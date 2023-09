Nem bírják tűrtőztetni maguk a magyra nők: az élelmesebbek már így csinálják a nagybevásárlást

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Havi és heti szinten is legtöbbször élelmiszert rendelnek Magyarországon a nők internetes vásárlásaik során, de a ruházati, gyógyászati vagy épp drogériás termékek online beszerzése is kifejezetten népszerű körükben. A kisállattartáshoz kapcsolódó cikkek esetén azonban közel kétharmaduk továbbra is a személyes vásárlást preferálja, az aznapi kiszállításra specializálódott, utolsó kilométeres városi logisztikai szolgáltatásokat kínáló DODO legfrissebb, reprezentatív magyarországi kutatása alapján.

A reprezentatív kutatásban részt vevő nők több mint fele rendszeresen él az online rendelés lehetőségével. A válaszadók több mint harmada havonta többször vásárol élelmiszert webshopokból, közel negyedük pedig rendszeresen az interneten keresztül szerzi be a különböző divatcikkeket. Hasonló népszerűségnek örvend a gyógyszerek és étrend-kiegészítők, valamint a kozmetikai és drogériás termékek házhoz szállítása. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A különböző termékkategóriákban a női vevők mindössze 1-3 százaléka vásárol hetente többször online, az élelmiszert kivéve, amely közel 20 százalékos arányával kiemelkedik a többi terméktípus közül. Lakberendezési és kertfelszerelési tárgyakat, valamint elektronikai eszközöket 5 nőből 1 vásárol negyedévente legalább egyszer online, míg sportfelszerelést csak fele ennyien. Amit azonban a női vevők legnagyobb százaléka továbbra is személyesen szeret megvenni, az a kisállatfelszerelés és állateledel – több mint fele nyilatkozott ugyanis úgy, hogy szinte sosem vásárol online ilyen termékeket. A szállítás gyorsasága döntő tényező lehet a webáruház kiválasztása során A megfelelő minőségen és a kedvező árakon túl, online vásárláskor a nők háromnegyede kifejezetten fontosnak tartja a gyors kiszállítást – közel harmaduk 2000 forintot meghaladó plusz díjat is hajlandó lenne ezért kifizetni -, de csupán 38 százalékuk elégedett a kézbesítés jelenlegi sebességével. Az élelmiszerek házhoz szállításakor 3 nőből 1 azt várná el, hogy 90 percen belül megkapja a megrendelt árut, az online ruházati, drogériai, elektronikai és sportfelszerelés-rendelés esetén azonban ez az elvárás némiképp módosul, 2-3 napon belül vagy gyorsabban szeretnék megkapni a megvásárolt terméket. A tavalyi évben a nők közel fele legalább egy alkalommal szakította meg az online vásárlást, mert nem talált a kézbesítési lehetőségek között elég gyors szállítást, és az elmúlt évben több mint negyedük azért nem vásárolt újra egy webáruházban, mert túl hosszúnak érezte a korábbi kiszállítást. A kézbesítési idő mellett, 10-ből 8 nő fontosnak tartja, hogy a rendelése leadásakor ki tudja választani az általa preferált szállítási lehetőséget - a legnépszerűbb az otthonra vagy a munkahelyre kért kézbesítés, illetve a csomagpont. A nők kétharmada továbbá azt is hangsúlyosnak tartja, hogy az általuk kiválasztott időintervallumon belül kapják meg a megrendelésüket, tehát az időablakos-kiszállítás kiszámíthatóságát szeretnék élvezni. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2,5 millió forintot igényelnél, 72 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 760 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 948 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A kutatás alapján kijelenthető, hogy a Magyarországon élő nők többsége rendszeresen rendel webáruházakból - a legnépszerűbb kategória egyértelműen az élelmiszer-, és komoly vásárlást befolyásoló tényezőnek tartják a kiszállítás gyorsaságát és azt, hogy mennyire igazodik a saját napirendjükhöz, tehát az online rendeléskor az elérhető kényelmi funkciókat is figyelembe veszik.

Címlapkép: Getty Images

