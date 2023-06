Itt a lista: ezek a magyar borpincészetek mentek a legjobban 2022-ben

Változatos évet zártak a legnagyobb hazai borpincészetek 2022-ben. A Varga Pincészet, mellett Gere Attila érdekeltsége, a St. Andrea , de a Kreinbacher is szárnyalt. Ehhez képest a Csányi pincészet óriási veszteséget termelt – írja körképében az Mfor.

Bár összességében sok borpincészet jól teljesített tavaly Magyarországon, olyan nagyok mint a Csányi Pincészet vagy éppen a Mészáros Lőrinc érdekeltségeibe tartozó vállalkozások pont nem, előbbinek a mínusza például több mint 584 millió forint volt a 2022-es évben. De az utóbbi érdekeltségébe tartoó Dereszla Balaton Kft. is több mint 75 és fél millió forintos veszteséggel zárt.

Ehhez képest például a csúcsmenő Varga Pincészet 568 milliós nyereséget számolhatott el, de a Laposa Birtok is 270 milliós nyereséget fölözhetett le. Ugyancsak kiemelkedően jó évet zárt a St. Andrea Szőlő-, Bortermelő és Értékesítő Kft. is, itt 158 millió forintos nyereség lett a 2022-es év eredménye. Szintén jó évet zárt a Kreinbacher is, ami pár picit halványabb, mint a 2021-es, de így is majd 290 milliós a nyereség.