Új rezsiárplafont jelentett be Gulyás Gergely: ennyit lehet legfeljebb kérni az áramért ×

Rendkívüli időpontban tart kormányinfót Gulyás Gergely. Bejelentette: jön az új gazdaságvédelmi akcióterv amelyek keretein belül árplafont vezetnek be a cégek rezsijére, és a SZÉP-kártyákkal is újra lehet majd élelmiszert venni.

A háborús helyzet nem könnyebb, hanem nehezebb lesz- mondta a kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszter arról beszélt, a legfontosabb, hogy legyen 2024-re elfogadott költségvetés. Elegendő a forrás ahhoz, hogy a NATO-vállalásoknak is megfeleljünk a honvédelemre fordított GDP-arányos összeg 2 százalék.

A kormány hangsúlyozza, hogy az országnak az jelenti a legnagyobb segítséget, ha valaki kincstárjegyben, állampapírban tartja megtakarításait. A többi befektetésekre kivetett adó ideiglenes, a háború végéig tart - mondta.

Bejelentette, hogy elfogadták az új gazdaságvédelmi akciótervet, amely a vállallkozásoknak nyújt segítséget. A vállalkozások legnagyobb problémája az energia, ezen belül is az áram ára. Sokan tavaly hosszabb távú, rögzített áras szerződést köt, magas árakon. Árplafont vezettek be: 200 euró per megawatt nettó áron kaphatják legfeljeb baz áramot a feldolgozóiparban, a szálláshely-szolgáltatásban és a raktározásban száálításban tevékenykedő cégekben.

Cserébe azt várjuk, hogy növeljék a gyártási kapacitásukat és ne emeljék az áraikat

- tette hozzá Gulyás Gergely.

Új pont, hogy augusztus 1-től december 31-ig hidegélelemre is fel lehet használni a SZÉP-kártyákon lévő összegeket, és a keretet is további 200 ezer forinttal meg lehet emelni a munkáltatóknak.

A gyógyszergyártóknak meg lehet felezni az extraprofitadót, ha a cégek kutatás-fejlesztésre vagy bővítésre fordítják a megtakarított összeget.

Kérdésre elmondta, a rezsiárplafon nagyjából 40 milliárd forintba kerül a költségvetésnek, a gyógyszercégek extraprofitadójának csökkentése miatt pedig nagyjából 15 milliárd forinttól eshet el a költségvetést. Kijelentette: a gázárak esetében egyszerűbb a helyzet, mert a hazai vállalkozások az uniós átlagot fizetik, ellentétben az árammal. A legtöbb hazai vállalkozás szerződése októberben kifut, ekkor újra lehet tárgyalni a gáztarifákat - tette hozzá.

A miniszter elmondta, a magyar EU-s források utalása bizonytalan, konkrét időpontot sem lehet megjelölni rá, az álláspontjuk az, hogy a kormány teljesítette már az Európai Bizottság elvárásait.

A kormány a következő ülésén dönt az árstopok meghosszabbításáról, egyelőre június 30-ig élnek

- húzta alá.

Gulyás Gergely arról beszélt, tarthatónak véli a 4 százalékos gazdasági növekedést, amit 2024-re terveztek a költségvetésben.

Sokan járnának rosszul, ha a lakossági áramárakat az átlagfogyasztás felett a piaci árakhoz igazítanák, mivel az most jóval olcsóbb. A gáz esetében valóban kevesebbet fizetnének a háztartások - tette hozzá.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA