Megjelent a rendelet: augusztustól ilyen élelmiszert lehet venni Szép-kártyával

Ahogy arról Gulyás Gergely miniszter a tegnapi Kormányinfo keretében bejelentette, módosultak a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználási szabályai a Magyar Közlönyben tegnap éjjel megjelent rendelet szerint. Két fontos változtatás történt: a Szép-kártyák kerete december 31-ig akár 200 ezer forinttal is emelhető, és már nem csak meleg ételre, hanem hideg élelmiszer vásárlására is fordítható. Tehát a munkáltató utalhat még idén a kártyákra pénzt akkor is, ha a keret már kimerült és már nem csak vendéglátóhelyeken vásárolhatunk ételt cafetériából.

A Magyar Közlönyben megjelent 237/2023. (VI. 19.) kormányrendelet a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról két fontos változtatást eszközöl. Az egyik, hogy augusztus 1-től, amikortól a rendelet hatályba lép, "béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállaló részére 2023. december 31. napjáig a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás céljából nyitott korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára az Szja tv. 70. § (8) bekezdése szerinti éves rekreációs keretösszegen felül, attól függetlenül utalt legfeljebb 200 ezer forint egyszeri juttatás is." A Szép-kártya az egyik legkedvezőbben adózó béren kívüli juttatás, így rengetegen választják évről évre, viszont az éves rekreációs kerete 450 000 forint maradt - havi 37 500 forint -, így akinek ennél több cafetéria járt, más juttatási formát is meg kellett jelölnie. Most a munkáltatók segíthetik dolgozóikat egyszeri juttatással a Szép-kártyákra a 450 ezres kereten felül 200 ezer forintig.

A másik változtatás, hogy "a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés 2023. december 31. napjáig

a kereskedő által értékesített élelmiszer vásárlására is felhasználható", vagyis már nem csak vendéglátóhelyen vásárolhatunk élelmiszert a cafetériából. Ez az intézkedés nem végleges, egyelőre 2023. december 31-ig lesz érvényben.

Nem első eset, hogy a kormány a Szép-kártya felhasználás változtatásával igyekszik válságokon enyhítani. 2021-ben karácsony előtt jelentették be, hogy 2022 februárjától hidegélelmiszert is lehet majd vásárolni a cafetéria juttatásból a boltokban. Az átállás az üzletekben meg is történt, és rendegetegen fizették így a bevásárlást. Egyszer hosszabbították is a rendelkezést, de tavaly júliusban megszüntették. A kártyakibocsátók adatai alapján február 1. és július 1. között több mint 41,5 milliárd forintért vásárolt a lakosság a boltokban élelmiszert a Szép-kártyákkal, vagyis elég népszerű intézkedés volt, amelyet most ismét bevezetnek fél évre.

Mi számít élelmiszernek?

A rendelet szerint élelmiszer "a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2021. október 12-i (EU) 2021/1832 bizottsági végrehajtási rendelet 1. melléklete szerinti a) I–IV. áruosztályba tartozó termékek, ide nem értve az alkoholtartalmú folyadékokat, valamint a dohány és feldolgozott dohánypótló termékeket, továbbá b) V. áruosztályba tartozó termékek közül a só".

Az I. osztályba élő állatok, állíti termékek, a II. osztályba növényi termékek, a III. áruosztályba állati, növényi vagy mikrobiális zsír és olaj, és ezek bontási termékei; és elkészített ételzsír; állati vagy növényi eredetű viasz tartozik. A IV. áruosztályba sorolja a nómenklatúr az élelmiszer-készítményeket; az italokat - kivéve az alkoholtartalmú folyadékokat - és az ecetet; továbbá a Közlönyben megjelent rendelet szerint szintén kivételek a dohány és feldolgozott dohánypótlók; égés nélküli belégzésre szánt, termékek, nikotintartalommal is; az emberi szervezetbe való nikotinbevitelre szánt más nikotintartalmú termékek. A VI. áruosztályt részletesebben megvizsgálva, megvásárolhatók lesznek Szép-kártyával