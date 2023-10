Itt a csalók feketelistája, akik trükköznek a tűzifával: ne dőlj be az ilyen hirdetéseknek!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) saját próbavásárlásai, valamint a vásárlóktól kapott jelzések alapján folyamatosan gyűjti és elemzi a tűzifavásárlások kapcsán észlelt jogszerűtlenségeket, és megpróbál hatékony lépéseket tenni azok megelőzése érdekében. Nemcsak tanácsokkal látják el a tűzifavásárlókat, hanem közzéteszik a jogszerűtlen hirdetések adatait és a jogsértő vállalkozások listáját is.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tapasztalatai szerint a vásárlók elsősorban a helyi újságok hirdetési rovataiból, illetve az internetes fórumokról gyűjtenek – első olvasásra rendkívül előnyösnek tűnő – ajánlatokat a tűzifavásárlási szezonban. Ezekben jellemzően rendkívül olcsón, nagyon jó minőségű, száraz, akciós tűzifát kínálnak eladásra. Az ilyen hirdetők megbízhatósága viszont sok esetben kérdéses.

A csalások esetében a telefonos megrendelést általában egy kedves női hang nyugtázza, ami még inkább megnyugtatja a vevőt, hogy kedvező alkut köt. Amikor azonban megérkezik a kisteherautó, és leborítják a fát, többnyire kiderül, hogy az kevesebb is, vizesebb is, vagy akár nem is olyan fafajú, mint amit rendeltünk - hívja fel a figyelmet a hatóság. A fuvarosok azzal védekeznek, hogy nekik ezt adták, szóljanak az eladónak, biztosan orvosolják a problémát. Az autó elhajt, jobb esetben a hirdető talán egyszer-kétszer még felveszi a telefont, ígérget, magyarázkodik, egy idő után pedig elérhetetlenné válik.

Rosszabb esetben a helyszíni reklamációknál már a fuvarosok is fenyegetően lépnek fel, így elveszik a vásárló kedvét a határozottabb érdekérvényesítéstől.

Sajnos országszerte sok olyan visszaélés történik, amikor az eladók az emberek jóhiszeműségére alapozva csalják ki a tüzelőre félretett pénzt, csalódottságot, szomorúságot, bosszúságot és hideget hagyva maguk mögött - írja a hivatal honlapján. A tavalyi rezsiválság pedig csak rontott a helyzeten.

A Nébih ellenőrei nem lehetnek mindenhol jelen, ráadásul az átvert vásárlók nagyon sok esetben félnek is konkrét információkat adni a hatóságoknak, tartva a későbbi megtorlásoktól. A leghatékonyabb eszköz mindezek megelőzésére a körültekintő vásárlás, az óvatosság és a fokozott tájékozódás a megrendelés előtt - írták.

Miről lehet felismerni a tisztességes erdőgazdálkodót vagy kereskedőt?

A Nébih szerint ha egy szabálykövető kereskedő hirdetést ad fel, abban a hatósági azonosítószámot (ez lehet az erdőgazdálkodói kód vagy az ún. EUTR technikai azonosítószám) is feltünteti. A hatósági nyilvántartásokban ez alapján válik azonosíthatóvá.

Amikor az eladó kiszállítja a tűzifát, minden esetben át kell adnia a vásárló részére egy FA-AA betűkóddal és hétjegyű egyedi sorszámmal ellátott (pl. FA-AA 3324532), szállítójegyet, amin az adott tűzifa-vásárlás és -kiszállítás összes lényeges adata szerepel. Ezek közül a legfontosabbak: az eladó, a szállító és a vevő adatai, így neve, címe, a teherautó rendszáma, a tűzifa fafaja, mennyisége, a szállítás időpontja, melyet év, hónap, nap, óra és perc pontossággal kell feltüntetni, valamint annak megnevezése, hogy honnan származik a fa. Többféle szállítójegy van forgalomban, de fontos tudni, hogy

a szállítólevél, nyugta, számla, átvételi elismervény vagy más megnevezésű dokumentumok nem helyettesítik a szállítójegyet!

A jogkövető kereskedő a lerakodás előtt lehetőséget biztosít a vevő részére, hogy meggyőződjön róla, valóban a megrendelt mennyiséget kapja-e meg. Ha mázsára történt a megrendelés, akkor a mérés adatait is feltünteti a szállítójegyen (a méréshez használt, hitelesített mérleg hitelesítési jelének feltüntetésével), vagy úgynevezett mérlegjegyet ad. Ha köbméterre vagy kalodában történt a megrendelés, akkor kérésre megengedi, hogy a vevő maga is megmérje a lerakodás előtt a teherautón lévő fát.

Lerakodás után érdemes meggyőződni arról, hogy a teherautó platóján, a lerakott tűzifa alatt nem volt-e valami előre nem látott nagyobb tárgy (traktorgumi, raklap, ládák stb.), amelyet beleszámítottak a tűzifa térfogatába. Tisztességes kereskedőnél ilyen nem fordulhat elő.

Mit tehetünk, hogy már a megrendeléskor kiszűrjűk a csalókat?

Vásárlóként már a megrendeléskor tudatosítsa a hirdetőkben, hogy Önnel nem lesz könnyű dolguk, ha meg akarják téveszteni, mert tudja, milyen adatokat kell rögzíteni és probléma esetén továbbítani a Nébih felé! Ha az alábbi kérdéseket felteszi, és rögzíti az arra adott válaszokat, a csalók többsége remélhetőleg megfutamodik.

A javasolt kérdések:

Bejelentkezett Ön a Nébih hatósági nyilvántartásába tűzifa-kereskedőként vagy erdőgazdálkodóként? Ha igen, milyen azonosító számot kapott, és ennek megfelelően, mi az erdőgazdálkodói kódja vagy EUTR technikai azonosítószáma? (Írja fel a számot az alábbiak valamelyikéhez!)

Nem bánja, ha megrendelés előtt ellenőrzöm a megadott azonosítót a Nébih honlapján?

Ha esetlegesen reklamációm lenne a tűzifával kapcsolatban, kit keressek, milyen címen, telefonszámon?

A tűzifa-szállítmány mellé ugye hoznak szállítójegyet, amin rajta van az Önök neve és címe, a tűzifa fafaja, mennyisége, az autó rendszáma, amivel hozzák a fát, a sofőr neve és címe, továbbá az a hely, ahonnan a fát hozzák? (Kérje, hogy amikor elindulnak Önhöz a fával, telefonon hívják fel és adják meg a teherautó rendszámát, mert csak az azzal érkező szállítmányt fogadja.)

Ha ezekre a kérdésekre nem hajlandóak válaszolni, esetleg nemleges választ adnak, akkor attól a kereskedőtől kockázatos tűzifát vásárolni.

Ha úgy érzi, hogy megtévesztés áldozata lett, és az eladó az Ön kifogásaira nem adott megfelelő magyarázatot, nem biztosította a kért bizonylatokat, illetve az eladó az egyeztetéstől elzárkózik, őrizze meg az eladótól kapott minden bizonylatot, jegyezze fel a vásárlással kapcsolatos összes információt és ÍRJA MEG panaszát a Nébih-nek (eutr@nebih.gov.hu)!

Itt a csalók feketelistája

A hatóság nemcsak tanácsokkal látják el a tűzifavásárlókat, hanem közzéteszik a jogszerűtlen hirdetések adatait és a jogsértő vállalkozások listáját is. Csak idén októberben már 24 jogsértés fedtek fel és 9 vállalkozást el is tiltottak a tevékenységtől. A jogsértésekről ezen a felületen lehet tájékozódni. Ellenőrizze, nem szerepel-e a vállalkozás, amelytől fát rendelne, a jogsértési listában, milyen ügyben került fel, és legyen óvatos!

A másik hasznos tájékoztató oldal a jogszerűtlen hirdetések adatait tartalmazza. Ha talált egy hirdetést, ellenőrizze, hogy nem szerepel-e a Nébih listáján a megadott telefonszám, vagy azonosító!

A hatóság honlapján még rengeteg további hasznos tanács található a tűzifavásárlás kapcsán. Nem csak a csalókra érdemes figyelni, hanem arra is, milyen minőségű fát veszünk, és ezt hogyan lehet ellenőrizni. A tudatlanságra ugyanolyan könnyen ráfizethetünk, mintha átverés áldozatai leszünk!

Minél több információval tud szolgálni a jogsértő cselekményekről, annál nagyobb valószínűséggel tudjuk az Ön és más vevők érdekében visszaszorítani a tűzifával kapcsolatos csalásokat.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az alábbiakban teszi közzé az ellenőrzései során jogszerűtlennek bizonyult hirdetésekben és weboldalakon található EUTR technikai azonosító számokat, telefonszámokat és weboldal címeket.

Javasoljuk, hogy tűzifavásárlás előtt minden esetben ellenőrizzék a hirdetésben, vagy a weboldalon feltüntetett adatokat, megelőzve azt, hogy megbízhatatlan forrásból vásároljanak! Az alábbi kereső segítségével könnyen és gyorsan ellenőrizhetőek a hirdetések és a weboldalak, amennyiben a kiválasztott hirdetésben, weboldalon szereplő, megfelelő adattípusokat az oszlopok tetején található üres keresőmezőbe írjuk.

Amennyiben a közzétett listán szereplő adatokkal kapcsolatban bármely személy vagy szervezet igazolni tudja jogszerű faanyag-kereskedelmi tevékenységét a Nébih felé, úgy az adatokat a hatóság eltávolítja vagy módosítja.