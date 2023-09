Kevés boltnál, de működik a legális kápétrükk: súlyos pénzt spórolhat, aki itt vásárol

Két hónap telt el azóta, hogy július 1-el életbe lépett a havi kétszeri, ingyenes cash-back készpénzfelvételt lehetővé tevő rendelet. Az új szabályozás értelmében a legfeljebb 150 ezer forintos, ingyenes ATM-es készpénzfelvétel egészült ki a szintén ingyenes, maximum 40 ezer forintos cash-back készpénzfelvétellel. A rendelet életbe lépése utáni napokban megírtuk, hogy a hazai boltláncok közül egyedül a Penny az, ahol igénybe vehetjük az új szolgáltatást, míg más láncok vagy „keresték a megoldást”, vagy pedig kerek perec kijelentették, hogy nem fogják azt bevezetni. Most, két hónappal később annak jártunk utána, hogy történt-e változás a szolgáltatás helyzetével kapcsolatban.

Július eleji cikkünkben beszámoltunk róla, hogy a hazai üzletláncok részéről hűvös fogadtatásra talált a kormány által havi két alkalommal, legfeljebb összesen 40 ezer forintig ingyenesen lehetővé tett cash-back készpénzfelvételi szolgáltatás bevezetése. Akkori körképünkből kiderült, hogy egyedül a Pennynél érhető el a szolgáltatás, náluk viszont már évek óta.

A Tesco, az Aldi és a Lidl akkor úgy nyilatkozott, hogy még vizsgálják a lehetőséget, illetve dolgoznak a megoldáson, míg a Spar és az Auchan kerek perec kijelentették, hogy nem tervezik a szolgáltatás bevezetését. De vajon történt-e előrelépés az elmúlt két hónap alatt?

Nem sok minden történt

Elöljáróban elmondható, hogy nem sok minden történt július eleje óta. A Lidl elárulta, hogy nem történt érdemi előrelépés a kérdéssel kapcsolatban, a szolgáltatás továbbra sem érhető el a lánc áruházaiban. Az Alditól azt a választ kaptuk, hogy továbbra is vizsgálják a szolgáltatás bevezetésének lehetőségeit:

A vállalat jelenleg is vizsgálja a cashback rendszerekkel kapcsolatos lehetőségeket, döntés még nem született arról, hogy bevezeti-e bármelyik megoldást, ha igen, mikor kerülne erre sor.”

Egyelőre a Tescónál sem történt érdemi előrelépés, ők azonban elárulták, hogy zajlik a szolgáltatással kapcsolatos fejlesztés:

Első körben a bankkártyás terminál tulajdonosának kell lehetővé tennie ezt a szolgáltatást, jelenleg az ezzel kapcsolatos fejlesztés zajlik. Tájékoztatásuk szerint az idei év utolsó negyedévében várható érdemi előrelépés. A kereskedők csak ezután tudják összehangolni a szolgáltatást a saját rendszereikkel. Így továbbra is csak annyit tudunk mondani, hogy vizsgáljuk a bevezetés lehetőségét.”

Továbbra is csak a Pennynél vehetünk fel készpénzt

Alapvetően tehát nem történt változás: továbbra is a Penny az egyetlen üzletlánc, melynek üzleteiben élhetünk a cash-back készpénzfelvétel lehetőségével. Ők azonban már jóval korábban, 2017-ben bevezették a szolgáltatást, mely mostanra a lánc összes üzletében elérhető. Az üzletlánc azonban júliusban elárulta nekünk, hogy a vásárlók viszonylag ritkán veszik igénybe a készpénzfelvételi lehetőséget, vélhetően azért, mert a többségük nem is tud arról. Éppen ezért többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy az utóbbi két hónapban esetleg nőtt-e a szolgáltatás iránti kereslet most, hogy az gyakran bekerült a hírekbe.

Az elmúlt két hónapban azt tapasztaltuk, hogy növekszik az érdeklődés a bolti készpénzfelvétel iránt. Mivel azonban jelen pillanatban korlátozott az elfogadhatóság a bankok részéről, ezért azok a vásárlók, akik élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, nem tudják szélesebb körben használni a cashback-funkciót”

- árulta el Kazatsay Eszter, a PENNY magyarországi kommunikációs vezetője.

A válasz rávilágít arra a problémára, amire már a Tesco válasza is utalt: a szolgáltatás elérhetővé tételéhez nem elég az üzletlánc nyitottsága, ugyanis a technikai feltételeket a POS-terminált birtokló banknak kell megteremtenie. Tehát az érdeklődés növekedése ellenére változatlanul igen csekély számban kerül sor ilyen tranzakciókra.

Az idei év első féléves adatai alapján a cashback-tranzakciók aránya mindössze 0,01 százalék, ami azt jelenti, hogy a vizsgált időszakban tízezer vásárlóból átlagosan egy fő élt ezzel a lehetőséggel a PENNY 229 magyarországi üzletében együttvéve. A tranzakciók összege a fenti időszakban a teljes forgalom összegének szintén csekély mértékét, 0,03 százalékát tette ki”

– tudtuk meg Kazatsay Esztertől.

A Penny kommunikációs vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy a cash-back készpénzfelvételt 2023 első félévében igénybe vevő vásárlók átlagosan 19 049 forintot vettek fel az üzletlánc kasszáinál. A tapasztalatok szerint egy ilyen, készpénzfelvétellel megtoldott vásárlás átlagos időtartama a körülményektől függően 30 – 120 másodperc között alakul, tehát „nincs lényegi eltérés a bankkártyás vásárlás megszokott idejéhez képest”.

A fentiekből adódik, hogy a cash-back „egyáltalán nem okoz kellemetlenséget vagy feszültséget a kasszáknál, mivel a bolti készpénzfelvétel jelentősen nem növeli meg a tranzakció időtartamát”. Az üzletlánc elmondása szerint egyáltalán nem kaptak ilyen típusú negatív visszajelzéseket a vásárlóktól. A szolgáltatás alacsony mértékű igénybevétele miatt továbbá az sem jelent problémát az üzletekben, hogy esetleg gyakrabban fogyna el a készpénz a pénztáraknál.

Nem csak Magyarországon népszerűtlen a szolgáltatás

Az Európai Központi Bank 2022-es adatai szerint az európai országok többségéről elmondható, hogy a cash-back csak egy alacsony szinten elterjedt szolgáltatás. A szóban forgó adatok szerint a megkérdezett euroövezeti kiskereskedőknek csupán 11 százaléka válaszolta azt, hogy nyújtja a cash-back szolgáltatást.

Az is igaz azonban, hogy az egyes országok között igen jelentős különbségek figyelhetők meg ezen a téren. Belgiumban például a kiskereskedők 59 százaléka válaszolta azt, hogy biztosítja a szolgáltatást, és Finnországban is igen magas, 55 százalékos volt az igennel válaszolók aránya. A dobogó harmadik helyén Írország állt 42 százalékkal. A többi országban azonban a szolgáltatást biztosító kiskereskedők aránya sehol sem haladta meg a 15 százalékot, több országban pedig 5 százalék alatt maradt (Spanyolországban, Ausztriában és Portugáliában).