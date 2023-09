Hamisított bútorok árasztották el Magyarországot: így lehet kiszűrni a gagyi utánzatokat

Egy ügyesebb hamisító akár 5-6 másolatot is tud csinálni egy antik bútorról, amivel egy kevésbé rutinos vagy óvatos régiségkereskedőt is könnyedén át tudnak vágni. De vajon hogyan készülnek ezek, és hogyan tudjuk kiszűrni a hamisítványokat?

Évente többszáz olyan bűncselekmény történik, ami régiségekkel, műtárgyakkal kapcsolatos. Meglepő módon a lopások száma elenyésző, azonban a hamisítók egyre nagyobb számban vannak jelen a műtárgy-kereskedelemben. Most például a bútorhamisítás a legnagyobb sláger.

A hamisítók egy-egy antik tárgyból 4-5 másolatot készítenek, amihez sokszor darabjaira szedik az eredeti bútort, hogy a darabokból tucatnyi másolatot készítsenek. Azonban vannak a bútor származására utaló jelek, jelzések, amik sokszor már hiányoznak. Így a vásárlónak máshogy kell tudnia azonosítani a bútort. Amivel természetesen a csalók is tisztában vannak.

Egy antik bútor hamisításához öreg fa kell, ezért az első lépés a lemásolandó darabbal nagyjából egykorú fa vagy beszerzése. Ehhez értéktelen, korban közeli bútorokat, százéves épületek bontási törmelékének faanyagát használják fel. A fa öregítéséhez nemcsak vegyi anyagokat, hanem kávét, teát is használnak. A modellként szolgáló bútort többször is legyártják, majd a mintadarabot szétszedik, és minden másolatba beleépítenek egy-egy eredeti fió­kot, lábat, egy oldallemezt, fogantyút. A lényeg az, hogy minden alkatrészből legyen 5-6 eredeti a másolatokon

– magyarázta Donka Szilárd erdélyi asztalosmester, bútorrestaurátor a Blikknek.

Ráadásul, hogy még nehezebb dolgunk legyen a hamisítók jegyzetet, térképet vezetnek arról, hogy melyik utánzatnál hol vannak az eredeti alkatrészek. A vevőnek pedig ezeket a részeket mutatják meg abban bízva, hogy azt az egy részt vizsgálják meg csak alaposan. Ezzel a módszerrel pedig a kevésbé szemfüles kereskedőket is könnyűszerrel átverik.

A kárpitozott bútoroknál, székeknél, foteleknél alap, hogy a szövet sokkal kevesebb ideig bírja ki, mint a fa, sokkal sérülékenyebb, ezért egy antik ülőbútornál elfogadott egy új kárpit. Egy ülőbútornak négy lába van, vagyis négy hamisítvány készül egy donorból, máris megvan a féltve őrzött, hagyatékból megmaradt, titkos pincéből előkerülő garnitúra. A bútoroknál is megvan az a mese, mint az autópiacon, hogy nyugdíjas orvosnő, a családban csak harmadikként, templomba járásra használt, garázsban tartott autóját adják el, csak a bútornál nagyobb a mesetér. Elég egy jó kis történet egy gazdag családról, háborúról, kitelepítésről, elszegényedett rokonról, s már be is kapta a horgot a vevő. Én piacokon nem is vennék semmit, mert ott szinte minden hamis

– fűzte hozzá a bútorrestaurátor segédje, Demeter.