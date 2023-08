Súlyos számla érkezhet a magyar családoknak: hogy fogják még ezt is kifizetni?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Elkezdődött az iskolakezdési vásárlási láz: egyre megfontoltabbak a magyar szülők, inkább kevesebb, de jobb minőségű tanszert, iskolatáskát választanak gyermekeiknek. A REGIO JÁTÉK friss kutatásából az is kiderül, hogy egy gyermek beiskolázása akár 65-85 ezer forintra is rúghat, amennyiben új iskolatáskát is kell venni, amivel viszont érdemes több évre tervezni, és strapabíró, tartós darabot választani.

A REGIO JÁTÉK saját vásárlói között végzett felmérést a tanévkezdéssel kapcsolatban, melynek eredményei alapján a vásárlási láz július második felében kezdődik, és augusztus közepétől indul be igazán. „A több mint 1600 válaszadó véleményét értékesítési adataink is alátámasztják, miszerint augusztus utolsó két hetében tetőzik az iskolához szükséges felszerelések beszerzése. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! 65-85 ezer forint egy gyermek beiskolázása Alapvető iskolaszerekre, például füzetekre, tolltartóra, írószerekre és rajzfelszerelésre a játékkereskedő kutatásában résztvevők egyötöde 20 ezer Ft-nál kevesebbet, fele 20-30 ezer Ft-ot, míg egynegyede 30-40 ezer Ft-ot szán. Idén a szülők harmada nem vásárol új iskolatáskát gyermekének, ahol viszont szükséges, ott a többség (45%) a 25 ezer Ft alattiakat részesíti előnyben, ennél olcsóbbat a válaszadók 30 százaléka, drágábbat pedig 25 százaléka választ. A tavalyi időszakhoz hasonlóan érzékelhető, hogy a vásárlók megfontoltabban döntenek, és inkább kevesebb, de nagyobb értékű, jobb minőségű termékeket választanak. Online 7,4%-kal 11.600 Ft-ra, míg a személyes vásárlásnál 10,5%-kal 8.300 Ft-ra nőtt az átlagos kosárértékünk az egy évvel ezelőtti adatainkhoz képest – ismertette a trendeket Gyaraki Dávid, a REGIO JÁTÉK marketingvezetője. Az alapvető tanszerek és az iskolatáska mellett egyébként 20-30 ezer Ft elmegy például tornaruhára, tankönyvre és sportcipőre, így összességében 1 gyermek iskolakezdése 65-85 ezer forintba is kerülhet a magyar szülőknek. A szemmel láthatóan magas beiskolázási költségek a családok háromnegyedét jelentősen megviselik, tízből kilencen ezért tudatosan készülnek a nyár végi plusz kiadásra. A megkérdezettek szerint ráadásul az anyagi ráfordítás tényleges mértéke gyakran nincs összhangban a tervezettel, főleg, hogy az árak 50%-kal is nőhettek a tavalyi első becsengetés óta. Iskolakezdéskor személyesen vásárolnak a szülők Az tanévkezdéshez kapcsolódó termékeket tízből nyolcan személyesen szerzik be, a legfontosabbak ilyenkor a tornaruha és a sportcipő, valamint a tolltartó és az iskolatáska kipróbálása. Gyaraki Dávid elmondta, hogy LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,54 százalékos THM-el, és havi 127 668 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 9,01% a THM; a Raiffeisen Banknál 9,15%; a K&H Banknál 9,23%, az Erste Banknál pedig 9,63%; míg a MagNet Banknál 9,71%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) az iskolatáska vásárlására érdemes több időt hagyni, mert egy tökéletes darab több évig kiszolgálhatja a gyermeket. Az ergonomikus kialakítás mellett figyeljünk arra, hogy a táska vállpántjai vastagabbak legyenek, a hátrész puha, jól szellőző anyagból készüljön, a belsejében legyenek kisebb zsebek és elkülöníthető részek is, valamint vízlepergető anyagból készüljön. Online leginkább tornazsákot, uzsonnás dobozt, kulacsot és a kötelező iskolai kellékeket, például számolókorongot, írószereket, vonalzót, radírt, valamint a nyár végi ismétléshez, gyakorláshoz hasznos fejlesztő játékokat vásárolnak. A TOP10 legkeresettebb termék augusztusban (a REGIO JÁTÉK értékesítési adatai szerint): Diavetítő Gravitrax Zingo 4M Kristálynövesztő tudományos készlet Collecto logikai társasjáték BrainBox - Az első betűk társasjáték Szócsengő társasjáték Pixie tolltartó Háromlábú 3 az 1-ben rajztábla Színváltoztatós világító LED-es ugrálókötél Iskolakezdés a Pénzcentrumon is - segíts nekünk egy kitöltéssel! Habár még bőven tombol a nyári szünet, aki iskolás korú gyereket nevel, az egészen biztosan elkezdett már legalább fejben készülni a következő tanévre. Két nagy kérdése lebeg most a szülők előtt: lesz-e tanár, aki tanítani fogja a gyerekeket, illetve a még továbbra is magas inflációs környezetben vajon mennyivel kell többet fizetni idén a tanszerekért?

