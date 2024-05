Ezzel a trükkel fosztotta ki az önkiszolgáló kasszákat a fiatal nő: 20 milliót lopott, évekig csinálta

Egy kaliforniai bíróság elítélte Aziza Gravest, aki több mint 100 alkalommal lopott el összesen több mint 60 ezer dollár értékű árut egy San Franciscó-i Target üzletből, ami jelentős mértékben megkárosította a helyi kiskereskedelmi vállalkozást - írta meg az ABC News.

Aziza Graves, egy 43 éves nő több mint 60 000 dollár, azaz 21 millió forint értékben lopott árut egy helyi Target üzletből. A bűncselekményeket 2020. október 3. és 2021. november 16. között követte el, több mint száz alkalommal látogatva meg az üzletet. A San Franciscó-i kerületi ügyészség szerint Graves a Stonestown Galleria Target üzletébe járt rendszeresen, kiválasztotta az árukat, majd az önkiszolgáló pénztárnál csak egy minimális összeget fizetett, így tettszert a lopott termékekre.

A hatóságok nyomon követték Graves tevékenységét, hiszen a lopott holmit ezután az utcán árusította. Az esküdtszéki tárgyalás eredményeképpen Graves-t 52 kisebb értékű lopásért ítélték el - írta meg az ABC News.

Brooke Jenkins kerületi ügyész kiemelte a kiskereskedelmi lopások jelentős hatását a helyi vállalkozásokra és közösségekre. Szerinte, hogy Aziza Graves és hasonló bűnözők komolyan befolyásolják a kiskereskedők működését és képességüket, hogy szolgáltatásaikat nyújtsák. Jenkins szerint ezek a bűncselekmények felelősségre vonást igényelnek, és fontos üzenetet kell küldeni más potenciális elkövetőknek is.

Graves jelenleg szabadlábon van, de több mint három év börtönbüntetésre számíthat. Az ítélethirdetést május 24-re tervezik.

