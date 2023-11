Újabb árcsökkentés az ALDI-nál: a legkeresettebb fagyasztott gyümölcsök lesznek olcsóbbak

Az ALDI Magyarország újabb árcsökkentést jelentett be, ezúttal mirelit termékek árát mérsékli. A diszkontlánc öt fagyasztott gyümölcsfajta esetében ért el a korábbinál alacsonyabb beszerzési árat, így a vásárlók jelentősen, akár 25%-kal olcsóbban juthatnak hozzá az egészséges gyümölcsökhöz- írja az Aldi közleménye.

Az ALDI Magyarország elkötelezett az árcsökkentés és a fogyasztói előnyök biztosítása iránt. A vállalat számos intézkedést hoz annak érdekében, hogy a magyar fogyasztók azonnal részesüljenek a beszerzési piacon elért kedvezményekből, és minél több terméket vásárolhassanak meg a korábbinál olcsóbban. A fagyasztott gyümölcsök piacán a jó termésnek is köszönhetően a legtöbb, általa forgalmazott terméknél a korábbinál kedvezőbb beszerzési árat ért el a cég. A méztermékek tartós árcsökkentése után az ALDI a gyümölcsöknél is továbbadja a kedvezményt, és november 2-ától érvényesíti a mérséklést a fogyasztói árakban is.

Az árcsökkentéssel érintett termékek a kedvezmény mértékével és az aktuális fogyasztói árral:

„Az ALDI 2023-ban már a nyolcadik tartós árcsökkentési intézkedését hozza meg. A vásárlók a vitaminbevitelt biztosító, továbbá az ünnepi sütéshez-főzéshez is szükséges fagyasztott gyümölcsökhöz azonnal kedvezőbb áron juthatnak hozzá. Tartósan alacsony árainkkal hozzájárulunk a vásárlók spórolási törekvéseihez, a magas minőségből ugyanakkor továbbra sem engedünk” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

Az üzletlánc ezeken felül hetente 100-130 árucikk esetében hirdet akciót, míg a karácsonyi szezonra is készülve az üzletek középső soraiban található non-food termékeket akár 50%-os kedvezménnyel kínálja.