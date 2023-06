Ilyen luxusbabakocsikba rakja gyerekeit a magyar elit: mit tud az 1 milliós vagy elég az olcsóbb is?

Egy babakocsi 800 ezer, 1 millió forintba is kerülhet – de vajon mit tudhatnak ezek a luxustermékek, amit az olcsóbbak nem? Többek között erről kérdeztünk most iparági szakértőket, de eközben megvizsgáltuk azt is, hogy a brutális inflációs környezet miként hatott a babakocsik árára és ez miként változtatta meg a keresleti szokásokat. Rossz hír, hogy miközben idén májusban országos szinten már csökkent az infláció mértéke, addig a babakocsik ára továbbra is drasztikus emelkedik.

Miközben 2023 májusában éves összevetésben Magyarországon 21,5 százalékos volt az infláció, aközben a babakocsik (ikerkocsik kivételével) ára átlagosan 29,4 százalékkal emelkedett. A termék drágulása tehát éves alapon is jócskán meghaladta a nemzetgazdasági átlagot, de az újdonsült gyermekes családoknak további rossz hír az, hogy miközben országosan csökken az infláció mértéke, addig a babakocsik még tovább drágulnak. Egészen pontosan, miközben idén májusban az országos átlagos infláció mértéke 0,4 százalékkal csökkent áprilishoz képest, addig a babakocsik ára 4,5 százalékkal emelkedett.

És hogy mit jelent ez a gyakorlatban, miközben a mély-vagy variálható babakocsik átlagos ára hazánkban tavaly májusban még 100 ezer forint alatt volt, egészen pontosan 92 950 forint, addig idén májusra a termék átlagos fogyasztói ára már 120 320 forint fölé csúszott. Mindezt úgy, hogy a havi árváltozás is tetemes volt, áprilisban a babakocsik átlagos árcédulája még 115 170 forintot mutatott. Egyértelmű tehát, hogy a babakocsik is igen sokat drágultak az erősen inflációs időszakban, és ami esetükben még rosszabb, hogy a drágulás továbbra is folytatódik.

A jelenleg tapasztalható átlagosan már 120 ezer forint fölé kúszó árcédulák azonban csak a jéghegy csúcsát jelentik, hiszen ha jobban szétnézünk az elérhető babakocsik között, akkor az árak nagyon hamar 200-300 ezer forintra vagy a fölé is csúszhatnak. És akkor még nem is beszéltünk a legluxusabb, már milliós árkategóriákban található babakocsikról. A nagymértékű drágulás okairól, a megfelelő babakocsi kiválasztásának legjobb módszereiről, valamint arról, mi kerül valójában annyiba egy 800 ezer vagy 1 millió forintos babakocsin, iparági szakértőkkel beszélgettünk.

Változatos képet mutat a babakocsi biznisz

2021-ről 2022-re kissé csökkent a babakocsik eladása, az idei év első öt hónapjának forgalmából viszont arra következtetünk, hogy várhatóan visszaáll a korábbi eladási mérték, vagyis mintegy évi öt-tízezer darab közötti babakocsi-eladással számol az eMAG

- közölte lapunkkal a vállalat, akik elismerték, valóban tapasztaltak emelkedést a babakocsik átlagos eladási árában 2021 óta: ekkor egy tipikus vásárló bruttó 34 ezer forint körüli összegért rendelt tőlük babakocsit, idén pedig az átlagár meghaladta a 44 ezer forintot.

Jól látható ugyanakkor, hogy a kereskedő átlagárai azért jócskán elmaradnak a KSH által publikáltaktól, ami az a magyarázat lehet, hogy nem dedikált bababoltként a vásárlók itt többnyire alacsonyabb árfekvésű termékeket keresnek. Ehhez képest megvilágító erejűek a Mamilla Bababolt szerkesztőségünknek küldött válaszai, akik arról számoltak be, hogy

az elmúlt években jelentősen nőtt a kínálat a magas minőségű babakocsik piacán, ezen belül a prémium szegmensben is. Ezzel együtt a kereslet is folyamatosan emelkedik, határozott tendenciaként figyelhető meg, hogy egyre több szülő választ magasabb árkategóriájú babakocsit.

Ehhez ráadásul még hozzátették azt is, hogy érdekes tapasztalat az is, hogy a gazdasági nehézségek közepette sok vásárló nem az olcsóbb árkategóriában keres babakocsit, inkább minőségi és garanciális szempontból megbízható terméket választ, hosszabb távú használat és a későbbi eladhatóság miatt.

Min múlik az, mennyibe kerül egy babakocsi?

A Mamilla szakértői szerint ár tekintetében érdemes elkülöníteni a sport- és utazó babakocsikat a 2in1 és 3in1 szettektől. A nem szettben (vagyis sport babakocsiként) értékesített babakocsik ára náluk 80-90 ezer forinttól kezdődik, és egészen 200-300 ezer forintig lehet válogatni. Ehhez képest a 2in1 és 3in1 babakocsi szettek már tartalmaznak mózeskosarat és autós babaülést is, ezek ára 200 ezer forinttól kezdődik, a középkategória 350-400 ezer forint, de a legdrágább típusok esetében 600-700 ezer forint is lehet.

