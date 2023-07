Nagy drágulás érte el a háztartási gépeket: ezért nem mindegy, milyen sütőt, hűtőt választunk

A hazai gazdaság számos ágazatában érezhető a kereslet csökkenése, ez az elektronikai cikkekre is érvényes. Az elektronikai piac jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban, de a válság hatása eltérő az egyes termékkategóriákban és régiókban – közölték szakértők a HelloVidékkel. Elárulták, melyek most a legkeresettebb termékek.

Az Euronics-nál jelenleg a hűtők és a hűtőberendezések szezonja van, nőtt a kereslet a fagyasztók, kombinált hűtők és a mobilklímák iránt. A Media Markt-ban tavaly a háztartási nagygépek, főleg a beépített eszközök és a kisebb fogyasztású berendezések iránt fokozódott az igény, bizonyos kategóriában 40-50 százalékkal is. Ide tartoznak a mosogatógépek, sütők, főzőlapok. Ennek az egyik fő oka, hogy komoly támogatást lehetett igényelni lakásfelújításra, melyet beépítésre kerülő eszközökre is lehetett fordítani.

A tévék iránt csökkent a kereslet, de nagyobb az érdeklődés az elektromos rollerek, gördeszkák, quadok iránt, népszerűek még a vezetéknélküli fül- és fejhallgatók és a nagy teljesítményű töltők napenergia-rásegítéssel, és a mobiltelefonok. Az elektronikai áruházak átlagosan 10-20%, illetve 15-17 százalékos inflációról számoltak be. A drágulás leginkább a háztartási gépek csoportját érintette, ideértve mind a nagy-, mind pedig a kisgépeket is: ezek ára 20-30 százaléknál is nagyobb mértékben emelkedett - mondták a lapnak.

Az otthonfelújítási támogatás miatt a tűzhelyek, sütők iránti kereslet is felfutott. A szakértők szerint sütővásárlás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni a boltokban az értékesítőknél, mivel nagyon széles választék közül lehet választani. A legnagyobb márkák termékei esetén is lehetnek nagy tudáskülönbségek. Azt javasolják, sütés esetén keressük a több funkcióval rendekező készülékeket, és megfelelő tisztító tulajdonság ellenőrzését (gőz, katalitikus vagy pirolitikus). Érdemes keresni az olyan kényelmi funkciókat, mint a sütősín vagy a könnyen záródó hőszigetelt ajtó.

Főzőlapok terén a gázlapok kezdenek visszaszorulni, felváltja őket a kerámialap és az indukciós főzőlap. Elektromos főzőlap tervezett beépítésekor mindenképpen előtte egyeztetni kell egy villanyszerelővel, hogy alkalmas-e az elektromos hálózat a termék használatára! - figyelmeztettek.

A teljes cikk a villanytűzhely és a gáztűzhely előnyeiről-hátrányairól, illetve arról, melyiket vásárolják most a legtöbben, a HelloVidék oldalán olvasható.