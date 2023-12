Ez az egyik legnépszerűbb karácsonyi ajándék 2023-ban: szinte minden fa alatt ott lesz

Színház- vagy koncertjegy, könyv, ékszer, parfüm – világszerte ezek a legnépszerűbb karácsonyi ajándékok, ám a férfiaknál még mindig a bor az igazi jolly joker. De hogyan találjuk meg a tökéletes bort, ha nem ismerjük a megajándékozni kívánt ismerős, rokon vagy munkatárs ízlését?

„Fontos, hogy az ünnepi asztalon legyen egy palack kiváló minőségű magyar bor vagy pezsgő” – mondja Benesch Antal, a Veszprémi Érseki Pincészet főborásza, hozzátéve: nemcsak a karácsonyi ételek mellé, de ajándéknak is kiváló választás a bor. „Egy jó bor érték. Ha otthon, karácsonykor felbontjuk, és a kóstolás után érzelmeket is kivált belőlünk, akkor az ajándék elérte a célját” – teszi hozzá.

De mit tegyünk, ha fogalmunk sincs, milyen bort szeret a megajándékozni kívánt ismerős, rokon vagy munkatárs? Ha még az alapinformációkkal sem vagyunk tisztában, vagyis nem tudjuk, hogy vörös- vagy fehérbort, esetleg rozét iszik-e szívesen?

Idézzük fel a közös élményeket!

A közösen átélt élmények jó kiindulási pontot jelenthetnek a bor kiválasztásához. A nyári balatoni strandolást felidézhetjük egy palack balatoni olaszrizlinggel, egy korábbi szilvesztert egy üveg pezsgővel vagy proseccóval, egy jól sikerült céges túrázást pedig az adott régió egyik kiváló vörös- vagy fehérborával.

Az ínyenceknek egészen biztosan örömet okoz, ha csokoládéból és borból állítunk össze ajándékcsomagot, ezek ugyanis meglepően jól illenek egymáshoz. Persze nem mindegy, milyen csokoládéhoz milyen bort választunk. Tej- és fehércsokival nem érdemes kísérletezni, helyette vásároljunk minél magasabb kakaótartalmú étcsokoládét, és társítsuk egy üveg cabernet sauvignonnal vagy pinot noirral.

Vásároljunk bort a karácsonyi menühöz

Jó megoldás az is, ha a hagyományos karácsonyi ételekhez választunk borokat – azt ugyanis még egy munkahelyi ebédszünetben is könnyen, feltűnés nélkül ki lehet deríteni, kinél mi a menü szenteste, utána pedig már csak meg kell találnunk a fogásokhoz leginkább passzoló bort. „Egy palack finom bor a kedvenc karácsonyi ételedhez” – írjuk ezt a kísérőkártyára, így rögtön személyessé válik az ajándék.

Nincs igazán nehéz dolgunk, a legtöbb család ugyanis a hal, a töltött káposzta, a kacsa és a pulyka négyszögben mozog, amikor az ünnepi ételsort összeállítja. Ezek közül a legnépszerűbb a hal, amelyhez leginkább a könnyű fehérborok illenek, például a sauvignon blanc, az olaszrizling vagy a rajnai rizling. „Az olaszrizling például kiváló párosítás a halból készül fogásokhoz, akár klasszikus rántott marinált ponty, akár tengeri halétel kerül az ünnepi asztalra” – mondja a Veszprémi Érseki Pincészet főborásza.

Benesch Antal, a mindszentkállai és felsőörsi birtokkal rendelkező pincészet vezetője a töltött káposztához alapborcsaládjuk, a Vesprim Infula Rozé és Rouge tételeit, a kacsasülthöz a Mandorla borcsalád Rajnai Rizlingjét és a már említett Vesprim Infula Rouge borát, míg a pulykához a Mandorla Sauvignon Blanc-t ajánlja „A klasszikus karácsonyi süteményekhez, például a mákos és a diós bejglihez pedig az Érseki Pincészet prémium borcsaládjának, az 1277-nek a Rajnai Rizlingjét érdemes kóstolni” – teszi hozzá.

Borrajongóknak: újdonságok és extrák

Nem feltétlenül könnyebb a dolga annak, aki olyan rokont, ismerőst vagy munkatársat szeretne meglepni egy palack borral, aki jártas a borok világában. Ilyenkor érdemes olyan tételeket választani, amelyek nemrég kerültek a piacra, esetleg olyanokat, amelyek a világ egy kevésbé ismert, de különleges borvidékén készültek. Jó döntés az is, ha olyan bort választunk, amelyet egy neves versenyen díjaztak.

Az igazi borrajongóknak akár kiegészítőket is vásárolhatunk. Az elmúlt évek egyik slágere a rozsdamentes acélból készült borhűtő pálca, amely egyesíti magában a borhűtő és a kiöntő szerepét: a felbontott palackba helyezve gyorsan lehűti a bort. A vörösborok kedvelőinek egy szép dekantáló is tökéletes választás lehet, de akár egy különleges borkurzusra is beírathatjuk őket.

És mit ne tegyünk?

A legfontosabb szabály: karácsonyi ajándéknak csak jó minőségű bort vásároljunk, nem most van itt az ideje a „forralt bornak jó lesz” típusú választásoknak. Nem feltétlenül kell a tíz-húszezer forintos tételek közül választani, kiváló magyar borokat találhatunk a 2-3 ezer forintos kategóriában is. Ha bizonytalanok vagyunk, a borszaküzletekben segítséget is kaphatunk a döntéshez.

Ha nem ismerjük a rokon/barát/munkatárs ízlését, és biztosra szeretnénk menni, válasszunk a legnépszerűbb borfajták közül választunk – matematikailag így a legnagyobb az esélyünk arra, hogy eltaláljuk az ízlését. A nemzetközi felmérések szerint az elmúlt évek egyik nagy slágere a sauvignon blanc, de továbbra is közkedvelt a chardonnay, a pinot noir, a rizlingek, valamint a cabernet sauvignon.