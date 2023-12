Tényleg jobban megéri, mint a luxusbejgli? Teszten a Penny, Aldi, Lidl karácsonyi süteményei

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Pénzcentrum vlogján, a CashTagnen az ünnep alkalmából bejglit teszteltünk, méghozzá kizárólag a diszkontokban kaphatóak közül válogatva. Munkatársaink nem voltak elájulva a felhozataltól, egy termék azonban kiemelkedett a többi közül: öten is azt mondták, ha feltétlenül választaniuk kéne a Penny mákosát vinnék haza. Aki viszont ennél jobbat szeretne, az rendelhet cukrászdából is, igaz az áruk akár a tízszerese is lehet.

A magyar családok nagy részénél a bejgli nem maradhat le az ünnepi asztalról, egy kutatás eredményei egyértelműen bizonyítják, hogy a legkedvesebb desszertünk minden kétséget kizáróan. A megkérdezett háztartások háromnegyedébe szerepel ez a sütemény az ünnepi menüben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Holott nem egy nem egy egyszerű és gyors édességről van szó, ráadásul még sok hozzávalóra is van szükség hozzá, amiknek az ára még az egyszámjegyű infláció ellenére is borzalmasan drága. A Pénzcentrum számításai szerint 3 év alatt átlagosan 55 százalékot emelkedtek a hozzávalói. Sokan éppen ezért inkább veszik, mint sütik. Nekik jó hír, hogy szinte mindegyik nagy áruházlánc kínál az adventi időszakban bejglit, vagy tekercset, ráadásul a polcokon megtalálhatóak a klasszikus mákos, és diós variációk, egyes helyeken azonban mentes, sőt ínyenc tekercsek, bejglik is. Az ára 199 és 1399 forint között mozog – ez nyilván függ a minőségtől és a töltelék mennyiségétől. Valahol a fűrészpor és a cukorsokk között De nézzük először a diszkontok kínálatát: A Pénzcentrum vlogjának, a CashTag-nek a készítői idén a szerkesztők és a Portfolio Csoport többi vállalkozó szellemű munkatársának segítségével elemezték a kínálatot. Az eredmény felemás. A legtöbb kolléga a töltelék mennyiségét kevesellte, sokak szerint a tészta csak jelzésértékű kell, hogy legyen, a diónak vagy a máknak kell dominálnia karácsonykor. A Penny termékében volt elég töltelék, de az száraz volt a tesztelők szerint, a Lidl bejglijének viszont a tésztája teljesen szétesett ez úgy néz ki, mint amire ráültek! Az ízeket többen is kifogásolták, volt aki szerint túl sok bennük a cukor, volt aki szerint a fűrészporhoz hasonlít leginkább és volt, aki szerint teljesen íztelenek a termékek. A finnyásabbak egyes termékek megkóstolását visszautasították, ezt legfeljebb a nem várt karácsonyi vendégeknek tálalnám fel NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) - érveltek. A végeredmény azonban meglepő lett: öten a Penny mákos termékét vásárolnák meg otthonra, ha mindenképpen választaniuk kell, ebben nagyon szerették a tészta és a töltelék arányát, a ketten pedig a Lidl diósát, ami ugyan szétesett, de finom volt. Rendeld meg a prémiumot! Aki azonban ennél jobb minőségre, több töltelékre, komolyabb ízharmóniára vágyik, az cukrászdából szerzi be – ennek az ára viszont a fentiek többszöröse. A cukrászdai bejglik idén drasztikusan nem emelkednek, inkább csak az infláció mértékével növekszik az áruk. 3000 és 4000 forint között is lehet már minőségi bejglit találni a cukrászdákban, ami azonos árkategória a tavalyi évhez képest, de a legtöbb helyen 4000-5000 forint között kínálnak egy rúd bejglit – mondta el Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke korábban. A Pénzcentrum utánanézett a konkrét árakna a legjobb cukrászdákban. Gerbeaud -ban egy rúd diós és egy rúd mákos bejgli (2 x 500g) díszdobozba csomagolva, amit hagyományos recept alapján, 50% frissen darált töltelékkel, mandula-marcipánnal, citrom- és narancshéjjal, mazsolával készítenek: az ára 9 490 Ft

A Szamos mákos bejglije omlós pozsonyi tésztából készül 57% máktölteléket tartalmaz, amit kandírozott narancshéjjal, mazsolával is dúsítanak: 4 500 Ft, ugyanennyi a diós is.

A Daubnerben a fél kilós mákos tekercs ára 2900 Ft, a diósé 3000 Ft, a gesztenyés-narancsos 3 150 Ft, a szilvás-mandulás 2 900 Ft

A Zaandra Cake legnépszerűbb karácsonyi terméke az izgalmas pisztáciás töltelékkel készült bejgli ára 9 290 Ft

Az ország legjobb cukrászdái közé választott Augusztban az aszalt szilvás-mandulás bejgli 6 000 Ft, a diós 5800 Ft, a gesztenyés 6000 Ft, a mákos 5800 Ft.

Az Erdős és fiai cukrászdából is lehet rendelni természetesen karácsonyi finomságokat, még nem késő: Mákos 4 900 Ft, Diós 4 900 Ft, Pisztáciás 6 900 Ft, Szilvalekváros-diós 4 900 Ft, Rumos-gesztenyés 4 900 Ft, Mandulás-almás 5 800 Ft, Csokis-duplamarcipános 5 800 Ft, Sós karamellás 5 800 Ft, Amarena meggyes 5 800 Ft, Gesztenyemézes-citromos 5 800 Ft

Persze pékségekben is vehetünk jó minőségű bejglit, a Jókenyér prémium diósa 4490 Ft,

a CashTag műsorában is szereplő Doktor Péknél 4990 Ft a fél kilós bejgli,

a Kézműves Varga Pékségben 2490 Ft a 400 grammos,

2490 Ft a 400 grammos, a Félegyháziban 1390 forint – és ezzel vissza is érkeztünk a diszkontok árkategóriájához. Az év bejglije 2023 A Magyar Cukrász Ipartestület az idén negyedik alkalommal hirdette meg az Év Bejglije versenyt cukrászdák, vendéglátóhelyek és kézműves pékségek számára. A versenyre olyan termékekkel nevezhettek cukrászdák, melyek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/16-1 számú előírásában foglaltaknak, hiszen a bejgli a Magyar Élelmiszerkönyvben „védett” termék, melyet szintén az Ipartestület kezdeményezett. Az Év Ínyenc Bejglije, az Adventi pirkadat egy hagyományos bejgli tésztával és kardamommal fűszerezett aszalt vörösáfonyás - mandulapralinés töltelékkel készült bejgli különlegesség.

