Kongatják a vészharangot: kegyetlen sördrágulást hoz a kötelező visszaváltás Magyarországon

24 doboz sör esetében 1200 forint többletköltséget jelent majd januártól a kötelező visszaváltási rendszer. Ráadásul az automaták sérült csomagolásokat nem is vesznek vissza, szóval vigyázni kell rájuk.

Egy 24 dobozos söröskartonnál 1200 Ft többletköltséget jelent majd az új, kötelező visszaváltási rendszer, amit a boltban automatikusan hozzáadnak majd a termék árához - írja a szeretlekmagyarorszag.hu. Aki jövő januártól nem váltja vissza a sörösdobozokat, az ennyi pénzt biztosan elbukik kartononként, ugyanis minden egyes doboz 50 forinttal drágul majd a betétdíj miatt.

Nagy Miklós, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség szakmai titkára pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a sérült termékeket nem váltják majd vissza az automaták, így a sörösdobozokra is vigyázni kell például. A PET palackok esetében emellett figyelni kell arra is, hogy nem lehet benne anyagmaradvány, vagyis teljesen ki kell inni, mert az automata az alakján felül a palack súlyát is ellenőrzi majd.

Ráadásul, mint a portál is emlékeztet, a szabályozás szerint ilyen automatákat csak a 400 négyzetméteresnél nagyobb üzletekben, valamint a legalább ezer fős településeken kell beüzemelni. Márpedig a KSH adatai szerint 1800 településen egyáltalán nem biztos, hogy lesz visszaváltó automata, vagyis majdnem 800 ezer embernek komoly problémát okozhat, hogy eljusson egyhez.