illetve szállítócégénél, a Samedaynél. A beszámolók alapján sokszor még a novemberben vagy december elején online megrendelt, nem egy alkalommal előre kifizetett termékek sem érkeztek meg a vásárlókhoz, jóllehet a megrendeléskor mindössze néhány napos kiszállítást vállalt a kereskedő.

Az érintettek továbbá azt is nehezményezik, hogy a cégeket egyrészt nehéz elérni, másrészt ha ez sikerül is, érdemi tájékoztatást akkor sem kapnak. Volt, aki inkább visszamondta a rendelését – nekik viszont a pénzvisszatérítésre kell várniuk. Az eMAG mellett egyébként az Alzának is voltak olyan ügyfelei, akik késésről posztoltak az utóbbi időszakban.