Érdemes megemlíteni, hogy az ikreket váró szülők számára még nagyobb költséget jelent egy prémium babakocsi szett beszerzése, ami akár meghaladhatja az 1 millió forintot is

- tették hozzá. Az árakkal kapcsolatban az az eMAG szakértői is kiemelték, hogy a a 3 az 1-ben multifunkciós babakocsik drágábbak, mert ezek árában több olyan egység is benne foglaltatik, amelyek a gyerek teljes babakocsis időszakát lefedik: a legkisebb gyerek esetében erre a vázra a mózeskosarat lehet rögzíteni, illetve az autóban menetiránynak háttal rögzíthető hordozót is. Végül nagyobbak számára tervezett standard ülőrészben tud utazni a babakocsiban.

Ehhez képest az olcsóbb 2 az 1-ben multifunkciós babakocsi is, amely csak a hordozót és a standard ülőrészt tartalmazza, a mózeskosarat nem. A multifunkciós típusokon kívül például a két vagy három személyes babakocsik kerülnek többe a szabványos típusnál – írták. Az árbefolyásoló tényezők közül B. Szirtes Dóra, Ösztönanyu is sokat kiemelt szerkesztőségünk számára. Szerinte a legfontosabbak a technikai feltételek, de mint mondta, nem egyszer a babakocsi divatos, keresett színe miatt is többe kerülhet egy-egy darab a másiktól.

Sok múlik például az anyaghasználaton, műanyag, vagy fém szerkezeteket használnak, felfújható-e a kereke, esetleg szintén műanyag, milyen minőségű alapanyagokat, textíliákat használtak a gyártás során. Szintén befolyásoló tényező az, hogy hány funkciós a babakocsi, ahogyan az is, hogy a különféle teszteken milyen eredményeket ért el. Alapvetően az mondható el, hogy a multifunkciós babakocsik a legdrágábbak, ugyanakkor ezek többnyire a legpraktikusabbak is. Ezek a babakocsik három részből állnak, mózeskosár, újszülött ülés és sportülés is van hozzájuk

- fejtette ki a legfontosabb tudnivalókat B. Szirtes Dóra.

Mégis mi kerül egy babakocsin 800 ezer, 1 millió forintba?

A legdrágább babakocsik dizájn darabok, kétségtelenül a formatervezés is emeli az árát, illetve ezeknek a legnagyobb a variálhatósága, személyre szabható a színösszeállítás és a tartozékok skálája

- ismertették a Mamilla szakértői, akik kiemelték, különleges funkciók közül az elektromos rásegítéssel működő babakocsi a legnépszerűbb, ami egy akkumulátor segítségével lejtőn fékező, emelkedőn és nehéz terepen rásegítő hatással segíti a haladást, sőt applikációval összekötve ringatást is imitál. Ezen kívül említésre érdemes még a panorámaablakos mózeskosár, illetve a kétkerekű lépcsőző mód is.

A leginkább luxus árkategóriába pedig további ilyen extrákat lehet még elképzelni: bundazsák, szúnyogháló, esővédő, pohártartó, napernyő, védőhuzat, az autós babaüléshez ISOfix bázistalp, és a többi. További fontos tényezők lehetnek a leginkább drága darabok kapcsán "a márka nívója, a gyártáshoz használt anyagok, illetve az összeszerelés minősége is" – vélekedett az eMAG.

De akkor most tényleg ennyi pénzt kell költeni babakocsira?

Természetesen a válasz az, hogy nem, hiszen ahogy látjuk, brutálisan nagy szórás van a különböző felszereltségű darabok között. B. Szirtes Dórát ennek ellenére azért megkérdeztük, szerint mennyibe kerül most egy olyan babakocsi, ami már minőségi, de meg is fizethető. Ösztönanyu szerint nehéz a kérdésre pontos számszaki adatokat mondani, mert nem mindegy milyen babakocsiról van szó, ráadásul mindenki a saját pénztárcájához mérten állapítja meg azt, hogy számára mi az, ami megfizethetőnek számít.

Összességében viszont azt gondolom, egy babakocsira érdemes gyűjtögetni és nagyobb összeget fordítani, hiszen sokáig fogjuk használni, főleg, ha több gyermeket tervezünk. Multifunkciós babakocsik ára 110 000 forinttól indul, a sportbabakocsikat már jóval olcsóbban, akár 40 000 forintért is meg lehet vásárolni

- vélekedett.

Mire érdemes a legjobban figyelni babakocsi vásárlás előtt?

A piaci hatások vizsgálatai és az ármustrák után kíváncsiak voltunk arra is, hogyha valaki csak még inkább elveszettnek érzi magát a lehetőségek óriási tárháza miatt, akkor a szakértők mit ajánlanak, mire érdemes a leginkább figyelni babakocsivásárlás előtt. Illetve, hogy milyen nagy buktatói lehetnek a vállalkozásnak.