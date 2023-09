Egyre több helyen találkozni ilyen terminállal: van, ahol már csak így lehet fizetni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Idehaza és külföldön is gyakrabban fizetnek elektronikusan a magyarok. A jegybank friss statisztikái alapján a fizikai elfogadóhelyek száma 6, az internetes elfogadóhelyeké pedig 19 százalékkal emelkedett egy év alatt, számuk így eléri a közel kétszázezret. A hazai kibocsátású bankkártyákkal lebonyolított vásárlások darabszáma és értéke is bővült éves összehasonlításban, a készpénzfelvételnél pedig akár trendfordulót is jelezhetnek az adatok.

Tavasszal tovább bővültek hazánkban az elektronikus fizetési lehetőségek, derül ki a Magyar Nemzeti Bank március-májusi időszakra vonatkozó pénzforgalmi adataiból. Éves szinten a fizikai elfogadóhelyek száma 6 százalékkal, 150 061 darabra, az internetes elfogadóhelyeké 19 százalékkal, 46 636 darabra növekedett a második negyedévben. Az elfogadóhelyeken üzemelő, döntő többségükben érintéses fizetést is lehetővé tevő, POS terminálok darabszáma pedig a 11 százalékos éves növekedésnek köszönhetően június 30-án meghaladta a negyedmilliót (251 159 db). A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Negyedével többet költöttünk kártyával külföldön A fizetés infrastruktúra bővülése mellett az annak használatára vonatkozó adatok is az elektronikus vásárlások töretlen népszerűségéről árulkodnak a bel- és külföldi felhasználók körében egyaránt. A hazai kibocsátású fizetési kártyákkal lebonyolított vásárlások száma 2022 azonos időszakához képest március és május között összességében 13 (belföldön 11%), értékük pedig, az inflációt meghaladó mértékben, 24 százalékkal (belföldön 23,9%) növekedett. A vásárlásokhoz használt fizetőeszközök és a vásárlás helyszínének megoszlása alapján a második negyedévben a kül- és belföldi turizmus élénkülése is jótékonyan hatott az elektronikus fizetés terjedésére. A hazai kibocsátású fizetési kártyákkal külföldön lebonyolított tranzakciók száma egy év alatt 26, értékük 27 százalékkal növekedett. A beutazó turisták is élénkebben költöttek: a külföldi kibocsátású fizetési kártyákkal Magyarországon lebonyolított tranzakciók körülbelül hatodával nőttek, számát és értékét tekintve (14,8 és 16 százalékkal). Trendforduló a készpénzfelvételnél Igaz, hogy a kártyás fizetés térnyerése mellett negyedéves összehasonlításban a készpénzfelvételek darabszáma és összege is emelkedett, azonban 2022 második negyedévéhez képest már csökkenő tendencia (darabszám -0,7%, érték 2%) figyelhető meg. Kérdésként felmerülhet, hogy a csökkenés csak szezonális eredetű volt, vagy egy hosszabb távú tendencia kezdetét jelenti. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2,5 millió forintot igényelnél, 72 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 760 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 948 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) „A második negyedév piaci adatai is alátámasztják korábbi várakozásainkat, miszerint az idei év a csendes növekedésről fog szólni. Az elfogadóhelyek számának emelkedéséből arra következtethetünk, hogy az elektronikus fizetési megoldások továbbra is az alapvető infrastruktúra részét képezik a kereskedők és szolgáltatók számára, melyhez az OTP Csoport számos megoldást és szakértői segítséget kínál. A forgalmi adatok pedig arról árulkodnak, hogy a kártyahasználat népszerűsége töretlen a vásárlók körében” – mondta Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment vezetője. A mobilt használják terminálként Az OTP Csoport elektronikus fizetési megoldásai között már elérhető olyan alkalmazás is, amellyel a kereskedő POS-terminálként használhatja mobiltelefonját. A SimpleBusiness applikációt kezdő- vagy 30 millió forint alatti éves árbevétellel rendelkező vállalkozásoknak javasolja az OTP Csoport. Magasabb árbevétel esetén a bankkártyák mellett egészségpénztári, cafeteria- és SZÉP-kártyák elfogadására is alkalmas POS-terminál igénylését ajánlja a hitelintézet.

Címlapkép: Getty Images

