Újabb komoly áremelés jön a magyar boltokban: nem lehet elodázni, ez mindenkinek fájni fog

A fuvardíjak 25-30 százalékkal kell hogy emelkedjenek januárban, ez valamilyen szinten meg fog jelenni a bolti árakban is a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének ügyvezető főtitkára szerint.

Hatalmas mértékű díjemelések jönnek – mondta Dittel Gábor a Klikk TV Szempontok című műsorában, amit a Blikk szemlézett. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének ügyvezető főtitkára kifejtette, októbertől 17,6 százalékos útdíjemelés lépett érvénybe, majd január elsejétől a kormány bevezeti az új útdíjstruktúrát.

A zaj- és légszennyezéssel, valamint a szén-dioxid-kibocsátással összefüggő külső költségdíjakat az Európai Unió döntése szerint 2026-ig minden tagországnak be kell vezetnie, Magyarországon ezt januártól elsejétől vezeti be a kormány - tette hozzá. Dittel Gábor szerint a fuvardíjak 25-30 százalékkal kell hogy emelkedjenek januárban, ami azzal jár, hogy ebből az emelésből valamennyi március-április környékén megjelenik a boltok polcain lévő termékek árában is.