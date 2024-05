Nincs mese, zsebbe kell nyúlni: brutális költségeket kap a nyakába rengeteg magyar fiatal

A TransUnion tanulmánya szerint a 20-as éveik elején járó Z generáció tagjai kevesebbet keresnek, magasabb adósságterheléssel és késedelmi rátával küzdenek, mint az ezredfordulón hasonló korú millenniumi generáció, ami részben a Covid-19 világjárvány és a magas infláció következménye - közölte a CNN.

A TransUnion ügynökség által készített tanulmány szerint a 22-24 éves korosztályban lévő Z generáció tagjai alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, magasabb adósságterhelést viselnek és nagyobb mértékben érintettek a késedelmes fizetésekben, mint az ezredforduló idején hasonló korúak. A vizsgálat a Gen Z hitelfelvételi szokásait elemezte, összehasonlítva őket a 2013-ban hasonló életkorú millenniumi generációval.

Mindkét generációnak meg kellett birkóznia a gazdasági nehézségekkel fiatal felnőttkorukban. A Z generációra a Covid-19 világjárvány, míg az ezredfordulósokra a globális pénzügyi válság jelentett komoly kihívást. Azonban a Z generációnak további problémát is kezelnie kell: a tartós inflációt, ami széles körben növelte az árakat, beleértve az élelmiszert és a benzint is. Emellett a rekordmagas kamatlábak emelték az autóhitelek, diákhitelek és jelzáloghitelek költségeit is.

Az Egyesült Államok teljes hitelpiacán megfigyelhető tendencia szerint nőtt az adósságok összege és a késedelmes fizetések számossága. Különösen figyelemre méltó, hogy 2023-ban az amerikaiak hitelkártya-egyenlege először meghaladta az 1 milliárd dollárt.

A TransUnion globális kutatásért és tanácsadásért felelős vezetője, Charlie Wise szerint fontos lenne, hogy a Z generáció tagjai már korán megtanulják az egészséges pénzügyi szokásokat. Wise kiemeli, hogy sok esetben nem lehetséges minden hónapban teljesen törleszteni a hitelkártya-tartozást, de fontos lenne elkerülni csak a minimális összeg fizetését és ezzel az adósság további halmozódását.

Bölcs javasolja továbbá, hogy amennyiben valaki magas hitelkártya-adósságterhelést cipel, érdemes lehet azt egy olcsóbb kölcsönformába átütemezni, például személyi kölcsönbe. Ezáltal stabil havi törlesztéseket kellene fizetniük, ami segítheti őket abban, hogy néhány év alatt rendezzék adósságukat anélkül, hogy újból felhasználnák hitelkártyaikat.

