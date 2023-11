Tényleg trükközik a Spar a bolti mérleggel? Itt a leleplezés, ezen nincs mit magyarázni

Az elmúlt időben felröppent a hír, hogy a Spar a zöldségek-gyümölcsöknél elhelyezett mérleggel trükközik, hogy többet kelljen fizetnünk. De tényleg igaz a hír?

Nemrég kezdett el terjedni az a hír, hogy a Spar trükközik a mérlegekkel. A szupermarketben ugyanis a zöldséges standoknál kihelyezett mérlegeken nekünk kell lemérnünk a megvásárolni kívánt termékeket, az érintőképernyős mérlegen pedig több opcióból is tudunk választani. Lemérhetjük a terméket csomagolás nélkül, lebomló zacskóval, illetve a saját többször használatos hálónkkal is.

Sokakban azonban felmerült a kérdés, hogy vajon tényleg jó értéket visz-e fel a gép, azaz levonja-e a plusz súlyt, amit a különböző zacskókkal ráteszünk vagy sem. Ráadásul az is sokakban kételyt ébresztett, hogy a mérlegen ott van egy műanyag tálca, aminek segítségével a szkeptikus vásárlók szerint a cég csalni próbál a mérésnél, hogy többet fizessünk.

Ezeknek a pletykáknak az eloszlatása végett készített most egy videót a Spar, amiben megmagyarázzák, hogy hogyan is működik a folyamat, illetve azt is elárulták, hogy a műanyag tálca, amit sokan furcsáltak nem a vásárlók átverése miatt van. Nemes egyszerűséggel, csak könnyebb tisztán tartani.