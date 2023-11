Hiába a magas infláció, sokat vásárolunk: impulzus vásárlók lennénk?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ugyan a magas inflációs környezetben nő a fogyasztói tudatosság, továbbra is meghatározóak az impulzusok a kelet-közép európai fogyasztók vásárlási szokásaiban - derült ki a Publicis Groupe felméréséből, amely 5 ország 110 ezer fogyasztójának bevonásával készült. A GWI globális fogyasztói magatartáskutatóval együttműködésben végzett, Lengyelországra, Romániára, Bulgáriára, Csehországra és Magyarországra kiterjedő kutatás kimutatta azt is, hogy a tényleges vásárlás előtt sokan tájékozódnak, inspirációt gyűjtenek a neten, de a felmérésben résztvevők többsége így is többet költ személyes tárgyakra és elektronikai cikkekre az eredetileg tervezettnél online vásárlása során.

Fontos a vásárlás előtti ráhangolódás A kutatás megvizsgálta, mire is fordítjuk az online térben eltöltött időt. A TOP 10-es ranglista első helyezettje az információszerzés (76%), második helyen a barátokkal, családdal való kapcsolattartás (71%) áll és harmadik helyre kerültek az arra irányuló kereséseink, hogyan kell egy adott dolgot megcsinálni (68%). Csupán nyolcadik a sorban az inspirációgyűjtés és egészen meglepő, hogy csak a kilencedik a megvásárolni kívánt termékek megtalálása. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Külön megvizsgálva a ranglista vásárlással kapacsolatos helyezettjeit, kiderül, hogy a fogyasztók fontosabbnak tartják a vásárlásra való ráhangolódást még az adott termék tényleges megtalálásánál is. Mindez a bolgárokra (53% vs. 48%) és a csehekre (59% vs. 41%) a legjellemzőbb. A magyaroknál ez a két szempont szinte fej-fej mellett halad (48% vs. 47%), míg a lengyeleknél (54% vs. 58%) és a románoknál (55% vs. 57%) kicsit erősebb az információszerzésre való igény. Vajon az áraknak is utánanézünk? Arra is kitért a felmérés, hogy milyen csatornákon keresgélünk leginkább, amikor bővebb információt szeretnénk online a minket érdeklő termékekről, szolgáltatásokról és árakról. A megkérdezettek 56 százaléka tájékozódik keresőmotorokat használva, 44 százaléka figyeli a vásárlói értékeléseket és 40 százaléka az ár-összehasonlító és közösségi média oldalakat. Az ár-összehasonlító oldalak figyelése a TOP 3 szempont között van régiós szinten. A kutatásban résztvevő országokat megnézve leginkább a magyarok és a lengyelek nézik össze az árakat online. Generációs összehasonlításban pedig az idősebbek, a baby boomer és az X generáció viszik a prímet. Az eredetileg tervezettnél végül többet költünk A kutatás szerint végül többen vásárolnak, mint amennyien eredetileg tervezték. Az elektronikai eszközöknél a legnagyobb az eltérés, végül 57 százalék invesztált, pedig csak 51 százalék tervezte eredetileg. Ezt követik a személyes tárgyak és használati cikkek, ahol ez az arány 54% - 47%, persze a vásárlás javára. Országokra bontva a legimpulzívabb vásárlók a románok és a lengyelek. Sőt ők azonnal akarják, amit kinéztek, a többiekhez képest náluk prioritást élvez a másnapi szállítási szolgáltatás. A magyaroknál és a cseheknél az ingyenes szállítás és a kuponok megléte sokkal fontosabb szempont. "Az árkedvezmények impulzusvásárlásra ösztönözhetnek. Az online akciók hatására gyakran vásárolunk, még akkor is, ha eredetileg nem szándékoztunk költeni. Mindez egy megélhetési krízis lecsengése közben történik, amikor különösen óvatosnak kellene lennünk és ellenállnunk az ilyen csábításoknak." - emelte ki Horváth Rita, a Publicis Groupe Hungary média üzletágának vezetője.

Címlapkép: Getty Images

