Szigorú szabály élesedett az Aldiban: ezután simán kitilthatnak egyes vásárlókat

Több Aldi-üzletben is új szabályozást vezettek be - írja a Mindmegette.hu. A diszkontlánc külön biztonsági őröket vett fel azzal a céllal, hogy a boltba betérő vásárlók táskáját, szatyrát átvizsgálják. Akik nem fogadják el a vásárláshoz kötött új feltételeket, azokat nem szolgálhatják ki az eladók, továbbá a boltból is kitiltják őket Nagy Britanniában.

Úgy tudni, hogy a brit Aldi azért volt kénytelen bevezetni az új kontrollt, mert az utóbbi időben nagyon megszaporodott a bolti lopások száma. A diszkontlánc egyik munkatársa a The Mirrornak elmondta, hogy az új szabályozást éppen a múlt héten vezették be, az ezzel járó ellenőrzést nem az Aldi munkatársai, hanem az erre a célra felvett biztonsági őrök végzik. Az is kiderült, hogy ha a vásárló ellenszegül az új biztonsági procedúrának, akkor bizony nemcsak megtagadják kiszolgálást, hanem ki is tiltják az adott üzletből. Ha mindez nem lenne elég, akkor arra is érdemes felkészülni, hogy fizetés után, a boltból kifelé menet is feltarthatják a vevőt, ha valamilyen oknál fogva felmerült a lopás gyanúja.

Az Aldi, ahogyan több másik szupermarket is, más egyéb módszerekkel is igyekszik visszaszorítani a lopások számát. Közülük ismerős lehet számunkra is például a blokkos kiléptetés, de előfordulhat, hogy korlátozzák a polcokon lévő árucikkek számát, melyekre több biztonsági címkét helyeznek.