Érik a horror a henteseknél: ez fájni fog, tovább fog drágulni a hús itthon

A sertéslétszám apadása idén már a vágásszámokban is megmutatkozott: áprilisig az EU-ban átlagosan 9 százalékos volt a vágóhídra kerülő sertések számának csökkenése, de a többi vöröshús-félénél is ez a tendencia figyelhető meg Európa-szerte. Magyarországon a visszaesés még ennél is drasztikusabb volt, ez pedig nem kedvez a magyar húságazatnak, a legérzékenyebben a sertéstenyésztőkön, rajtuk keresztül pedig rajtunk, fogyasztókon csapódik le mindez. Ezért sem érdemes abban bízni, hogy a sertéshús ára esetleg csökkeni fog az inflációval együtt, sőt az agrárközgazdászok szerint akár 30-40 százalékos drágulásra is számíthatunk.

